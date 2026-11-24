Lukáš Kovanda: Trumpův skandál s Nvidií má přehlušit nová celní válka
Donald Trump chystá další celní úder proti Číně, Evropské unii a dalším obchodním partnerům. Pro české firmy to znamená hrozbu nových problémů, především prostřednictvím německého průmyslu. Americkému prezidentovi ale může tvrdý obchodní postup přijít vhod i doma. Ve Washingtonu totiž sílí pobouření kvůli jeho zásahu do vedení čipového gigantu Nvidia. Nová cla tak mohou odvést pozornost od nepříjemné kauzy.
Jak dnes informuje Wall Street Journal, Trumpova administrativa chystá další vlnu cel, jež zasáhne Čínu, Evropskou unii a řadu dalších ekonomik. Oficiálním zdůvodněním je státní podpora průmyslu, která podle Washingtonu poškozuje americké výrobce.
Celní ofenziva ve stínu skandálu s Nvidií
Za pozornost ovšem stojí načasování. Ještě včera Trump slavil návrat Huanga do čela Nvidie, k němuž sám výrazně přispěl. Akcie čipového obra vyskočily o více než 30 procent. Jenže v americkém Kongresu současně sílí pobouření, a to mezi demokraty i republikány. Prezident totiž intervenoval ve prospěch šéfa soukromé firmy, v souvislosti s nímž přetrvávají závažné otázky týkající se národní bezpečnosti, zejména kvůli jeho poměru se ženou podezřelou z napojení na čínské tajné služby. Trump nyní může čelit nepříjemné otázce: dostala stabilita Wall Street přednost před národní bezpečností USA?
Wall Street zažila největší jednodenní růst od dubna loňského roku. Návrat Jensena Huanga do čela Nvidie vrátil investorům chuť nakupovat technologické akcie a spustil prudkou rally. Akcie čipového gigantu vyskočily o více než 30 procent, technologický Nasdaq přidal 6,5 procenta. Po výprodejích z minulého týdne se tak na trhy vrátila euforie kolem umělé inteligence.
Wall Street zažila akciovou euforii. Nvidia překonala dvacetiletý rekord
Trhy
Wall Street zažila největší jednodenní růst od dubna loňského roku. Návrat Jensena Huanga do čela Nvidie vrátil investorům chuť nakupovat technologické akcie a spustil prudkou rally. Akcie čipového gigantu vyskočily o více než 30 procent, technologický Nasdaq přidal 6,5 procenta. Po výprodejích z minulého týdne se tak na trhy vrátila euforie kolem umělé inteligence.
Zmíněná vlna nových cel, namířených mimo jiné proti Číně, tak může Trumpovi politicky přijít vhod. Umožní mu demonstrovat tvrdost vůči Pekingu právě ve chvíli, kdy je jeho přístup k Číně kvůli kauze Nvidia zpochybňován.
Účet za Trumpova cla může přijít i do Česka
Pro Česko však případná další cla představují velmi reálné ekonomické riziko. A to nejen kvůli přímému vývozu do USA, ale zejména kvůli zapojení tuzemských podniků do německých průmyslových řetězců. Další oslabení německého exportu může český průmysl zasáhnout citelněji, než by odpovídalo relativně nízkému podílu USA na českém vývozu. Navíc hrozí přesměrování dalšího čínského zboží z amerického na evropský trh, a tedy zesílení konkurenčního tlaku na evropské výrobce.
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Tak to bylo rychlé. Akcie Anthropicu propadly pod upisovací cenu
Trhy
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