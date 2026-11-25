Čínská automobilová invaze do Evropy pokračuje. Přidává se Xiaomi, začne v Německu
Čínské Xiaomi se chystá přivézt své elektromobily do Evropy. V Německu chce začít prodávat už ve třetím čtvrtletí příštího roku, jedná ale také s prodejci v dalších zemích a naznačuje zájem o Británii. Expanze přichází v době, kdy se automobilovému byznysu technologického giganta přestává dařit. Tržby z elektromobilů klesly téměř o pětinu a čistý zisk celé skupiny se propadl o 57 procent.
Čínský technologický gigant Xiaomi zrychluje přípravy na vstup na evropský automobilový trh. Společnost, která se proslavila především výrobou chytrých telefonů, už hledá prodejce svých elektromobilů v několika evropských zemích. Prvním potvrzeným trhem bude Německo, kde plánuje zahájit prodej ve třetím čtvrtletí roku 2027. Ve hře je také expanze do Velké Británie. Jak informovala agentura Bloomberg, přípravy na evropský vstup postupují podle vedení Xiaomi rychleji, než firma původně očekávala.
„Nejednáme pouze s prodejci na trzích, kde se jezdí vpravo a automobily mají volant vlevo, ale začali jsme také hledat prodejce na trzích s pravostranným řízením,“ uvedl prezident společnosti Lu Wej-ping během hovoru k hospodářským výsledkům. Přestože Británii výslovně nezmínil, jde o největší evropský trh s automobily s volantem vpravo. Xiaomi už dříve naznačilo, že s prodejem těchto vozidel počítá od roku 2028. Mluvčí společnosti však nyní případný vstup na britský trh odmítl komentovat.
Elektromobily Xiaomi ztrácejí tempo. Tržby spadly téměř o pětinu
Expanze do Evropy přichází v době, kdy Xiaomi čelí zhoršujícím se výsledkům na domácím trhu. Ve třetím čtvrtletí se tržby z elektromobilů meziročně propadly o 19,9 procenta na 22,7 miliardy juanů. Podle analytiků za poklesem stojí především tvrdší cenová konkurence a slábnoucí čínský automobilový trh. Situaci komplikuje také omezování státních dotací a slabá spotřebitelská poptávka.
Segment zahrnující elektromobily, umělou inteligenci a další nové aktivity vykázal ztrátu 3,4 miliardy juanů. Xiaomi přitom vstoupilo na automobilový trh teprve před dvěma lety a své vozy dosud nevyváží. Právě absence zahraničních prodejů zvyšuje jeho závislost na domácím trhu. Konkurenti, například automobilka BYD, už naopak dokážou část slabší čínské poptávky kompenzovat rostoucími prodeji v zahraničí.
Problémy automobilové divize se navíc promítají do období slabších výsledků celé skupiny. Čistý zisk Xiaomi ve třetím čtvrtletí meziročně klesl o 57 procent na 4,9 miliardy juanů, tedy přibližně 16,4 miliardy korun. Výsledek zaostal za očekáváním analytiků, kteří počítali se ziskem 5,2 miliardy juanů, uvedla agentura Reuters. Celkové tržby společnosti se snížily o 5,2 procenta na 107,2 miliardy juanů.
Po úspěchu v Číně se Xiaomi chystá na další velký krok. Výrobce chytrých telefonů a rychle rostoucí automobilka začne v roce 2027 prodávat elektromobily v Evropě. První základy své prodejní sítě už buduje v Německu.
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Zprávy z firem
Po úspěchu v Číně se Xiaomi chystá na další velký krok. Výrobce chytrých telefonů a rychle rostoucí automobilka začne v roce 2027 prodávat elektromobily v Evropě. První základy své prodejní sítě už buduje v Německu.
Evropa se brání čínským automobilům, Xiaomi ale neustupuje
Evropský trh ovšem pro čínské automobilky nepředstavuje snadnou cestu k růstu. Evropská unie už uplatňuje dodatečná cla na dovoz bateriových elektromobilů z Číny a nově zavádí také omezení dovozu hybridních vozidel. Podle odhadů Bloomberg Intelligence by nové opatření mohlo snížit čínský export hybridů do EU o 50 až 60 procent. Rostoucí protekcionismus tak může zpomalit dosavadní prudký růst čínského automobilového vývozu.
Xiaomi přesto na evropské strategii nic nemění. Podle Lu Wej-pinga se společnost na nová obchodní opatření připraví a přizpůsobí jim svůj postup. Firma současně potvrdila plán vstoupit na německý trh ve třetím čtvrtletí roku 2027. Ještě před zahájením prodeje chce své elektromobily vyslat do Švédska, Německa, Španělska a Itálie, kde mají absolvovat testy v chladném počasí a další technické zkoušky.
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Slábne také byznys s chytrými telefony
Tlak na hospodaření Xiaomi přitom nepřichází pouze z automobilového trhu. Společnost, která je po Samsungu a Applu třetím největším světovým výrobcem chytrých telefonů, čelí také problémům ve svém tradičním byznysu. Hrubá marže její smartphonové divize klesla meziročně z 11,1 na 9,2 procenta především kvůli vysokým nákladům na paměťové čipy. Průměrná prodejní cena telefonů sice proti předchozímu čtvrtletí vzrostla o deset procent, podle Counterpointu však Xiaomi zaznamenalo meziroční propad dodávek o více než 30 procent a jeho tržní podíl se snížil na 12 procent.
Čínská firma se snaží posílit svou pozici také novými produkty. V září uvedla na trh vlajkový skládací smartphone, kterým chce konkurovat Applu. Současně výrazně investuje do umělé inteligence. Pro další růst skupiny ale získává stále větší význam také automobilový byznys, jehož nejbližší velkou zkouškou bude právě plánovaný vstup na evropský trh.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
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