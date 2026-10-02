Nafta má nižší strop, benzin vyšší. Za kolik můžete tankovat o víkendu?
Cenový strop na naftu o víkendu a v pondělí klesne na 48,54 koruny za litr, u benzinu naopak vzroste na 45,97 koruny. Změny jsou jen v řádu haléřů. Ministerstvo financí zároveň znovu vyzvalo čerpací stanice, aby k maximálním povoleným cenám sahaly pouze výjimečně.
Řidiče čeká o víkendu a v pondělí jen drobná úprava maximálních cen pohonných hmot. Ministerstvo financí snížilo strop pro naftu o čtyři haléře, zatímco u benzinu jej o pět haléřů zvýšilo. Vyplývá to z aktuálního cenového věstníku. Nejvyšší povolené ceny se nevztahují na prémiová paliva.
Na plné nádrži benzínu úspora kolem 325 korun, u nafty zhruba 220 korun. Tolik mohou čeští řidiči ušetřit tankováním v Polsku, pokud se snížení DPH z 23 na osm procent plně promítne do cen paliv. České pumpy v pohraničí čeká silnější konkurence a státní rozpočet může přijít o část daní. Polskou úlevu by přitom mohli nepřímo zaplatit i motoristé tankující u nás.
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Názory
Na plné nádrži benzínu úspora kolem 325 korun, u nafty zhruba 220 korun. Tolik mohou čeští řidiči ušetřit tankováním v Polsku, pokud se snížení DPH z 23 na osm procent plně promítne do cen paliv. České pumpy v pohraničí čeká silnější konkurence a státní rozpočet může přijít o část daní. Polskou úlevu by přitom mohli nepřímo zaplatit i motoristé tankující u nás.
Cenový strop nemá být běžnou cenou
Regulace má platit do konce října a reaguje na prudké zdražování pohonných hmot v minulých týdnech. Ministerstvo ale zdůrazňuje, že stanovené maximum mají čerpací stanice využívat jen ve výjimečných případech. Na dodržování cenových limitů bude dohlížet Specializovaný finanční úřad.
Stropy ministerstvo počítá z klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen, k němuž přičítá maximální marži obchodníků. Tu vláda omezila na 2,50 koruny za litr paliva. Výsledná nejvyšší povolená cena se tak průběžně mění podle vývoje na velkoobchodním trhu.
Naftě má pomoci nižší daň
Ke zlevnění nafty má podle vlády přispět také snížení spotřební daně, které platí od začátku října. Daň klesla z původních 9,95 koruny na 8,011 koruny za litr. U benzinu se spotřební daň nemění.
Vláda se k regulaci vrací po několikaměsíční přestávce. Podobná opatření využívala už od poloviny dubna do poloviny července letošního roku. Jejich náklady pro státní rozpočet tehdy ministerstvo financí vyčíslilo přibližně na miliardu korun měsíčně.
Ropa z Perského zálivu znovu proudí ve větším objemu, úleva u čerpacích stanic ale nemusí přijít stejně rychle. Trh tíží vyčerpané zásoby, nedostatek nafty i obavy z další eskalace války, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
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Ropa z Perského zálivu znovu proudí ve větším objemu, úleva u čerpacích stanic ale nemusí přijít stejně rychle. Trh tíží vyčerpané zásoby, nedostatek nafty i obavy z další eskalace války, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Za zdražováním stojí konflikt na Blízkém východě
Růst cen paliv souvisí s konfliktem na Blízkém východě, který vypukl po amerických a izraelských úderech na Írán na konci února. Teherán v reakci zablokoval Hormuzský průliv, klíčovou dopravní cestu pro přepravu ropy i dalších surovin z Perského zálivu. Následný růst cen ropy na světových trzích se promítl také do cen u čerpacích stanic.