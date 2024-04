Karel Pučelík: Z prezidenta hokynářem. Trump prodá všechno, sociální síť i „vlastní“ Bibli

Patrně žádná prezidentská kampaň se v USA neodehrávala v takto bizarních kulisách jako ta letošní. Trumpovy snahy o získání peněz na umoření gigantické pokuty jsou toho důkazem. Třeba vstup jeho sociální sítě na burzu je sice prazvláštní, ale nejspíš mu alespoň trochu peněz přinese.

Reklama

Donald Trump má napilno. Kromě prezidentské kampaně musí získávat peníze na zaplacení obrovské pokuty, kterou mu za podvody a nafukování majetku uložil newyorský soud. Exprezident tak v poslední době přichází s jedním projektem za druhým. A nutno dodat, mnohé jsou pořádně bizarní.

Největší pozornost médií vyvolává Trumpova sociální síť nazvaná Truth Social, která se minulý týden objevila na americké burze Nasdaq. Nelze říci, že se jednalo o úspěch. Za pouhých několik dní akcie společnosti ztratily více než dvacet procent své původní hodnoty. Sestup tím přitom zcela určitě ještě neskončil.

Atmosféru kolem uvedení sítě na burzu ilustruje i to, že Trump své kolegy, kteří vstup měli na starosti, zažaloval. Prý se své role nezhostili pořádně, a za to mají přijít o své podíly. Jenže tato dvojice manažerů, která se původně objevila v Trumpově reality show The Apprentice, ho žaluje také, prý je měl podvést a snažit se jejich podíly minimalizovat.

Karel Pučelík: Zklamání pro liberální Irsko? Varadkara střídá „tiktokový premiér“ Harris Politika Irsko má za sebou bleskovou výměnu premiéra. Sociálně liberálního Leo Varadkara vystřídá Simon Harris, který se zatím osvědčil jako influencer na sociálních sítích. Podaří se mu získat voliče, tak jako sbírá followery? Karel Pučelík Přečíst článek

Titěrný trucpodnik

Truth Social je zvláštní počin už od začátku, když v roce 2022 vznikl jako truc podnik poté, co Trump dostal po vyplenění Kapitolu stopku na Facebooku a Twitteru. Jak si všimla britská BBC, je až s podivem, jakou hodnotu dnes platforma má, poté co se podíváte detailněji na její fungování.

Podle mateřské firmy Trump Media má Truth Social, jejíž fungování se podobá síti X, devět milionů uživatelů, ale nezávislé odhady mluví o pěti milionech návštěvníků za únor. Ve srovnání s třímiliardovým Facebookem, dvoumiliardovým TikTokem a dokonce i bývalým Twitterem s více než sty miliony uživateli za měsíc je Trumpova síť opravdu titěrná. Přesto mají její akcie hodnotu kolem sedmi miliard dolarů, tedy skoro čtvrtinu ohodnocení výrazně většího bývalého Twitteru.

Truth Social ani nevydělává, Trump Media je ve ztrátě a příjmy za reklamu jsou zanedbatelné. O nějaký rozvoj ale kontroverznímu exprezidentovi pravděpodobně nejde. Truth Social je pro něj spíše jen cestou, jak získat trochu hotovosti na splacení dluhu. Podle všeho svůj podíl co nejdříve prodá, což může být třeba až za půl roku, pokud nedostane od firmy výjimku.

„Pokud se však rozhodne akcie zpeněžit, vydělá nečekaný zisk, a to i v případě, že cena prudce klesne, jak předpovídají mnozí analytici,“ uvádí BBC. Na pokutu to ale stačit nemusí, protože ta dělá více než 450 milionů dolarů, a každý den kvůli úrokům roste.

Karel Pučelík: Evropa má prvního premiéra tmavé pleti. Jeho úspěch je nejistý Názory Regionální vládu ve Walesu přebírá v Zambii narozený Vaughan Gething. Dosavadní labouristický ministr financí, kterému se nevyhýbají kontroverze, patrně bude moci po britských volbách spolupracovat se stejnobarevným londýnským kabinetem. I tak ale úspěch nemá jistý. Karel Pučelík Přečíst článek

Tenisky a svatokrádežná Bible

Truth Social však není jediným podnikatelským záměrem, se kterým Trump vyrukoval. Byla by to velká náhoda, kdyby se jeho podivné projekty objevily zrovna v době, kdy nutně potřebuje cash. Před několika týdny to byla například limitovaná edice zlatých „patriotických“ bot.

Ještě o level divnějším krokem je prodej taktéž „patriotické“ Bible, se kterou vyrazil na trh v době Velikonoc, nejdůležitějších svátků křesťanského kalendáře. Písmo svaté s americkou vlajkou a heslem „Bůh žehnej USA“ obsahuje i ústavu, Listinu základních práv a svobod a ručně psaný refrén odrhovačky Lee Greenwoda „God bless the USA“ známé z republikánských mítinků (nevyhledávejte si to, já to už udělal, abyste vy nemuseli). To vše je k mání za lidových bez jednoho centu 60 dolarů, tedy zhruba 1400 korun.

Že se Trump snaží dostat pod kůži konzervativním evangelikálům, to je známá věc. Je ale vidět, že Bibli zřejmě moc nečte, kdyby totiž tak činil, takové hrubé zneužívání náboženství by mu určitě na mysl nepřišlo.