Trump musí zaplatit obří pokutu. Jde o drtivou porážku, míní americká média

Pokuty v celkové výši přes 350 milionů dolarů (přes osm miliard korun) uložil newyorský soudce bývalému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a jeho firmám v kauze zveličování hodnoty majetků v komunikaci s bankami či pojišťovnami. Rozhodnutí soudce Arthura Engorona také exprezidentovi zakazuje na tři roky vést ve státě New York jakýkoli podnik včetně jeho vlastní firmy Trump Organization.

Deník The New York Times (NYT) to označil za drtivou porážku pro Trumpa, která by mohla vymazat jeho finanční rezervy. Zároveň rozhodnutí vznáší otázky ohledně toho, kdo v nejbližší době rodinnou firmu povede, neboť se týká také exprezidentových dospělých synů, kteří v ní dosud zastávali vysoké pozice.

Verdikt je naopak významným vítězstvím newyorské generální prokurátorky Letitie Jamesové, která po letech vyšetřování Trumpových financí v roce 2022 vznesla žalobu, v níž připisovala exprezidentovi a jeho spolupracovníkům systematické podvody s finančními záznamy. Trump po celou dobu věc vykresloval jako politicky motivovanou kauzu s odkazem na skutečnost, že Jamesová zastupuje Demokratickou stranu.

Soudce Engoron nicméně už před začátkem hlavní části procesu uznal hlavní tvrzení prokuratury, tedy že firma Trump Organization roky vytvářela nepravdivá majetková přiznání ve snaze zajistit si lepší podmínky pro půjčky nebo pojištění. Verdikt oznámený po několikatýdenním procesu, který skončil minulý měsíc, pak prakticky odpovídá návrhu prokuratury, která požadovala pokutu ve výši 370 milionů dolarů.

„Jejich naprostý nedostatek lítosti a výčitek hraničí s patologičnem,“ uvedl Engoron ve zdůvodnění vysoké pokuty. „Jsou obviněni pouze z toho, že zveličili hodnotu svého majetku, aby vydělali víc peněz. Záznamy to znovu a znovu prokazují. Je to všední hřích, nikoli smrtelný hřích... Přesto jsou žalovaní neschopni přiznat vlastní chybu,“ napsal. Soudce o trestu rozhodoval sám, neboť v případech tohoto typu podle něj newyorské právo neumožňuje sestavení poroty.

Trump soptil na své sociální síti

Trump ve své reakci Engorona označil za „křiváka“, jeho verdikt za podvod a podobně jako své trestní kauzy vývoj spojoval s americkým prezidentem Joem Bidenem, s nímž se chce letos znovu utkat v souboji o Bílý dům.

„Nemůžeme nechat nespravedlnosti jen tak a budeme na každém kroku bojovat proti zaujatému pronásledování v podání křiváka Joea Bidena,“ napsal na své sociální síti Truth Social. Neuvedl, že se proti verdiktu odvolá, jeho tým však odvolání avizoval už před oznámením trestu.

Kromě Trumpa byli žalováni také jeho synové a Donald mladší a Eric, jakož i další společnosti nesoucí rodinné jméno. Celkově uložené pokuty dosahují asi 364 milionů dolarů, píše agentura AP, z toho přibližně 355 milionů se týká exprezidenta a jeho firem.

Zákaz vést společnost či zastávat vysoké podnikatelské posty dostali také jeho dospělí synové, a to na dva roky. Oba také mají zaplatit po čtyřech milionech dolarů. Soudce nicméně vzal zpět svůj dřívější příkaz, který by rozpustil několik Trumpových firem, informuje AP.

Nakázal však, aby operace Trump Organization další tři roky sledovala soudem dosazená kontrolorka, která už dříve upozornila na nesrovnalosti v účetnictví. Další součástí trestu je tříletý zákaz pro Trumpa získávat půjčky od newyorských bank.

Podle deníku NYT verdikt nedovede Trumpovo podnikání k bankrotu, protože většina jeho jmění je spojená s nemovitostmi. Nyní ovšem bude muset do 30 dnů buď předat požadovanou částku soudu, nebo si vyjednat zajištěný dluhopis, píše list.

Verdikt přišel necelý měsíc poté, co porota v jiném občanskoprávním řízení nařídila Trumpovi vyplatit přes 80 milionů dolarů novinářce Jean Carrollové za pomluvu související se sexuálním napadením ženy. Trump kromě toho čelí čtyřem obžalobám, z nichž by se první mohla dostat před porotce na konci příštího měsíce.