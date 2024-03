Karel Pučelík: Zklamání pro liberální Irsko? Varadkara střídá „tiktokový premiér“ Harris

Irsko má za sebou bleskovou výměnu premiéra. Sociálně liberálního Leo Varadkara vystřídá Simon Harris, který se zatím osvědčil jako influencer na sociálních sítích. Podaří se mu získat voliče, tak jako sbírá followery?

Nestává se příliš často, že premiér odstoupí z ničeho nic za absence tlaku po prohraných volbách nebo špatné pozice v řadách vlastní strany či nějakého skandálu. Přesně to se ale stalo minulý týden v Irsku, kde nečekaně odstoupil taoiseach, jak se tradičně předseda vlády nazývá, Le Varadkar. Jednoduše vysvětlil, že si už nepřipadá jako správný člověk pro tuto vrcholnou funkci.

Pětačtyřicetiletý Varadkar dlouhodobě patří k nejvýraznějším postávám ostrovní politiky. Přestože byl často kritizován za přílišný odstup od životů běžných Irů, zůstane za ním i spousta práce. Vzděláním lékař, který byl premiérem mezi lety 2017 až 2020 a od roku 2022 do nynějška, je prvním premiérem s indickými kořeny a také otevřeně homosexuální orientace, a tak trochu symbolem posunu irské společnosti.

Varadkar razil kromě středopravé ekonomické politiky sociálně liberální směr, za jeho vlády dříve konzervativní a katolické Irsko přijalo řadu sociálních reforem. Po referendech například došlo ke zrušení zákazu interrupcí nebo se naopak zavedly homosexuální sňatky. Spekuluje se však o tom, že za odchodem stojí také nedávné referendum. Vláda se pokoušela z ústavy vymýtit podle kritiků sexistické „místo ženy v domácnosti“. Veřejnost však změny odmítla, což bylo pro liberální vládu velkou prohrou.

Taoiseach sociálních sítí

Varadkar ihned odstoupil z čela středopravé vládní strany Fine Gael, která na nic nečekala a ještě ve stejném týdnu zorganizovala volbu nového lídra a tím i budoucího premiéra. Výsledky nebyly překvapující, protože se do konkurzu přihlásil pouze jediný uchazeč, a to Simon Harris, který se 9. dubna po velikonoční pauze a potvrzení Dáilem (parlamentem) stane taoiseachem (znamená něco jako „šéf“ čte se nějak jako „tý-šek“).

Sedmatřicetiletý Harris se politice věnuje od patnácti let a je tedy poměrně zkušeným praktikem. Dříve působil jako ministr spravedlnosti či zdravotnictví, kde si zase tak dobře nevedl, dlouhé čekací lhůty a přeplněné čekárny dobu jeho mandátu přežily. Není to však vládní pozice, ze které Harris těží, tím spíš že nepatřil mezi Varadkarovi nejbližší spojence.

Politico Harrisovi přezdívá „tiktokový premiér“. Poslední roky zastával nepříliš atraktivní portfolio ministra pro vysoké školství. Harris ho však dokonale využil, cestoval po univerzitách a u toho nezapomínal občerstvovat sledující jeho sociálních sítí novými a novými posty, což z něj udělalo populárního politika a přiblížilo voličům, zejména mladé generaci. Jak připomíná zmíněný server, Harrise na TikToku sleduje desetkrát víc lidí než profil jeho strany.

Souboj se Sinn Féin

Harrisovi se sázka na sociální sítě evidentně vyplatila. Nyní však bude muset ukázat i jiné kvality, pokud nechce být jenom přechodným šéfem strany a vlády. Volby se budou konat příští rok a trochu unavená Fine Gael bude usilovat o čtvrté vládní období. Nyní vládne v koalici s konzervativnější Fianna Fáil a místními zelenými.

Hlavní souboj koaliční strany svedou s kontroverzním uskupením Sinn Féin, které je známé hlavně z dob neklidu v Severním Irsku. Strana působí na obou stranách hranice a je radikálním proponentem sjednocení, na severu je nejsilnější a nyní má šanci vyhrát i na půdě Irské republiky. Dříve byla Sinn Féin strana jednoho tématu, ale s aktuálním radikálněji laděným levicovým programem obsahující sliby vyřešení drahého bydlení oslovuje široké vrstvy.

Harris už se nechal slyšet, že si s Sinn Féin spolupráci představit nedokáže. Přece jen je to uskupení s kořeny v severoirských „nepokojích“, kdy bylo do značné míry propojeno s teroristickou Irskou republikánskou armádou. „Zasazujeme se o bezpečné ulice a kriminalitu, která nikdy nezůstane bez dohledu. A v týdnu, kdy jsem viděl trikolóru této republiky přehozenou přes rakev vraha policisty, říkám: Hanba! Vezměme si naši vlajku zpět!,“ řekl důrazně s odkazem na nedávný pohřeb usvědčeného vraha policisty, který proběhl s takřka vojenskými poctami separatistů.