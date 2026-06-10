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newstream.cz Názory Glosa Michala Noska: Babiš zůstává první. Opozice pořád neví, jak ho porazit

Glosa Michala Noska: Babiš zůstává první. Opozice pořád neví, jak ho porazit

Andrej Babiš
Profimedia
Michal Nosek
Michal Nosek

ANO si podle nového průzkumu drží výrazný náskok i po volbách. Není to proto, že by Andrej Babiš neměl slabiny. Je to proto, že jeho soupeři zatím nenabídli přesvědčivější odpověď na obavy lidí.

Dle aktuálního průzkumu NMS pro Novinky by ANO znovu vyhrálo volby se ziskem 31,6 procenta hlasů. STAN by přeskočil ODS, SPD by oslabila a Piráti by mírně posílili.

ANO přitom v říjnových sněmovních volbách získalo 34,51 procenta. Jeho podpora tedy zůstává vysoko i po volbách. To je pro ostatní strany nepříjemná zpráva.

Podpůrný fond chce po Agrofertu vrátit dotace. „Nevidíme důvod. A jsme připraveni i na soud,“ vzkázal holding

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Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond zahájil předsoudní vymáhání podpor po 28 dceřiných firmách Agrofertu. Holding ale tvrdí, že dotace čerpal v souladu se zákonem.

ČTK

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Andrej Babiš nemusí být milován. Stačí mu, že je pro velkou část voličů srozumitelný.

Babiš nabízí jednoduchou jistotu

Voliči ANO nejsou slepí. Vidí Babišovy konflikty, minulost i styl politiky. Jenže zároveň vědí, co od něj čekat. To je v české politice silná výhoda.

Babiš nabízí jednoduché sdělení. Postarám se. Může být populistické, drahé a často účelové. Ale je jasné. Lidé mu rozumějí.

V zemi unavené drahotou, inflací, nejistotou a politickým moralizováním má taková věta pořád velkou sílu. ANO nemluví primárně o odpovědnosti, reformách nebo geopolitice. Mluví o penězích, cenách, důchodech a složenkách. A právě tam se rozhoduje velká část voleb.

Soupeři pořád mluví hlavně proti němu

Babišovi protivníci už roky varují před Babišem. Jenže antikampaň není program. Volič, který řeší energie, nájem, léky nebo ceny v obchodě, nechce slyšet jen to, koho se má bát. Chce slyšet, kdo mu co zlepší.

ODS se po změně vedení pokouší o nový začátek. Problém je, že voliči si nepamatují stranické restarty, ale výsledky. STAN roste, působí však spíš jako přijatelná alternativa než jako hlavní politická síla. SPD ztrácí, protože politika neustálého poplachu má své limity. Piráti se zvedají, ale zatím ne tak, aby měnili celou hru. Babiš mezitím dělá to, co umí nejlépe. Mluví přímo k nespokojenosti lidí.

Jistota poráží sliby

Síla ANO nestojí jen na Babišovi. Stojí také na slabosti konkurence. Ta často působí roztříštěně, technokraticky nebo obranně. Nabízí hodnoty, varování a vnitřní přestavby. ANO nabízí jednoduchý slib výkonu. To sie neznamená, že je tento slib vždy pravdivý. Znamená to, že je politicky účinný.

Babiš chápe, že část společnosti nechce další vysvětlování, proč něco nejde. Chce slyšet, že se někdo postará. A dokud ostatní strany nenabídnou stejně jasnou, věrohodnou a konkrétní odpověď, bude mít ANO náskok.

Problém není jen Babiš. Problém jsou ostatní

ANO nevyhrává proto, že by všichni chtěli Babiše. Vyhrává proto, že ostatní strany dosud nedokázaly dostatečně vysvětlit, proč by voliči měli chtít někoho jiného. To je podstata současné situace. Babiš je pro mnoho lidí známé riziko. Jeho soupeři jsou často nejasný příslib.

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Barrandov Televizní studio ukončilo činnost, TV Barrandov zatím vysílá dál

Podnikatel Jan Čermák získal od Jaromíra Soukupa celou TV Barrandov
ČTK
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Společnost Barrandov Televizní studio dnes na základě rozhodnutí soudu ukončila činnost. Všechny tři kanály televize Barrandov mají zatím pokračovat ve vysílání prostřednictvím externích firem.

Společnost Barrandov Televizní studio (BTS) na základě rozhodnutí soudu ukončila činnost. Všechny tři kanály televize Barrandov budou zatím vysílat dál prostřednictvím externích firem. ČTK to řekl majitel Barrandova TS Jan Čermák.

Vysílání mají zajistit externí subjekty

V návaznosti na rozhodnutí soudu BTS dneškem ukončuje činnost. Vysílání TV Barrandov zatím zajistí externí subjekty, samozřejmě při dodržení licenčních podmínek. O dalším vývoji budeme informovat,“ uvedl Čermák.

Podle něj stále obecně platí varianta, že firmu v konkurzu nebo její část někdo koupí. I proto televize nadále vysílá.

Soud označil provoz za neudržitelný

O ukončení provozu BTS rozhodl pražský městský soud na konci května. Podle soudu byl provoz podniku ekonomicky i fakticky neudržitelný. Další vysílání všech tří kanálů má dočasně zajistit dceřiná společnost Čermákovy firmy S-24.

Stávající majitel skupiny Barrandov Jan Čermák

Nejde to. Jan Čermák posílá TV Barrandov po dvou letech do konkurzu

Zprávy z firem

Příběh TV Barrandov má další dějství. Původní zachránce Jan Čermák posílá předluženou společnost BTS po dvou letech snah do konkurzu. „Stálo mě to desítky milionů korun, ale propad reklamního trhu je příliš velký,“ uvedl Čermák k situaci.

ČTK

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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání před dvěma týdny oznámila, že kvůli konkurzu zahájila s Barrandovem správní řízení o odnětí licencí pro vysílání kanálů Barrandov Krimi a Barrandov Kino. Licenci na kanál TV Barrandov vlastní S-24.

Čermák chce udržet hodnotu televize pro prodej

Čermák už dříve řekl, že televize bude ještě několik měsíců vysílat. „Dcera S-24 holding si část služeb od BTS pronajme tak, abychom byli schopni udržet vysílání. Možná prodejní hodnota, a tedy výtěžek pro věřitele, je u běžící televize o dost vyšší. Bavíme se o provozu v řádu maximálně měsíců, během nichž se musí najít kupec,“ uvedl Čermák.

Čermák televizi získal před dvěma lety od Jaromíra Soukupa. Při její následné reorganizaci se podle soudu podařilo stabilizovat provoz, zejména výrazně snížit náklady a zastavit dlouhodobou ztrátovost.

Na podzim 2025 se společnost dostala do stavu, kdy příjmy z reklamy pokrývaly provozní náklady. Další vývoj ale zásadně ovlivnily externí faktory, zejména propad reklamního trhu umocněný geopolitickou situací a růstem cen energií.

Tři kanály měly v březnu sledovanost pod dvěma procenty

Dohromady měly tři programy televize Barrandov, tedy TV Barrandov, Barrandov Krimi a Barrandov Kino, v březnu průměrnou sledovanost 1,94 procenta u diváků starších 15 let.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Bloomberg: Vlády si půjčují rekordním tempem. Dluhopisy ženou zbrojení i energetika

CSG zahájila licenční výrobu velkorážové munice na Ukrajině
CSG, užito se svolením
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Státy letos na trzích získávají peníze nebývalým tempem. Od začátku roku si prostřednictvím syndikovaných emisí půjčily zhruba 504 miliard dolarů, tedy asi 10,5 bilionu korun. Podle agentury Bloomberg za tím stojí rostoucí výdaje na obranu, infrastrukturu i přechod k modernějším zdrojům energie.

Vlády letos vydávají dluhopisy rekordním tempem. Podle propočtů agentury Bloomberg si od začátku roku vypůjčily zhruba 504 miliard dolarů, tedy přibližně 10,5 bilionu korun. Objem prodaných dluhopisů tak překonal i úroveň z první poloviny roku 2020, kdy si státy ve velkém půjčovaly na podporu ekonomik zasažených lockdowny během pandemie covidu-19.

Za prudkým nárůstem emisí stojí především vyšší veřejné výdaje. Vlády navyšují rozpočty na obranu, modernizují infrastrukturu a investují do energetických projektů. Dalším tlakem na veřejné finance je stárnutí populace i dražší obsluha dluhu v prostředí vyšších úrokových sazeb.

Výdaje rostou od finanční krize

Rozpočtové deficity se v mnoha zemích zvyšují už od globální finanční krize. Během pandemie prudce vzrostly, protože vlády financovaly podpůrné programy a centrální banky držely úrokové sazby na historicky nízkých úrovních. Nyní se deficity znovu prohlubují.

Lukáš Kovanda: Pětiletá sázka na stát? V turbulentní době může bolet

Názory

Vyplatí se pořídit Dluhopisy Republiky? K mání jsou výnosnější a zároveň flexibilnější alternativy, přitom srovnatelně bezpečné, komentuje státní emisi ekonom Lukáš Kovanda.

Lukáš Kovanda

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Hlavním důvodem zvýšeného objemu emisí dluhopisů jsou především rostoucí veřejné výdaje, a tím i vyšší potřeba financování,“ uvedl hlavní analytik Danske Bank Jens Peter Sörensen. Jako příklady zmínil vyšší výdaje na armádu, infrastrukturu a přechod na čistší zdroje energie.

Německo a další evropské země vyčlenily stovky miliard eur na nákup zbraní a munice. Evropská unie zároveň uvolnila fiskální pravidla, aby členským státům umožnila více investovat do obrany a energetických projektů zaměřených na snížení závislosti na fosilních palivech.

Evropa spoléhá na syndikované emise

Objem peněz získaných prostřednictvím syndikovaných emisí je stále výrazně nižší než objem dluhopisů prodaných v běžných státních aukcích. Významný vliv na to má zejména Spojené státy, jejichž ministerstvo financí vydává dluhopisy výhradně prostřednictvím standardních aukcí.

V Evropě je však běžné, že si státy najímají banky, které dluhopisy prodávají investorům formou syndikované emise. Tento postup může být v období zvýšené volatility na trzích méně rizikový. Správcům státního dluhu zároveň dává větší kontrolu nad načasováním prodeje.

Největším emitentem státních dluhopisů na trhu syndikovaných emisí byla v osmi z posledních deseti let Itálie. První místo drží i letos. Za prvních šest měsíců roku si tímto způsobem podle Bloombergu půjčila téměř 70 miliard eur.

Německo, Británie i Srbsko lámou rekordy

Výrazně aktivní je letos také Německo, které změnilo svá fiskální pravidla, aby mohlo navýšit výdaje na obranu a infrastrukturu. Prostřednictvím tří syndikovaných emisí už získalo 14 miliard eur.

Británie, Belgie a Srbsko letos uskutečnily největší syndikované emise dluhopisů ve své historii. Mezi deset největších emitentů se letos zařadily také Austrálie a Mexiko.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)

Kryštof Míšek: Nové státní dluhopisy jako past. Stát může zopakovat drahou chybu z inflační krize

Názory

Protiinflační dluhopisy vypadají jako férový způsob, jak domácnostem ochránit úspory. Pro stát ale mohou být mimořádně drahé. Česká zkušenost z let 2021 až 2023 i varovný příklad Velké Británie ukazují, že při návratu vyšší inflace se z atraktivního produktu pro občany může stát nákladné riziko pro veřejné finance.

Kryštof Míšek

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Poptávka investorů přitom zůstává silná, zejména po dluhopisech s kratší splatností. Podle portfolio manažera společnosti TwentyFour Asset Management Johna Owena vlády využívají příznivých podmínek na trhu k tomu, aby zvládly náročný harmonogram refinancování starších dluhů a zároveň financovaly vyšší veřejné výdaje.

Vyšší sazby komplikují plánování

Dluhopisové trhy ovlivňuje také nejistý vývoj inflace a úrokových sazeb. Inflační šok spojený s konfliktem na Blízkém východě zvýšil výnosy dluhopisů a zhoršil výhled světové ekonomiky. Pro vlády to znamená dražší financování a složitější plánování budoucích emisí.

Evropská centrální banka má tento týden podle očekávání analytiků poprvé od roku 2023 zvýšit úrokové sazby. Ke zpřísnění měnové politiky by letos podle očekávání trhu mohl přistoupit také americký Fed. Další vývoj však zůstává nejistý.

Lukáš Kovanda: Inflace znovu straší trhy. Češi mohou víc sázet na protiinflační dluhopisy

Názory

Svět zachvátila obava z velké inflace. Výnosy státních dluhopisů po světě rostou a stranou nezůstává ani Česko. Investoři se vedle vyšší inflace bojí také drahé ropy a rostoucích vládních dluhů. Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy to může změnit zájem o nové Dluhopisy Republiky: fixní varianta může ztratit část lesku, zatímco protiinflační může být pro střadatele lákavější.

Lukáš Kovanda

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Napětí na Blízkém východě eskalovalo na konci února, kdy Spojené státy a Izrael společně zaútočily na Írán. V důsledku konfliktu je zablokovaný Hormuzský průliv, klíčová námořní trasa pro vývoz ropy ze zemí Perského zálivu. Před válkou přes něj proudila přibližně pětina světové spotřeby ropy. Následný prudký růst cen ropy přispěl ke zvýšení inflace v řadě zemí.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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