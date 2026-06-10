Glosa Michala Noska: Babiš zůstává první. Opozice pořád neví, jak ho porazit
ANO si podle nového průzkumu drží výrazný náskok i po volbách. Není to proto, že by Andrej Babiš neměl slabiny. Je to proto, že jeho soupeři zatím nenabídli přesvědčivější odpověď na obavy lidí.
Dle aktuálního průzkumu NMS pro Novinky by ANO znovu vyhrálo volby se ziskem 31,6 procenta hlasů. STAN by přeskočil ODS, SPD by oslabila a Piráti by mírně posílili.
ANO přitom v říjnových sněmovních volbách získalo 34,51 procenta. Jeho podpora tedy zůstává vysoko i po volbách. To je pro ostatní strany nepříjemná zpráva.
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Zprávy z firem
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Andrej Babiš nemusí být milován. Stačí mu, že je pro velkou část voličů srozumitelný.
Babiš nabízí jednoduchou jistotu
Voliči ANO nejsou slepí. Vidí Babišovy konflikty, minulost i styl politiky. Jenže zároveň vědí, co od něj čekat. To je v české politice silná výhoda.
Babiš nabízí jednoduché sdělení. Postarám se. Může být populistické, drahé a často účelové. Ale je jasné. Lidé mu rozumějí.
V zemi unavené drahotou, inflací, nejistotou a politickým moralizováním má taková věta pořád velkou sílu. ANO nemluví primárně o odpovědnosti, reformách nebo geopolitice. Mluví o penězích, cenách, důchodech a složenkách. A právě tam se rozhoduje velká část voleb.
Soupeři pořád mluví hlavně proti němu
Babišovi protivníci už roky varují před Babišem. Jenže antikampaň není program. Volič, který řeší energie, nájem, léky nebo ceny v obchodě, nechce slyšet jen to, koho se má bát. Chce slyšet, kdo mu co zlepší.
ODS se po změně vedení pokouší o nový začátek. Problém je, že voliči si nepamatují stranické restarty, ale výsledky. STAN roste, působí však spíš jako přijatelná alternativa než jako hlavní politická síla. SPD ztrácí, protože politika neustálého poplachu má své limity. Piráti se zvedají, ale zatím ne tak, aby měnili celou hru. Babiš mezitím dělá to, co umí nejlépe. Mluví přímo k nespokojenosti lidí.
Jistota poráží sliby
Síla ANO nestojí jen na Babišovi. Stojí také na slabosti konkurence. Ta často působí roztříštěně, technokraticky nebo obranně. Nabízí hodnoty, varování a vnitřní přestavby. ANO nabízí jednoduchý slib výkonu. To sie neznamená, že je tento slib vždy pravdivý. Znamená to, že je politicky účinný.
Babiš chápe, že část společnosti nechce další vysvětlování, proč něco nejde. Chce slyšet, že se někdo postará. A dokud ostatní strany nenabídnou stejně jasnou, věrohodnou a konkrétní odpověď, bude mít ANO náskok.
Problém není jen Babiš. Problém jsou ostatní
ANO nevyhrává proto, že by všichni chtěli Babiše. Vyhrává proto, že ostatní strany dosud nedokázaly dostatečně vysvětlit, proč by voliči měli chtít někoho jiného. To je podstata současné situace. Babiš je pro mnoho lidí známé riziko. Jeho soupeři jsou často nejasný příslib.