Dominik Rusinko: Čína se učí žít s virem. Jde o nejzásadnější makro událost roku 2023

Zatímco v Evropě jsme si již odvykli považovat covid-19 za hlavního hybatele makro dění, v Číně dochází teprve v těchto týdnech k překotnému otevření druhé největší ekonomiky světa. Po téměř třech letech izolace totiž komunistická strana kapitulovala na politiku nulové tolerance a uvolnila většinu proti-pandemických opatření. A vzhledem k velikosti čínské ekonomiky je možné, že půjde o jednu ze zásadních makro událostí tohoto roku, jejíž dopady pocítí i zbytek světové ekonomiky, píše ve svém komentáři Dominik Rusinko, analytik ČSOB.

Společně s tím, jak se Číňané budou učit „žít s virem“, lze čekat poměrně svižnou normalizaci ekonomické aktivity. Zkušenost z ostatních ekonomik slibuje post-pandemický boom spotřebitelské poptávky a v čínském případě specificky také investiční aktivity, tentokrát znovu vehementně podporované ze strany vlády. To vše je pro Evropu dobrá zpráva, zvláště v situaci, kdy se mnohé ekonomiky potácejí na prahu recese. Oživení čínské ekonomiky tak bude vítaným růstovým impulsem, který může některým ekonomikám pomoci vyhnout se v roce 2023 recesi.

Čínské oživení jako spouštěč inflace v Evropě

Na druhou stranu, otevření čínské ekonomiky bude zřejmě působit i ve směru silnějších, resp. perzistentnějších cenových tlaků v Evropě. Vedle nepřímého efektu vyšší ekonomické aktivity hrozí dodatečné inflační tlaky především z komoditních trhů. Čína je globálním hegemonem co se týče spotřeby komodit, přičemž zvláště citlivě reagují na její hospodářský výkon průmyslové kovy, které nyní prudce zdražují. Podobně může z čínské expanze profitovat ropa (Čína je zodpovědná za šestinu globální poptávky), která by tak mohla opětovně atakovat hranici 100 dolarů za barel.

Pro samotnou Evropu pak bude zásadní, jak svižně se Čína vrátí na globální LNG trh, ze kterého se minulý rok kvůli přísným lockdownům a nižší poptávce stáhla. S čínskou přítomností by totiž výrazně narostla konkurence a pro Evropu by bylo daleko složitější a nákladnější zajistit dostatečné dodávky plynu na příští zimu, jež by nahradily ruský plyn.

Shrnuto, podtrženo, čínské oživení může – v závislosti na jeho dynamice – povzbudit růst v Evropě, který by tak tento rok mohl oproti současným prognózám překvapit pozitivně. Ruku v ruce s tím však hrozí také perzistentnější cenové tlaky, které se nebudou líbit centrálním bankám. Velké čínské otevření proto může dále upevnit narativ, že úrokové sazby budou muset zůstat výše po delší dobu.

