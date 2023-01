Růst čínské ekonomiky zpomalil na tři procenta, může za to koronavirová politika

Růst čínského hrubého domácího produktu v roce 2022 meziročně zpomalil na tři procenta. Oproti roku 2021 je to o 5,1 procentního bodu méně. Výsledek také zaostává za oficiálním cílem, který čínská komunistická strana stanovila na zhruba 5,5 procenta.

Na vině pomalejšího růstu čínské ekonomiky jsou vládní omezení vyplývající z čínské nulové tolerance nákazy covidem-19, která držela miliony lidí doma, a propad na trhu s nemovitostmi, píší agentury AP a Reuters.

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 čínský HDP vzrostl o 2,9 procenta, o jeden procentní bod pomaleji než v předchozím tříměsíčním období. Výsledek pro poslední čtvrtletí loňského roku však předčil analytiky, které předvídaly pomalejší meziroční růst o 1,8 procenta.

Tříprocentní růst za rok 2022 je kromě roku 2020, kdy udeřila pandemie covidu-19, nejslabším za téměř půlstoletí, píše Reuters.

Čína je za Spojenými státy druhou největší ekonomikou na světě. Analytici, s nimiž hovořila Reuters, předpověděli pro rok 2023 její růst o 4,9 procenta poté, co čínská vláda v prosinci zrušila striktní pandemická opatření, která omezovala pohyb obyvatel a narušovala dodavatelské řetězce.

Klíčová bude podle expertů pro Čínu letos podpora domácí poptávky. Jelikož globální ekonomika balancuje na pokraji recese „export z Číny se pravděpodobně do poloviny roku sníží,” uvedl analytik Julian Evans-Pritchard ze společnosti Capital Economics.

Pokles globální ekonomiky předpovědělo v pondělí 73 procent z 4410 generálních ředitelů ze 105 zemí, kteří se zúčastnili průzkumu Global CEO Survey společnosti PwC. Firma jej představila na Světovém ekonomickém fóru v Davosu.

