Lukáš Kovanda: Pohonné hmoty po dlouhé době zdražují. Ale nevydrží jim to dlouho

Cena nafty v Česku stoupla poprvé po čtyřech měsících, benzinu po šesti týdnech. Ale ne na dlouho - ledaže by o víkendu překvapil kartel OPEC, na jehož vídeňský summit nečekaně nejsou pozvána klíčová média typu agentur Reuters či Bloomberg, upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Jak benzín, tak nafta v uplynulém týdnu zdražily. To je na poměry posledních měsíců nezvyklé. Zejména nafta totiž má za sebou letos masivní zlevnění, když od 1. ledna do včerejška klesla její cena z 36,70 korun na jen mírně nad 31 korun za litr. V uplynulých sedmi dnech zdražila o dva haléře na litr, benzín přidal 15 haléřů na litr na 36,67 koruny.

Zdražování ale pohonným hmotám dlouho nevydrží. Ropa Brent totiž v uplynulých dvou týdnech zlevnila v dolarovém vyjádření o více než pět procent. I když efekt její zlevnění tlumí vůči dolaru oslabující koruna, i v korunovém vyjádření – tedy po zohlednění kursového vývoje – ropa zlevňuje. O 3,6 procenta v uplynulých v dvou týdnech.

Toto zlevnění čerpací stanice v ČR ještě teprve do svých cen plně promítnou. V příštích sedmi dnech se tak ceny pohonných hmot vydají „do strany“, budou stagnovat, případně v nepatrném rozsahu, do deseti haléřů, podraží zejména benzín.

Ropu zlevňují kroky amerického Fedu

Ropu zlevňuje zejména letošní razantní utahování měnové politiky v podání americké centrální banky. K poklesu její ceny přispívá i nepolevující ruský vývoz, který pokračuje v nepříliš snížených objemech i navzdory sankcím, jež na dovoz ruské ropy a ruských ropných produktů uvalil Západ, hlavně země EU a skupiny G7.

Rusko sice uvádělo, že v reakci na sankce sníží od letošního března svoji produkci ropy o půl milionů barelů denně, ale toto snížení evidentně nepraktikuje. Zároveň tím ovšem neplní těžební závazek vůči členům kartelu OPEC a jeho spojencům. Ti, stejně jako trh, počítali s výraznějším poklesem ruské produkce.

OPEC bude jednat o škrtech

To, že pokles zjevně nenastává, je může vést k tomu, že o nadcházejícím víkendu, na svém summitu ve Vídni, kde OPEC sídlí, dojednají další škrty v těžbě. V takovém případě by mohla cena ropy vzrůst i citelněji vzrůst, tím pádem také cena pohonných hmot v ČR.

Rusko se ovšem nechalo slyšet, že na jednání žádné překvapivé rozhodnutí nepadne. Saúdská Arábie, klíčový člen kartelu, ovšem v uplynulé době učinila prohlášení, jež si část trhy vyložila jako varování před dalšími škrty v těžbě. Rijád ovšem dost možná chce jen verbálně znejistit spekulanty na pokles cen ropy, kteří její cenu svými sázkami srážejí.

Na zasedání OPEC nedostali akreditaci novináři předních světových finančních médií, tedy agentur Bloomberg a Reuters a také listu Wall Street Journal. V historii OPEC jde o poměrně bezpříkladný krok.