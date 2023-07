David Havrlant z J&T: Desetiletí globální ekonomické konvergence skončilo

Nárůst pomyslné vzdálenosti Číny od západních obchodních partnerů se viditelně propisuje do širšího makroekonomického rámce. Akcentování ideologicko-politického rozkolu přináší již nyní znatelné rozpojení ekonomické dynamiky, která může vyústit ve střednědobou ekonomickou divergenci. Proces asynchronizace se přitom rozvíjí v podmínkách nebývalé fluidity globálního kapitálu. Tím je situace nová a důsledky není snadné předvídat, zejména pokud bude přítomen zesilující Matoušův efekt.

Nad Čínou visí deflační hrozba

Centrální banky rozvinutých ekonomik se dostávají do pokročilé fáze etapy zpřísňování měnové politiky ve snaze zkrotit spotřebitelskou inflaci a nakonec ji nasměrovat zpět k inflačnímu cíli. Čínská měnová autorita naopak opětovně snížila základní úrokovou sazbu na rekordně nízká 3,55 procenta, přičemž meziroční inflace v červnu zpomalila na nulu.

Ceny výrobců pokračují v poměrně strmém pádu a budou se do spotřebitelských cen po několik následujících měsíců propisovat. Ruku v ruce s anemickým oživením po pandemických uzávěrách tak čínské ekonomice hrozí deflační epizoda.

Deflace přitom není pro ekonomický vývoj nic příjemného. Pokud se výhled nižších cen zabuduje do očekávání domácností, může obratem dojít k omezení diskrečních výdajů na spotřebu. Naděje na vyšší reálnou kupní sílu při nižších budoucích cenovkách je prostě silným motivem pro odsunutí nákupu. Výhled všeobecně nižších cen rovněž komplikuje rozhodování firem ohledně řízení zásob a fixních investic. Kdo by pořizoval zásoby nyní, pokud pořídí materiál později levněji, případně realizuje ztrátu při prodeji finálních produktů?

V hlubším smyslu pak deflace snižuje flexibilitu ekonomiky, neboť nelze nechat sejít na oubytě neproduktivní sektory tím, že se jednoduše přes inflaci nechá oslabit reálná mzda v příslušném sektoru.

Zároveň nechce Čína příliš slabou měnu tolerovat, neboť slabá měna ve střednědobém horizontu signalizuje podlomené strukturální zdraví ekonomiky. Čínská lidová banka tak v loňském roce dvakrát snížila míru povinných minimálních rezerv v cizí měně, aby potlačila znehodnocení jüanu. Zřejmě se nachází v situaci dilematu, kdy bude třeba volit něco za něco, což obvykle není příjemné a nese zvýšenou míru rizika.

Přihlédněme ještě k demografickému vývoji, kdy populace Číny minulý rok poprvé stagnovala, nicméně pracovní síla neroste již několik let. Je tedy poměrně dobře možné, že čínská ekonomika má před sebou japonskou epizodu.

Role nespolehlivého dodavatele má svá úskalí

Někdo vyhlíží výrazný fiskální stimul, který by umožnil ekonomice nabrat dech. Samozřejmě, strana zavelí a fiskální podpora dorazí. Je zde však několik překážek. Zaprvé, staré modely růstu, které dobře reagují na fiskální impulz, jsou saturovány a jejich dodatečný příspěvek k ekonomickému výkonu zeslábl.

Zadruhé, zadlužení čínské ekonomiky na celkové i regionální úrovni je již vysoké. Čínský veřejný dluh vystoupal v roce 2021 na 71 procent HDP, což je více než dvojnásobek oproti hodnotě zaznamenané před deseti lety. Celkové zisky čínských firem přitom již delší dobu stagnují a pokračující obchodní konflikt s USA jim nepomůže. Potenciál pro růst fiskálních výdajů je nasnadě, příjmy budou za nezměněných daňových podmínek v lepším případě stagnovat.

Stát se technologickým lídrem je jedním z deklarovaných čínských cílů. Je otázkou, zda je uskutečnitelný v silně autoritářském prostředí. Samozřejmě je vidět, kam se Čína již dostala: v některých odvětvích je skutečně producentem číslo jedna. Nicméně tato ekonomická a technologická konvergence probíhala na všeobecně přijímané premise minulé dekády, že se režim bude postupně liberalizovat a hodnotově posouvat směrem k demokratickým obchodním partnerům. Tento předpoklad již neplatí. Je zcela evidentní, že Si Ťin-pching ideologicko-politické směřování země naprosto proměnil.

Spíše hrozí, že se Čína ocitne v roli nespolehlivého dodavatele. Západ omezí vývoz strategických technologií v segmentu mikročipů? Čína odpoví omezením vývozu citlivých materiálů jako je galium a germanium. Rozdíl je na první pohled patrný: technologické know-how versus matriály. Odpověď vlastníků technologie je nasnadě.

V USA se naplno rozjíždí závod v technologicky náročné podmořské těžbě kovů a vzácných zemin a detekce jejich ložisek na oceánském dně s využitím umělé inteligence. Nejnovějším jednorožcem v Křemíkovém údolí je právě tento typ těžařského průkopníka. Očekává se, že produkční fáze by mohla začít v příštím roce. Norsko nedávno pokročilo ve směru podmořské těžby na svém kontinentálním šelfu. Je zaměřená na měď, zinek, kobalt a vzácné zeminy. Hlubinná těžba v mezinárodních vodách ještě není legální, avšak to se může letos změnit.

Provázanost americké a čínské ekonomiky trvá, stejně jako produkční závislost ve vybraných segmentech. Motivace ke změně je každopádně na stole a činnosti směřující k významnému zmírnění této vzájemné závislosti se poměrně horečnatě rozvíjí. Pokud ztratíte důvěru ve svého dvorního dodavatele (technologií či materiálů), můžete pro zmírnění akutních dopadů dočasně podniknout leccos, třeba vyslat na návštěvu ministryni financí. Zároveň napnete veškeré síly a využijete dostupné prostředky, abyste nejistotu ve střednědobém horizontu opět snížili na minimum.

Relativní výhoda přestává být úhelným kamenem obchodních vztahů, stává se jím bezpečnost. Investice do ostatní těžby v USA jsou na cestě k rekordní úrovni. Rozpočet na obranu, na nějž je navázána slušná porce výzkumu a vývoje, se bude zvyšovat.

Asynchronní ekonomický růst a fluidní kapitál

Z této situace bude dlouhodobě těžit zbytek Asie, která není vůči svým demokratickým partnerům tak vyhraněná. Zároveň disponuje přitažlivou silou v podobě levné pracovní síly. Nějakou dobu bude trvat vybudování infrastruktury, přesun výrobních kapacit, zácvik nové pracovní síly. Na druhou stranu získají nadnárodní korporace výrazně diverzifikovanou dodavatelskou základnu, která bude zásadně redukovat jejich celkové geopolitické riziko. Kombo pandemie a rizikové Číny uvedla tyto strukturální změny do pohybu.

Z globálního hlediska tedy opouštíme model předchozí dekády, kdy stále těsnější produkční vazby vedly k silnější synchronizaci ekonomického růstu při zvyšující se prostupnosti pro kapitálové toky. Nyní dochází k rozvolnění vzájemných vazeb ve snaze snížit oboustrannou závislost. Důsledkem budou výrazně odlišené ekonomické podmínky v jednotlivých regionech ve smyslu reálné expanze, nastavení měnové politiky nebo vývoje měnových kurzů.

Ve fungování ekonomik se významnou měrou uplatňují zpětné vazby a dodatečné efekty. Tok globálního spekulativního kapitálu do regionálních center růstu by mohl vyústit v zesilující Matoušův efekt: kdo má, tomu bude dáno a přidáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Je dobře možné, že desetiletí globální ekonomické konvergence právě mizí v propadlišti dějin.