Čína vs. Evropa: 2:0. Asijská velmoc drží těžké trumfy v elektromobilitě. Galium a germanium

Čínské úřady rozhodly o kontrolách množství galia a germania, které se ze země vyvezou. Podle agentury Reuters přitom jde o dvě velmi důležité chemické látky, které se využívají v elektromobilitě. Strach evropských automobilek z čínské konkurence tak dostal další rozměr.

Reklama

Elektromobilitu v Česku nechceme, to je známá „pravda“, která byla dlouho živena zejména německým automobilovým průmyslem. Ten v posledních letech otáčí, naopak masivně investuje do vývoje elektromobilů. A i v Česku registrace elektromobilů rostou výrazně rychleji než v předchozích letech.

Až se postoj Čechů k elektromobilitě obrátí úplně, možná již bude pozdě a místní budou mít na výběr pouze z čínských modelů elektromobilů. Čína totiž jednak v posledních letech masivně investovala do vývoje moderních technologií a má k dispozici skutečně levné elektromobily. Zároveň drží v rukou mocné trumfy: galium a germanium, jejichž vývoz se od začátku příštího měsíce rozhodla „kontrolovat“. Jedná se přitom o důležité látky pro výrobu polovodičů, díky nimž se například elektromobily výrazně rychleji dobíjejí.

Velká investiční příležitost? Na burzu míří výrobce čipů Arm. Zájem má Intel i další Trhy Britská společnost Arm umí vyrábět kvalitní čipy, které jsou přímou konkurencí největších firem světa. Podle informací agentury Bloomberg nyní zamíří na americkou burzu Nasdaq, čímž namíchla britskou vládu. Arm chce vstupem na burzu získat až deset miliard dolarů, což by z jejího primárního úpisu činilo pravděpodobně největší IPO letošního roku. Stanislav Šulc Přečíst článek

Obavy automobilek

Čína sice není hlavním producentem ani vývozcem těchto látek, pokud by ale došlo k úplnému zastavení vývozů galia a germania ze země, na ostatních trzích by to způsobilo cenový šok, který by přinesl zásadní problémy, uvedl pro agenturu Reuters spoluzakladatel kalifornského výrobce polovodičů Transphorm Umeš Mišra.

Podle Reuters automobilky na situaci zatím nechtějí přímo reagovat s tím, že čekají, co na začátku srpna skutečně nastane. Podle zdrojů agentury například některé japonské automobilky již nyní zvažují, zda technologie využívající právě tyto látky používat a nehledat raději alternativní cesty.

Válka o zdroje

Aktuální situace je další kapitolou velkého a vleklého boje Číny a západu o technologickou nadvládu. V jejím centru přitom od začátku pandemie jsou právě polovodiče a čipy, jejichž spotřeba neustále roste.

Podle výzkumné agentury Gartner sice dojde v letošním roce ke krátkodobému poklesu tržeb na trhu s polovodiči. V příštím roce ale již opět výrazně poroste.

„Globální propad spotřeby domácností, investiční nejistota a výrazné přezásobení čipy se podepíše na celkových výnosech globálního trhu s polovodiči, který letos zaznamená krátkodobý propad o zhruba 11 procent na 532 miliard dolarů,“ uvedl Vice President agentury Gartner Richard Gordon.

Podle dat agentury se ale v příštím roce trh opět vrátí k růstu a celkové tržby by měly dosáhnout částky 630 miliard dolarů.