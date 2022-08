David Ondráčka: Selhávání státu aneb Nedůstojný příběh z Holešovic

Strašná ostuda našeho státu teď probíhá před holešovickou tržnicí v Praze. Nedůstojně tam zacházíme s ukrajinskými maminkami a babičkami, které dlouhé dny čekají na humanitární dávku u speciálního Úřadu práce pro Ukrajince. Ale teď už se o tom ví, je to řešitelné a měly by zafungovat okamžité kroky státních institucí k řešení. Stát dělá chyby, stává se to a v komplexních systémech je to úplně normální. Ale pak musí reagovat a napravit je, jinak je to velké selhávání státu a jeho představitelů, míní bývalý šéf české Transparency International David Ondráčka.

Současný příběh je poměrně jednoduchý. Po vypuknutí války a velké vlně uprchlíků z Ukrajiny jsme zažili nesmírnou vlnu solidarity, dělají se sbírky, lidé pořád obdivuhodně pomáhají. Pro státní aparát to byl obrovský nápor, velmi pomáhaly nevládní organizace.

Jako jedno z opatření se stát se rozhodl dát mimořádnou humanitární dávku pět tisíc měsíčně uprchlíkům z Ukrajiny jako určitou dočasnou finanční podporu. Je to pod podmínkou, že tito lidé nemají žádné jiné příjmy (musí to prokázat výpisem z účtu). Prakticky tedy jde o ženy s malými dětmi a babičky, které pracovat nemohou. Podle mě správný krok.

Tři tisíce lidí ve frontě

A teď jsme u toho problému. Stát už ale vůbec nedomyslel způsob, jak to celé zorganizovat. Prostě řekl, že to musí zařídit úřady práce. Vytvořil speciální ad hod úřad a našel mu místo v pražských Holešovicích Ale tím, že dotyčné ženy si musí o tuto dávku žádat každý měsíc znova a na onom úřadu je naprosto nedostatečná kapacita úředníků, tak vytvořil úzké hrdlo, které vede k šílené situaci na místě.

Úřad práce je tam poddimenzovaný, vyřídí žádosti 50 až 100 lidí denně, ale u vchodu jich čeká tři tisíce. Tvoří se zoufalé fronty. Maminky s malými dětmi čekají hodiny a dny na tuto dávku, nemohou si odskočit na záchod, protože vypadnou z fronty. Online registrace nefunguje, IT systém spadl. A k tomu nasadil ochranku, která ženy ponižuje a chová se neurvale.

Neurvalá ochranka

Teď na situaci upozorňují nevládní organizace, třeba Migrační konsorcium nebo Člověk v tísni, začínají o tom psát média. V ideálním případě člověk doufá, že stát pod tímto tlakem zareaguje a začne to řešit. Protože to řešitelné je, když se chce.

Přesunout některé úředníky z Úřadu práce (dočasně) na tento specializovaný úřad, aby zvládli ten nával, dát jim motivační odměny, prodloužit otvírací hodiny, zavést lístkový systém (jako má každá pošta nebo banka), rozchodit online aplikaci, která teď nefunguje. Vytvořit objednávací systém, kde je možné se objednat třeba na konkrétní hodiny nebo půl dny. A vyměnit ochranku, která se chová hulvátsky. No a teď čekáme na reakci zejména ministra Jurečky, v jehož gesci to je.

Nefunkční stát, vnitřní byrokracie

Tento příklad ukazuje širší problém s málo funkční státní administrativou. Od států se čeká hodně, funkční služby, strategické plánování, práce s daty, bezpečnost, efektivita. Jede se mnohdy samopohybem, práce je tolik, že na takové nadstavby není objektivně čas, ani kapacita.

Realita je dramaticky jiná, stát oslabuje, ne početně zaměstnanci, ale nefunkčností a špatným využitím lidských zdrojů. Úředníci jsou zavaleni často nesmyslnou prací, vnitřní mnohdy úplně zbytečnou byrokracií, vnitřní digitalizace je často vtip.

Paní na úřadu práce musí mnohdy vytisknout elektronickou žádost, podepsat, zajít ji naskenovat a pak nahrát zase do sytému. A pak je to celé online. Úplně zbytečná práce, která by se dala zautomatizovat. Kdyby se tohle dařilo měnit, nebudou nám vznikat ani ty nedůstojné fronty v Holešovicích.