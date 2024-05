Energetická suverenita, zrychlení výstavby i školství. Jaké jsou plány Fialovy vlády?

Z doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERV) se chce vláda premiéra Petra Fialy (ODS) zaměřit na urychlení investic do dopravy, zrychlení výstavby, modernizaci trhu práce a zkvalitnění školství.

Reklama

Premiér také uvedl, že programové návrhy jednotlivých vládních stran musí mít podporu celé pětikoalice. Sám chce jednat o zavedení výpovědi bez důvodu. Fiala rovněž kritizoval postoj hnutí ANO k jednání o důchodech, koalice je podle něj stále otevřená případným návrhům. Ze zahraniční agendy zmínil mimo jiné další jednání vlád ČR a Ukrajiny a vrátil se i k nedávně návštěvě USA.

Vládní koalice tvořená pěti stranami chce podle Fialy do konce volebního období prosadit změny směřující k urychlení investic do dopravní infrastruktury, a to včetně uplatnění spolupráce se soukromým kapitálem. „Pak je to úprava trhu práce, modernizace zákoníku práce,“ nastínil další priority pro období do podzimu příštího roku.

V plánu má vláda také opatření ke zrychlení výstavby, individuální i komerční. U sociálních opatření se hodlá zaměřit na lepší zacílení příspěvku na bydlení. Dále se chce kabinet soustředit na výstavbu, kde NERV doporučuje radikální zkrácení povolovacích lhůt, změny zákonů, které vedou k zrychlení individuální a komerční výstavby. To nejsou legislativně jednoduché věci a musí se na nich začít velmi intenzivně pracovat, uvedl Fiala.

Rusové odsoudili české obvinění o výbuchu ve Vrběticích. Připomněli pochyby Miloše Zemana Politika Obvinění Ruska z podílu na výbuchu v muničních skladech ve Vrběticích v roce 2014 jsou vykonstruovaná a jsou politickou objednávkou Spojených států a Británie, prohlásila mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle ruské státní agentury TASS. ČTK Přečíst článek

Pohnout s věcmi podle doporučení rady se podle premiéra dá i ve zkvalitňování školství. Uvedl například rychlejší zavádění strategie 2030+ a posun v dlouhodobě problémových místech, jako je nedostatek míst v předškolním vzdělávání nebo zastaralý obsah učiva.

Cesta k energetické suverenitě

Z programového prohlášení je třeba podle premiéra pokračovat v cestě k energetické suverenitě a dlouhodobé energetické udržitelnosti, stejně jako provést legislativním procesem důchodovou reformu. V této souvislosti Fiala kritizoval negativní postoj opozičního ANO k jednání s vládou. Považuje ho za problémem pro společnost a nezodpovědný vůči lidem. Kabinet je nadále připravený k debatě o obsahu novely. „Pokud by přišla opozice s nějakými vylepšujícími návrhy, měla zájem se na tom podílet, tak jsme pořád tomu otevřeni,“ ujistil premiér.

Za svůj úkol předseda vlády Fiala označil udržení klidu ve vládě v době, kdy se jednotlivé strany pětikoalice budou snažit odlišit od ostatních. Každá vládní strana má podle něj možnost přicházet s programovými nápady a návrhy. „Na druhé straně to, co prosazujeme společně, na tom se musíme domluvit, a to pak má šanci, aby prošlo,“ uvedl premiér k návrhům, jako je lidovecký návrh na zvýšení odvodů na penze bezdětným, který odmítli Piráti, Starostové a TOP 09. Sám hovořil o návrhu ODS o možnosti výpovědí bez udání důvodů. Je to podle něj opatření, které v některých zemích existuje, a doporučuje ho řada ekonomů z důvodu zdraví pracovního trhu.

Společné jednání vlád Česka a Ukrajiny

V zahraniční politice Fiala očekává, že by se do konce letošního roku mohlo uskutečnit další jednání české a ukrajinské vlády, které se konalo naposledy v říjnu 2022. Se zemí čelící ruské invazi Česko podle Fialy aktuálně jedná na mnoha úrovních od zmocněnce po Ukrajinu až po vrcholnou politickou úroveň. „To, co Ukrajina momentálně nejvíc potřebuje, to jsou zbraně a munice,“ uvedl. Především se svými protějšky z Dánska a Nizozemska Fiala řeší, co lze pro Ukrajinu udělat a jak pomoc včetně české iniciativy na shánění dělostřelecké munice dále posouvat, doplnil.

Fiala: Díky členství v EU jsme dnes mnohem bohatší a bezpečnější zemí Politika Členství v Evropské unii přispělo k tomu, že je Česko dnes mnohem bohatší zemí. Na konferenci 20 let Česka v EU na Pražském hradě to uvedl premiér Petr Fiala (ODS). ČTK Přečíst článek

V rozhovoru se předseda vlády vrátil i ke své dubnové návštěvě USA, při které setkal s americkým prezidentem Joem Bidenem, zástupci Kongresu a jednal v sídle americké Ústřední zpravodajské služby (CIA). Výsledky dvoudenní návštěvy hodnotí Fiala jako vynikající. Mezi oběma státy podle něj panuje hluboká vzájemná důvěra. „Podařilo se nám také podpořit byznys v USA, ale klíčová věc byla spolupráce v bezpečnostní oblasti a posílení euroatlantické vazby,“ řekl premiér.

K uskutečnění návštěvy v USA podle Fialy přispělo, že Česko je pod současnou vládou aktivním hráčem na mezinárodní scéně a má jasné postoje k bezpečnostním hrozbám. O významu, který Česku přikládá Evropa, podle předsedy vlády svědčí skutečnost, že si Prahu pro oslavu 20 let rozšíření EU o deset zemí vybrala šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Fiala to považuje za změnu oproti minulým letům, kdy „jsme byli odsunutí někde na okraji“. Příští parlamentní volby podle něj rozhodnou, zda bude pozice ČR posilovat, uvedl.