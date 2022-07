David Ondráčka: Evropa jako domácí úkol a politické PR

Začíná české předsednictví Rady EU, půlroční rotující cirkus schůzek, kampaní, priorit a politických jednání. Je to příležitost, jak dostat Česko na mapu Evropy politicky, ujasnit si naše vlastní pozice a co chce Česko Evropě vlastně říct, a hlavně si udělat své domácí úkoly.

Po Lisabonské smlouvě už rotující předsednictví do značné míry nemá takovou váhu. Historicky svůj smysl mělo, když bylo šest členů unie a priority na sebe pravidelně navazovaly. Nyní s 27 členy to je jiné, a zůstává spíše ten rotující cirkus. I ten však agendu Rady EU částečně ovlivňuje a dává menším státům aspoň určitý vliv na dění.

Česko si vydefinovalo svých pět priorit, které dávají smysl. Ale zásadní je, jestli budeme schopni být jejich nositelem některých agend a témat i dlouhodobě, a nejen na šest měsíců, kdy na nás vyšla řada s předsednictvím. A samozřejmě se může stát, že třeba přijde krize omezení dodávek plynu z Ruska, všechno ostatní to zastíní a bude to dominantní a téměř jediné téma.

Předsednictví jako politické PR

Předsednictví je silné politické PR, probíhají summity, schůzky. Do Prahy, Litomyšle, Brna se občas sjedou evropští politici a úředníci, uslyšíme hodně burcujících projevů, budeme víc vidět v evropských médiích. To je vlastně dobře, ale měli bychom mít jasno, co chceme Evropě o Česku říct. Využít to co nejvíce. Neměla by z toho být jen série eventů, konferencí, výstavek a fotek, nemít jen na náměstích EU stánky, vlajky, muziku a balonky.

Pokud chceme budovat vyšší důvěru v naši evropskou budoucnost, musíme se pokusit vtáhnout do debaty o Evropě i ty nepřesvědčené. Co je Evropa a Brusel, vůbec nezajímá vlastně hlavně je. Je to těžké, někdy až nemožné, ale nemá cenu dělat akce jen pro přesvědčené.

A taky je dobré prakticky vědět, že předsednictví v druhém pololetí roku reálně trvá jen čtyři a půl měsíce. V půlce července to všichni zabalí a všichni odjedou na měsíc na prázdniny (i parlamenty a vlády), a v půlce prosince už se končí a míří na Vánoce. Běžný koloběh politického roku.

Evropa jako domácí úkol

Předsednictví by se dalo a mělo využít pro splnění našich vlastních domácích úkolů, které Česko dlouho odkládalo. Mám na mysli například EU směrnice a jejich převádění do našeho právního řádu, aktuálně u řady z nich máme velké zpoždění. Příkladem může být oddlužovací směrnice (osobní oddlužení za tři roky), whistleblowing, evidence skutečných majitelů a některé další.

Úkolem je vyřešit naši politiku vůči Visegradu, zda chceme být dál v klubu s Orbanem a Kaczynskim (možná brzo zase i s Ficem). Visegradská čtyřka přináší určité výhody a má svou logiku geograficky a historicky, ale spojení s těmito lídry sebou nese značné politické náklady v Evropě a definuje, kam je Česko řazeno.

V červenci vyjde tzv. Rule of Law Report, který zhodnotí stav vlády práva a kvality institucí v zemích EU. Je nepochybné, že autoritářské tendence v Maďarsku a Polsku budou výraznou kapitolou (i když zdaleka ne jedinou). Povede se debata, zda je Evropa dále ochotna platit účty autokratům přes EU fondy.

A také se řeší velké otázky budoucnosti Evropy (teď skončila Konference o budoucnosti Evropy), citlivá debata o případné změně jednomyslného rozhodování v EU. Nebo třeba, zda principy jako spolupráce, partnerství nebo participace budou naplňovány reálným obsahem. I na tyto diskuse by mělo Česko navázat.

Tak hodně štěstí v následujících měsících.

