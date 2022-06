Dalibor Martínek: Jsem snad jediný, koho zajímá, jestli bude v zimě plyn?

Reklama

Jsem skutečně sám, koho zajímá, jestli v zimě bude plyn? A jak jeho absenci nahradíme? Mám trochu ten pocit.

Ministr průmyslu se teď pochlubil, jak v Kataru vyjednával o dodávkách LNG. Dokonce si na palubu vládního letounu vzal vybrané novináře, aby se o svém „úspěchu“ podělil s veřejností. Takže jsme mohli vidět fotky, jak Síkela sedí s jakýmsi šejkem a tváří se, že vede důležité hovory. Šlo o budoucí dodávky plynu, ale co letošní zimní sezona? O té se jaksi nemluví.

Vláda nepředstavila žádný plán pro situaci, že nám Putin vypne plyn. Ministři se veřejně tváří, že hledají jakási řešení pro budoucnost. A určitě je i hledají. Jenže jsou to řešení pro dobu za dva nebo za tři roky. Nebo možné ještě později.

Ale co současnost? Máme jako stát nějaké plány, jak zamezit kolapsu ekonomiky, až Rusko letos zavře kohouty? Nebyly zveřejněny. Možná proto, že žádné nejsou. A fakt, že Rusové kohouty zavřou, je evidentní. Jejich tažení na Ukrajině se jim nedaří, a Západ Ukrajince podporuje dodávkami zbraní. Jak asi zareaguje Rus? Jedinou účinnou zbraní, kterou má. Dodávkami plynu. Aby tu válku vyhrál. Ostatně, už si to vyzkoušel na Polsku a Bulharsku.

Na ruský plyn přitom lačně čeká Indie nebo Čína. Že není infrastruktura, která by ho tam dovedla? Ta se směrem na jih již buduje. A krátký výpadek příjmů, dokud nebude hotová, Rusové jistě přežijí. Jsou nenároční, ani západní sankce jim příliš nevadí, koupí si vodku.

Známka panku

Co v takovém případě budeme dělat? Vláda začala plnit zásobníky. Už jsou naplněné asi ze dvou třetin. Což ovšem znamená, že plyn bude v zimě jen pro domácnosti, a to asi na dva měsíce. A bude pekelně drahý. Co bude s firmami? Nedávno si zástupci česko-německé obchodní komory stěžovali, že po ministerstvu průmyslu marně žádají jakýsi plán pro tuto situaci. Kdo bude od plynu odstaven a kdo ne. Němci jsou precizní, plány a plány. Byli proto velmi překvapeni, že od ministerstva nedostali odpověď, natož plán.

Gazprom teď naopak plánuje letní „technickou“ odstávku dodávek plynu. Další plnění zásobníků tedy nebude možné. Což je samozřejmě důvod, proč Rusové odstávku dělají. Je to jen další stupňování tlaku na Evropu. Nechte nás zničit Ukrajinu, a budete mít plyn.

Jenže my nemůžeme nechat zlikvidovat Ukrajinu. Takže výsledkem bude, že nebudeme mít plyn. Je to velké dilema hlavně pro Němce. Pro ně je nepředstavitelné, že by se ekonomika zastavila. Proto jsou na jedné straně silné výroky kancléře Scholze, ale na druhé straně slabé dodávky zbraní Ukrajině a pokoutná diplomacie. Na to přesně Putin sází, že si ochočí Němce, závislé na jejich plynu.

A co budou dělat Češi? Jako vždy, nechají situaci vyhnít. Žádné plány. Počkají, jak situace dopadne. A když dopadne špatně, když Putin skutečně vypne na zimu plyn, půjdeme škemrat k Němcům. To je jediný aktuálně čitelný plán naší vlády. S nadějí, že nám Němci pomůžou, jelikož jim tady patří asi třetina průmyslu, a zbytek jsou jejich dodavatelé. Na co taková vláda? A to ještě chceme šéfovat Evropě.