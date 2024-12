Dalibor Martínek: Česká společnost se rozpadá. Nenasytný erár chce stále víc peněz

Je to jako přes kopírák. Nějaká profesní skupina, policajti, doktoři, učitelé, poslanci, soudci, soudní zaměstnanci, kuchařky ve školách, prostě kdokoliv placený z peněz daňových poplatníků, který má pocit, že by mu měl stát přidat, začne vyhrožovat stávkou. Nátlaková metoda od lidí, kteří možná dosud nepochopili, že za A jsou placeni z daní pracujících, a za B, že neexistuje nárok na dorovnávání inflace.

Reklama

Lidé žijící z veřejných peněz mají pravděpodobně dojem, že jsou důležitější než ostatní lidé, a že by s nimi mělo být podle toho zacházeno. Žijí odtrženě od ekonomické reality země. Protože ta je nezajímá.

Dalibor Martínek: Příští volby budou o děsivé situaci v bydlení Názory Kamarádka má dceru doktorku, manžel dcery pracuje v IT. Vyšší střední třída. Zatím bydlí v pronájmu v centru Prahy, ale chtěli by vlastní. Když zjistili, že by na hypotéce spláceli 70 tisíc měsíčně, protočily se jim panenky. I na ně je to moc. Dalibor Martínek Přečíst článek

Jestli ekonomika roste nebo neroste je jim jedno. Oni mají své tarify, platové tabulky, mechanismy zvyšování příjmů. To v soukromé firmě, nebo u soukromníka, který se musí smékat, neexistuje. To je ale těmto víc než milionu státních zaměstnanců jedno. V tabulce se praví toto, a pokud to nebude naplněno, klidně nepůjdeme do práce.

Brutální vydírání státu, tvrdošíjné držení se norem. Ale jaksi tito lidé zapomínají, že nežijí ve vzduchoprázdnu. Že na jejich platy někdo musí peníze vydělat. A slovo solidarita? Ve smyslu, že když se ostatním daří hůře, budu s nimi na jedné lodi? Ne, tyto dobré mravy se ve škole státní zaměstnanci nenaučili.

Reklama

Dalibor Martínek: Chtějí lidé úsporné byty? Spíš je zajímá cena Názory Můžete se zeptat kteréhokoliv developera v Česku, a každý vám potvrdí, že primárním parametrem při výběru nemovitosti je pro klienta cena. Nic jiného. Žádné ESG, udržitelnost. To nikoho nezajímá. Jestli je na střeše solární panel, instalovaný se státní dotací, který rozsvítí úsporné žárovky na chodbě obytného domu? To je každému zájemci o nový byt ukradené. Hlavní je prosně cena. Dalibor Martínek Přečíst článek

Česká ekonomika v letošním roce neroste. Nedaří se jí, HDP možná povyroste o půl procenta, víc ne. To je nerůst. Statistický úřad to teprve spočítá.

Manažeři soukromých firem utáhnou opasky, žádné vánoční prémie. Možná se dokonce brzo začne propouštět. Německá ekonomika stagnuje, za chvíli tady jako vrchní dodavatel součástek budeme překvapení, jak to jde dolu. Budeme se ještě intenzivněji bavit o neotřelých řešeních, digitalizaci. Budeme se na poslední chvíli snažit odtrhnout se od nemocného medvěda, na kterém jsme exportně závislí.

Nezaměstnanost poroste. Asi to bude dobře.Do teď jsme na jednu stranu pyšní, jak máme nízkou nezaměstnanost. Na druhé straně, a říká to spousta ekonomů, nízká nezaměstnanost a nedostatek lidí na volném trhu brzdí českou ekonomiku. Už brzo se situace změní.

Dalibor Martínek: Před 35 lety jsme svrhli komunisty. Byty ale stavět uměli Názory V každé vesnici v Česku stojí „vedle kostela“ panelák. Když jedete českou krajinou, vypadá to fakt odporně. Baroko vedle brutalismu. Takové ty klasické, třípatrové paneláčky. Každá vesnice má aspoň jeden. Ale, na druhé straně, spokojeně v nich žije velká část českého národa. Statisíce lidí. Dalibor Martínek Přečíst článek

V eráru se ovšem rozdává jako na vrchní palubě Titaniku. Na ministerstvu vnitra náměstkům a ředitelům 36 milionů, na každém dalším ministerstvu miliony vánočních korun. V eráru evidentně není o peníze nouze. Margaret Thatcherová by nad „tvrdostí“ české pravicové vlády obracela oči v sloup.

S přelomem roku si polepší na platech jak soudci, tak i poslanci, policisté, prostě všichni, kdo sají z erárního prsu. Požehnaný rok 2025. Pro veřejnou sféru. Nikoho z těchto veřejných zaměstnanců nezajímá, že Česko má na příští rok plánovaný schodech rozpočtu 240 miliard korun. To jsou pro ně nějaké cizí peníze, které v jejich myslích patrně padají z vesmíru. Hlavně, ať se mi zvedne plat. Koroze společenské soudržnosti pokračuje.