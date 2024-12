David Ondráčka: Klaus sobě, to je retro pokus Motoristů

Klaus sobě, to je skutečný a jediný cíl retro projektu Motoristé sobě. Je to pokus o mocenský návrat Václava Klause a jeho devadesátkového gangu zpět do politiky. Nejde o Turka, jde o Klause. Tak to je třeba chápat, všechny řeči mají jen odvést pozornost od této podstaty. Jejich zakladatel Macinka to sám říká: „my nejsme béčko Andreje Babiše, my jsme áčko Václava Klause“.

Tento pokus vrátit Klause zase do hry s sebou nese estetiku, ale i ideologii devadesátek. Nese se na vlně nostalgie po starém dobrém světě, který byl ještě v pořádku. Klaus chce pomstu za řadu ponížení, kterých se mu dostalo nebo si na ně sám naběhl. Chce změnit vlastní „legacy“, chce vše relativizovat a samozřejmě k tomu má sloužit podíl na moci. Myslím, že pokud by se mu podařilo tento vehikl manévrovat k příští sněmovně, i pravděpodobný premiér Babiš se bude muset rozhodnout, jestli vůbec s tímto gangem a hlavně s Klausem v zádech chce potenciálně koalovat.

Klaus a jeho „legacy“

Václav Klaus je nepochybně jedna ze zásadních politických postav polistopadové politiky. Měl obrovský vliv na prosazování své představy transformace v roli premiéra a potom prezidenta. Pak ale podle mě vyhrála jeho vlastní ješitnost a narcismus a nenašel cestu, jak důstojně odejít.

Teď už asi 15 let bojuje o svůj odkaz, o své místo v dějinách. Chce být zapsán jako velká postava, ale upřímně dělá opravdu hodně, aby se na něj spíš zapomenulo. Jeho čím dál extrémnější a vyhrocenější postoje ho dovedly k podpoře radikální AfD v Německu a prakticky všeho, co dělá Putin.

Po Havlovi se pojmenovalo pražské letiště, co tak asi pojmenujeme jednou po Klausovi? Legacy, to je to slovo, které mu nedá spát, a k tomu směřuje i tento projekt.

Estetika devadesátek a tankování nostalgie

Estetika devadesátek s koženými saky a štosy bankovek, je tady namíchána s macho týpkem v podobě Turka. Takto to představili Motoristé tento víkend v Praze. Za zvuku motoru se nám vrátí do politiky retro, kdy to bylo fajn (aspoň tak si to nějak pamatujeme). A dostanete nejen Klause a jeho narcismus, ale celou jeho kliku. Zkoušeli to už několikrát, s Trikolórou, s Klausem mladším a jeho pokusy, ale nikdy to zatím nevyšlo. A Klaus chce být zase velký režisér v pozadí, který by určoval politickou taktiku a postoje.

Teď to zkouší urvat přes Turka a jeho popularitu na Instagramu. Záměr je patrně taková vůdcovská strana v čele s Turkem, týpkem, co o ničem nepochybuje a staví si svůj kultík osobnosti. S podporou svého donora, kšeftaře z hazardu Chlada, si cíleně budují tuhle šanci proniknout ke skutečně velkým penězům v politice. V evropských volbách jim to už vyšlo, a Turka dostali do EU parlamentu, čili je finančně saturován a může natáčet videa a valit věci na sociální sítě.

Retro návrat minulých postav

Za těmito videi a lajky na Instagramu se však chce vyvézt nahoru celá parta postav již dávno po právu zapomenutých. Třeba Vesecká, známá jako zametačka na Nejvyšším státním zastupitelství. Nebo exposlanec ODS Boris Šťastný a radikalizovaný zubař Šmucler. Mnoho dalších lidí kolem Institutu VK a dalších sdružení, které roky nikdo nebere moc vážně. A oni to nemůžou snést, a chtějí pomstu.

Kdo to bude platit?

Aby měl takový projekt šanci uspět, budou do kampaně muset nalít hodně peněz. Kdo to platí a bude platit? Zatím nevíme. Určitě přispějí postavičky jako Chlad a podobní. Ale co když to bude tlačit někdo z velkých oligarchů? Nabízí se Tykač jako možný sponzor. Institut Václava Klause už ostatně sponzoruje, zdědil ho po Kellnerově PPF, takže tady evidentní linka je. A to by nás vedlo k rozvíjení dalších úvah, co by takový mocenský krok znamenal pro zájmové prostředí a mocenskou rovnováhu v české oligarchii.

Hitlerjugend meets Svět motorů: Kulturní války na plný plyn

Za komančů byl populární časopis Svět motorů, asi pořád ještě vychází, a o tyto základy se ta věc opírá, o tuto nostalgii. Psychologie mladých kluků a mužů, kteří chtějí zažít ten starý svět, aspoň na chvíli. Zpět ty velké bijáky, kde si jezdili chlapi velkou károu a polonahé holky se na ně lepily. A teď už se jim to neděje, je to pryč.

Ale nezapomeňme i na temnější součásti této hry. Mezi nimi je dost lidí s evidentně dost silnými vazbami na Rusko a jeho vnímání světa, dalo by se říct, že to jsou vlastně takoví Motorusisté. Je tam cítit zpochybňování naší zahraniční orientace. A hlavně silný odpor k Evropě, nejen k EU a její byrokracii, ale k Evropě jako takové. A k tomu ta fascinace narážkami na Hitlera, trošku hajlování jako nový standard. Pak se tak trochu omluví, ale je to vlastně úplně v pohodě, přece jen žertujeme, troška nekorektního humoru nikoho nezabije a jdeme proti mainsteamu. Ale o nějaký program tady vůbec nejde. Hlavně šponovat ty kulturní války dokola, hecovat to přes sítě, vždycky se z toho dá vydojit nějaká naštvaná reakce a pozornost.

Pivo, volant a brokovnice: k politice snadno a rychle

Ještě jeden aspekt je na celém tom trapnu smutně zábavný. Myšlenka, že nám tady budou vznikat politické strany, které tvrdí, že reprezentují jen jeden dílčí zájem, jednu skupinu, tady motoristy. Takže každý, kdo řídí auto, by tomu měl přece rozumět. Ale co třeba kdyby teď vznikli Fotbalisté sobě, Zahrádkáři sobě, Myslivci sobě, Dobrovolní hasiči sobě a pochopitelně Pivaři sobě. Když někdo jede autem z mysliveckého honu na fotbal a pak jde na pivo, může být člen třeba i 4 stran zároveň.

Je to úplný bizár, který dost těžko někde v cizině vysvětlíte. Pravda, měli jsme tady už stranu Důchodci za životní jistoty (jeho předseda jedl brouka) a můžete říct, že i jiné strany mají tendenci reprezentovat jen určité skupiny. Ale tohle je přece jen jiné a dovedené do absurdna. A hlavně nezapomínejme, celé to je jen o Klausovi.