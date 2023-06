Dalibor Martínek: Důchodci, přestaňte vydírat stát. Buďte solidární se svými vnoučaty

Lidí, kteří v Česku pobírají nějakou státní důchodovou dávku, je 3,4 milionu. A to včetně víc než 400 tisíc invalidních důchodců. Lidí, kteří pracují a přispívají na důchody, je 5,3 milionu. To jsou statistická data. Průměrný důchod nyní činí 20 216 korun. Což je zhruba na úrovni 48 procent průměrné mzdy v Česku. Pro lidi, kteří nepracují. A kteří by měli mít po svém produktivním věku na účtu úspory, měli by podle očekávání vlastnit dům. Někteří i jachtu.

Za posledních pět let vzrostly důchody v průměru o osm tisíc korun měsíčně, z 12 na 20 tisíc korun. Jinými slovy, zhruba o 40 procent. Mezitím je česká ekonomika v posledních třech čtvrtletích v recesi. Klesá.

Přesto průměrné mzdy rostly za první čtvrtletí letošního roku o 8,6 procenta. Ekonomika se propadá, ale platy zaměstnanců, za velkého tlaku odborů, rostou. A na růst mezd a inflaci je navázaný vzorec zvyšování důchodů. Inflace je 15 procent, což znamená, že by důchody měly opět pěkně růst.

Přiznejme si, že současná vláda není nějakým bojovníkem proti důchodcům. Ale tohle téma musí řešit. Třetina všech výdajů státu totiž jde na penze. 600 miliard korun ročně.

Rébus, který nemá řešení

Je tu jeden paradox. Vláda by vlastně strašně ráda měla ve svém voličském portfoliu důchodce. Nechtěla by si to s nimi rozházet nějakým nevhodným snižováním růstu penzí. Tato vláda rozhodně nechce být nějak radikální a rozhodně by nechtěla přijít o voliče z řad seniorů. Ale neblahá situace kolem vývoje veřejných výdajů ji nutí dělat nepopulární rozhodnutí, která ji mohou ve výsledku politicky poškodit. Nechutnou debatu ve sněmovně kolem budoucího vzorce penzí by poslouchal snad jen masochista.

Takže, když to shrneme, tady vlastně máme odvážnou vládu, která se odvážila dotknout se valorizace důchodů. Situace je však trošku jiná. Je to tak, že vláda chodí po tenkém provazu, kdy si to na jednu stranu nechce rozházet s důchodci, ale na druhou stranu musí najít špunt do rychle vytékající vany veřejných výdajů. Důchodce přitom chce mít na své straně. Neřešitelný rébus.

Vláda lacinou debatu ustojí

Takže o co se nyní hraje ve sněmovně? Budou se tam dlouze poslouchat politické proklamace. Nakonec vláda silou své sto osmičky prosadí zpomalení valorizací penzí. Političtí bojovníci, kteří chtějí hlasy penzistů získat, budou vřeštět, jak se k našim starším spoluobčanům stát špatně zachoval. Vláda toto vřeštění asi ustojí.

Celou českou společnost však i přes současnou lacinou politickou debatu o důchodech čeká mnohem důležitější zvažování. A sice, kolik tedy peněz mají z veřejných peněz dostávat lidé, kteří měli celý život možnost si platit penzijní připojištění, kteří si na hypotéku pořídili bydlení nebo se jakkoliv jinak mohli na stáří zabezpečit. Pořád jim má podzim života platit ze svých odvodů mládežník, který právě začal bojovat o své místo na pracovním trhu?

