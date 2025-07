Dalibor Martínek: Babišovi se rozpadá potenciální koaliční partner. Co si počne

Babiš neměl nikdy dobré vztahy s Okamurou. Vždy se vůči sobě vymezovali. Nicméně, až v říjnu skončí volby, bude muset Babiš hledat koaličního partnera. Přestože Karel Havlíček tvrdí, že to možná dají sami. To je ale sen.

SPD není pro Babiše dobrý koaliční partner. Přestože to v současných předvolebních průzkumech vypadá, že by spolu měli ve sněmovně většinu.

Jenže je tu několik ale. Za prvé, Okamura je nevypočitatelný. Byla by to chabá koalice. Ostatně, i Andrej Babiš mění názory podle toho, jak se vyspí. Okamura chodí po hraně možného v rámci Evropy. Zpochybňuje účast Česka v Evropské unii, zpochybňuje zločineckou roli Ruska. Je to těžký koaliční partner. Výřečný Okamura, ale pro pevnou koalici velmi nebezpečný.

Babiš, budoucí vítěz nadcházejících voleb, získá jako nádavek tři klíšťata, která se na jeho zádech chtějí vyvést k vládě. Svobodné, kteří před sebe vystrkují známou ekonomku Šichtařovou. Trikoloru, v čele s Petrou Majerovou. A jakousi stranu Právo Respekt Odbornost (PRO) pana Rajchla, známého rebela, který svolával protivládní demonstraci na Václavské náměstí v Praze. Zdá se, že je to silná politická skupina. Ale čert ví.

Tato rebelská, pravicově se tvářící partička, se nyní rozpadá. Poslanec Jiří Kobza ke konci června po deseti letech ukončil členství v hnutí SPD. Odůvodnil to mimo jiné tím, že jeho programové priority se neshodují se směřováním strany. Ano, jsou tu najednou další tři strany. Je tam obří tření. Nikdo neví, co je vlastně SPD zač. A ANO neví, s kým vytvoří po vítězných volbách koalici. S SPD ji tvořit nechtělo, ale byla to jakási možnost. Ta pomalu hasne.

Jak se uskupení lidí v SPD, kteří si evidentně nerozumí, rozpadá, začíná být pro ANO stále žhavější otázkou, s kým postaví koalici? Motoristé to nebudou, ani STAN se nehlásí. Možná se později přihlásí, je to takové nejasné uskupení.

