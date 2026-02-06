Český průmysl nabírá dech. Analytici čekají letos zrychlení růstu nad dvě procenta
Po dvou letech poklesu a loňském pozvolném oživení vstupuje český průmysl do roku 2026 s optimističtějším výhledem. Analytici očekávají zrychlení růstu nad dvouprocentní hranici, opřené o silné zahraniční zakázky, zbrojní výrobu i možné oživení německé ekonomiky. Přesto varují před drahými energiemi a rostoucí asijskou konkurencí.
Český průmysl by měl v letošním roce navázat na loňské zlepšení a svůj růst dále zrychlit. Analytici oslovení ČTK se shodují, že by tempo mohlo přesáhnout dvě procenta, přičemž optimističtější odhady míří až k hranici 2,5 procenta. Pomoci má kombinace silné poptávky ze zahraničí, růstu zbrojní výroby i postupného oživení klíčového německého trhu.
Pozitivní signály přinesl už závěr loňského roku. Průmyslová výroba v Česku po dvou letech poklesu v roce 2025 meziročně vzrostla o 1,5 procenta, přičemž samotný prosinec přinesl výraznější dynamiku, meziroční růst o 3,8 procenta.
„Tuzemský průmysl hlásí za loňský prosinec silnější růst výroby, než se čekalo. Vlivem mimořádných faktorů nastal raketový nárůst nových zakázek ze zahraničí,“ uvedl analytik Generali Investments Radomír Jáč. Připomněl zároveň, že ještě v roce 2024 vykázal průmysl pokles o jedno procento. „Naše aktuální prognóza pro letošní rok počítá s celoročním růstem tuzemské průmyslové výroby mírně pod 2,5 procenta,“ dodal.
Za klíčový indikátor dalšího vývoje považují ekonomové statistiku nových objednávek. Ta v prosinci meziročně vzrostla o 24,9 procenta. „Zásadní informací je statistika nových zakázek, jejichž objem se v prosinci meziročně zvýšil o 24,9 procenta,“ řekl analytik Deloitte David Marek. Podle něj se o růst postaraly především zahraniční objednávky, které stouply dokonce o 40 procent. Šlo mimo jiné o kontrakty uzavřené českou zbrojařskou skupinou v Asii.
Silný konec roku potvrzuje i pohled dalších analytiků. „Průmyslový sektor zakončil rok 2025 na pozitivní vlně, když po silném listopadovém výsledku dokázal v prosinci ještě přidat,“ doplnil analytik Investiky Vít Hradil. Podle něj je obzvlášť příznivé, že k růstu výrazně přispěl zpracovatelský průmysl. „Celkový trend se nicméně zdá být mírně pozitivní a po loňských 1,5 procentech by si letos český průmyslový sektor mohl připsat růst zhruba 2,5 procenta,“ odhadl.
Navzdory pozitivnímu výhledu ale zůstávají i významná rizika. „Průmysl má před sebou slibný rok, i když se bude muset stále počítat s vyššími cenami energií, než s jakými pracují mimoevropské firmy, a současně s rostoucím konkurenčním tlakem asijských výrobců,“ upozornil analytik Banky Creditas Petr Dufek. Podle něj si asijské firmy vybírají Evropu jako alternativní odbytiště po zvýšení amerických cel. „Přesto je růst výroby okolo dvou procent pravděpodobný i pro letošní rok,“ podotkl.
Důležitým faktorem bude i kondice německé ekonomiky, na niž je český průmysl silně navázán. „Tuzemský průmysl má našlápnuto, aby se mu v letošním roce dařilo ještě lépe,“ uvedl analytik Raiffeisenbank Martin Kron. Pomoci by podle něj měl také fiskální balíček v Německu. „Ten se možná začíná trochu více projevovat v reálné ekonomice. Například objem průmyslových objednávek v Německu v posledních dvou měsících minulého roku výrazně stoupl,“ dodal.
Dílčí zlepšení je patrné i v energetice. „Produkce v energetice vzrostla po třech letech poklesů,“ připomněl ředitel pro legislativu Svazu energetiky ČR Bohuslav Čížek. Roli sehrálo více faktorů – od počasí po investice do modernizace. „Loňský rok navazoval na teplotně nadprůměrný rok 2024. Průměrná roční teplota vzduchu byla o 1,5 stupně Celsia chladnější než v roce 2024. To se logicky odrazilo i ve spotřebě spojené s vytápěním, včetně tepláren,“ poznamenal.
Souhrnně tak český průmysl vstupuje do roku 2026 v lepší kondici než v předchozích letech. O dalším tempu růstu rozhodne především vývoj zahraniční poptávky, ceny energií a síla evropské – zejména německé – ekonomiky.