Český průmysl nabírá dech. Analytici čekají letos zrychlení růstu nad dvě procenta

Český průmysl nabírá dech. Analytici čekají letos zrychlení růstu nad dvě procenta

Výroba v provozu Lumnio
Po dvou letech poklesu a loňském pozvolném oživení vstupuje český průmysl do roku 2026 s optimističtějším výhledem. Analytici očekávají zrychlení růstu nad dvouprocentní hranici, opřené o silné zahraniční zakázky, zbrojní výrobu i možné oživení německé ekonomiky. Přesto varují před drahými energiemi a rostoucí asijskou konkurencí.

Český průmysl by měl v letošním roce navázat na loňské zlepšení a svůj růst dále zrychlit. Analytici oslovení ČTK se shodují, že by tempo mohlo přesáhnout dvě procenta, přičemž optimističtější odhady míří až k hranici 2,5 procenta. Pomoci má kombinace silné poptávky ze zahraničí, růstu zbrojní výroby i postupného oživení klíčového německého trhu.

Pozitivní signály přinesl už závěr loňského roku. Průmyslová výroba v Česku po dvou letech poklesu v roce 2025 meziročně vzrostla o 1,5 procenta, přičemž samotný prosinec přinesl výraznější dynamiku, meziroční růst o 3,8 procenta.

„Tuzemský průmysl hlásí za loňský prosinec silnější růst výroby, než se čekalo. Vlivem mimořádných faktorů nastal raketový nárůst nových zakázek ze zahraničí,“ uvedl analytik Generali Investments Radomír Jáč. Připomněl zároveň, že ještě v roce 2024 vykázal průmysl pokles o jedno procento. „Naše aktuální prognóza pro letošní rok počítá s celoročním růstem tuzemské průmyslové výroby mírně pod 2,5 procenta,“ dodal.

Za klíčový indikátor dalšího vývoje považují ekonomové statistiku nových objednávek. Ta v prosinci meziročně vzrostla o 24,9 procenta. „Zásadní informací je statistika nových zakázek, jejichž objem se v prosinci meziročně zvýšil o 24,9 procenta,“ řekl analytik Deloitte David Marek. Podle něj se o růst postaraly především zahraniční objednávky, které stouply dokonce o 40 procent. Šlo mimo jiné o kontrakty uzavřené českou zbrojařskou skupinou v Asii.

Silný konec roku potvrzuje i pohled dalších analytiků. „Průmyslový sektor zakončil rok 2025 na pozitivní vlně, když po silném listopadovém výsledku dokázal v prosinci ještě přidat,“ doplnil analytik Investiky Vít Hradil. Podle něj je obzvlášť příznivé, že k růstu výrazně přispěl zpracovatelský průmysl. „Celkový trend se nicméně zdá být mírně pozitivní a po loňských 1,5 procentech by si letos český průmyslový sektor mohl připsat růst zhruba 2,5 procenta,“ odhadl.

Konec uhlí na Ostravsku

Michal Nosek: Ostrava se přestává dívat dolů

Názory

Vyvezením posledního vozíku černého uhlí se v Česku uzavřela jedna průmyslová éra, která trvala 250 let. Nejde ale jen o konec těžby, nýbrž o konec práce, která po generace určovala jasnou podobu ostravského regionu. Teď už nejde o uhlí, ale o to, čím ho nahradit.

Michal Nosek

Přečíst článek

Navzdory pozitivnímu výhledu ale zůstávají i významná rizika. „Průmysl má před sebou slibný rok, i když se bude muset stále počítat s vyššími cenami energií, než s jakými pracují mimoevropské firmy, a současně s rostoucím konkurenčním tlakem asijských výrobců,“ upozornil analytik Banky Creditas Petr Dufek. Podle něj si asijské firmy vybírají Evropu jako alternativní odbytiště po zvýšení amerických cel. „Přesto je růst výroby okolo dvou procent pravděpodobný i pro letošní rok,“ podotkl.

Důležitým faktorem bude i kondice německé ekonomiky, na niž je český průmysl silně navázán. „Tuzemský průmysl má našlápnuto, aby se mu v letošním roce dařilo ještě lépe,“ uvedl analytik Raiffeisenbank Martin Kron. Pomoci by podle něj měl také fiskální balíček v Německu. „Ten se možná začíná trochu více projevovat v reálné ekonomice. Například objem průmyslových objednávek v Německu v posledních dvou měsících minulého roku výrazně stoupl,“ dodal.

Dílčí zlepšení je patrné i v energetice. „Produkce v energetice vzrostla po třech letech poklesů,“ připomněl ředitel pro legislativu Svazu energetiky ČR Bohuslav Čížek. Roli sehrálo více faktorů – od počasí po investice do modernizace. „Loňský rok navazoval na teplotně nadprůměrný rok 2024. Průměrná roční teplota vzduchu byla o 1,5 stupně Celsia chladnější než v roce 2024. To se logicky odrazilo i ve spotřebě spojené s vytápěním, včetně tepláren,“ poznamenal.

Souhrnně tak český průmysl vstupuje do roku 2026 v lepší kondici než v předchozích letech. O dalším tempu růstu rozhodne především vývoj zahraniční poptávky, ceny energií a síla evropské – zejména německé – ekonomiky.

Škoda Elroq

Dalibor Martínek: Češi se mají čím dál lépe. Přesto si přiživují svou blbou náladu

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Stéphane Séjourné

Evropa nesmí být jen hřištěm pro konkurenty, varuje eurokomisař. Volá po strategii „Made in Europe“

Politika

Přečíst článek

České stavebnictví má za sebou rok výrazného oživení. Po předchozích dvou letech útlumu se produkce v roce 2025 meziročně zvýšila o 9,3 procenta. Ještě o rok dříve přitom sektor zaznamenal pokles o 1,4 procenta.

K růstu přispěla obě hlavní odvětví stavební výroby. „V prosinci se stavebnictví dařilo, produkce vzrostla meziročně i meziměsíčně a v růstu bylo jak pozemní, tak inženýrské stavitelství,“ uvedl ředitel odboru Českého statistického úřadu Radek Matějka.

Silnější infrastruktura i výstavba budov

Pozemní stavitelství, tedy výstavba budov, vykázalo za celý rok růst o 8,6 procenta. Ještě dynamičtěji rostlo inženýrské stavitelství zahrnující dopravní infrastrukturu či energetické a telekomunikační sítě, kde produkce stoupla o 10,5 procenta. Růst byl přitom stabilní v průběhu celého roku a oba segmenty posilovaly ve všech čtvrtletích.

Nemovitosti nesnáším, ale někde potenciál ještě je, říká šéf Partners Petr Borkovec

Newstream TV

Krypto je spíše náboženství. Nemovitosti jsou nudné a nezajímavé, provokuje šéf, zakladatel a většinový majitel finanční skupiny Partners Petr Borkovec. Jeho skupina na investicích vyrostla. A nemovitostem a nyní ani kryptu se nevyhýbá. Jen je třeba vybrat správné příležitosti, popisuje v pořadu Newstream Byznys Talk miliardář Petr Borkovec.

Přečíst článek

Také samotný prosinec potvrdil pozitivní trend, i když tempo mírně zpomalilo. Stavební produkce byla meziročně vyšší o 5,3 procenta, zatímco v listopadu činil růst 6,2 procenta. Meziměsíčně produkce vzrostla o 1,7 procenta.

Bytová výstavba: méně zahájených, více dokončených

Smíšený vývoj vykázala bytová výstavba. V roce 2025 byla zahájena stavba 35 819 bytů, což představuje meziroční pokles o 2,2 procenta. Jde o ochlazení po předchozím růstu.

Naopak počet dokončených bytů se zvýšil. Dokončeno bylo 33 742 jednotek, meziročně o 11,5 procenta více. Vyšší číslo odráží dokončování projektů zahájených v předchozích letech.

Regionálně byla bytová výstavba tradičně nejsilnější v metropolitních a rozvojových oblastech. Nejvíce bytů se začalo stavět i dokončilo v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji.

Odraz ode dna po slabším období

Data potvrzují, že stavebnictví se po slabších letech vrací k růstu, a to zejména díky infrastrukturním investicím a postupnému oživení stavební aktivity. Vývoj bytové výstavby ale zároveň naznačuje opatrnost developerů a investorů při zahajování nových projektů.

Další směřování odvětví tak bude záviset mimo jiné na úrokových sazbách, dostupnosti financování i veřejných investicích do dopravní a energetické infrastruktury.

České stavebnictví nadále roste

Hypoteční boom se vrátil: Banky loni půjčily 406 miliard, druhý nejsilnější rok v historii

Reality

ČTK

Přečíst článek

Nemovitosti nesnáším, ale někde potenciál ještě je, říká šéf Partners Petr Borkovec

Tereza Zavadilová

Krypto je spíše náboženství. Nemovitosti jsou nudné a nezajímavé, provokuje šéf, zakladatel a většinový majitel finanční skupiny Partners Petr Borkovec. Jeho skupina na investicích vyrostla. A nemovitostem a nyní ani kryptu se nevyhýbá. Jen je třeba vybrat správné příležitosti, popisuje v pořadu Newstream Byznys Talk miliardář Petr Borkovec.

Nedávno jste zveřejnili výsledky za rok 2025 a hodnotili jste je pozitivně. Bylo v loňském roce něco, co vás osobně překvapilo, nebo šlo vše podle plánu?

Musím říct, že jsme se docela trefili. Překvapením, se kterým jsme v roce 2024 moc nepočítali, bylo vybudování Aspire Eleven Capital s Pavlem Muchou. On je lídr, přišel za mnou – pojďme projekt postavit, a i když jsme jej původně neplánovali, bylo to rychlé a velké. Celková čísla, diverzifikace a to, na čem rosteme, jsou super. V některých interních věcech to neplatí, například v náboru, tam jsme loni mírně neuspěli. Také pravidelné investice byly mírně pod očekáváním, zatímco jednorázovým investicím a celkovému růstu aktiv se dařilo skvěle. Důvodem poklesu u pravidelných investic bylo, že trh byl ještě více hypoteční, než jsme čekali. Jakmile začnou klienti „nahánět“ hypotéky, poradci přirozeně poleví v ostatních oblastech. Což mi vadí, ale chápu to, protože hypoteční trh je hrozně vděčný.

Ženy investorky - ilustrační foto

Partners rozšiřuje nabídku investic na stáří. Nově půjde sázet i na Private Equity

Zprávy z firem

Skupina Partners nabízí nový typ investice na stáří. Díky Alternativnímu účastnickému fondu Rentea mohou investoři vkládat prostředky do rizikovějších investičních nástrojů, jako jsou soukromé firmy. Tyto investice nabízejí potenciálně vyšší výnosy, ale jsou také rizikovější oproti konzervativnějším investicím.

Newstream & Partner

Přečíst článek

Čím to, vyšší provize?

Je to mix. Klient tento produkt chce, váží si ho, nemusíte mu nic prodávat, nemusíte ho přemlouvat. Vděčný je i pro poradce, protože představuje relativně malý počet smluv a velkou průměrnou provizi. Samozřejmě je u toho větší odpovědnost, práce je poměrně hodně, ale není to jak neživotní pojištění. Tam je na určitý obrat třeba z deseti milionů smluv za rok, zatímco u hypoték se bavíme dejme tomu o desítkách tisíc smluv. Na druhou stranu ale platí, že hypotéky jsou pracné, trvají déle. 

Proč jsou nyní takové „hypoteční žně“? Je to dáno refinancováním?

Ten drive má dva zdroje. Jednou věcí je refinancování – letos nás čeká refinancování objemu asi 470 miliard korun, příští rok to bude půl bilionu a další rok 370 miliard. Druhým zdrojem je růst průměrné hypotéky. Počet klientů s hypotékou nerostl, ale průměrná hypotéka stoupla z 3,2 milionu na 4,3 milionu korun, což dělá obrovský růst objemu – o třetinu vyšší jenom díky tomu průměru.

Lidé také pochopili, že nemá smysl čekat na nízké úrokové sazby. Pokud ceny nemovitostí rostou takto rychle, tak fakt, že někdo ušetří jedno dvě procenta na sazbě, nehraje velkou roli. Lidé také pochopili, že hypotéka je na 30 let a sazby se budou měnit a že myslet si, že standard bylo to, co bylo předtím, tedy úroky pod dvě procenta, nebyla realita. Standard bude kolem čtyř procent. 

Petr Borkovec/Partners

Partners Banka roste, skupina míří k miliardovému zisku

Zprávy z firem

Společnosti v širší finanční skupině Partners loni podle neauditovaných výsledků dosáhly tržeb téměř osm miliard korun, což představuje meziroční nárůst zhruba o třetinu. Pro letošní rok skupina plánuje další růst, a to až o dvě miliardy korun. Výsledky představil ředitel skupiny Partners Petr Borkovec.

Přečíst článek

Jak se v tomto prostředí dařilo Partners Bance s vlastními hypotékami?

Partners Banka spustila hypotéky jako MVP (produkt s minimální nutnou funkcionalitou, pozn. red.), takže to byl rok učení s porodními bolestmi. Přesto nám objem po kampaních narostl skokově na miliardu měsíčně, což se těžko zvládalo. Celkově udělala Partners Banka v hypotékách necelé čtyři miliardy korun, což je malý podíl oproti celé skupině Partners, kde poradci přes Gepard Finance sjednali úvěry za více než 38 miliard.

Netlačíme, aby naši poradci sjednávali hypotéky jen u nás. Partners Banka je pro ně jen další konkurence v nabídce. Pokud ostatní banky nabídnou lepší cenu nebo proces, poradci půjdu tam. My se musíme přizpůsobit trhu.

Jak se díváte na český nemovitostní trh? Není už přehřátý? Investujete vy sám do nemovitostí?

Já osobně nemovitosti nesnáším, přijdou mi nudné a nezajímavé, takže sám přímo neinvestuji. Pokud jde o trh, je třeba rozlišovat typy nemovitostí. U bytů na investici bych byl opatrný, zejména mimo Prahu a u velkých bytů, protože nás dožene demografická křivka. Kanceláře mají rizika, ale logistické parky jsou stále zajímavé.

Kde vidíme obrovský potenciál, jsou pečovatelské domy. Máme fond se skupinou Ambit. Jsme zatím trochu zklamáni z prodeje pojistného produktu na dlouhodobou péči Simplea, který potřebuje ještě velkou osvětu, ale jako investice do infrastruktury s patnáctiletými smlouvami je to konzervativní a stabilní, s výnosem kolem šesti procent.

Pavel Řehák

Šéf skupiny Direct Pavel Řehák: Za pět let budeme mít obrat padesát miliard

Leaders

Před jedenácti lety koupil Pavel Řehák českou dceru pojišťovny Triglav. Přejmenoval ji na Direct, od té doby rozvíjí „rodinu“ Direct. Přidal Direct auto. Servis, nákup i prodej aut. A investiční nohu v podobě projektu Fondee. Letos pořídil i malou rakouskou banku A1. Skupina Direct se rozpíná jak regionálně, tak do šíře záběru. Letos očekává obrat kolem 11,6 miliardy korun. „Když všechny naše projekty rozjedeme ve všech regionech, směřujeme na 40 až 50 miliard obratu v roce 2030. Zvládnout takový růst ve čtyřech oblastech je intenzivní zážitek,“ říká Řehák.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Populární jsou kryptoměny, plánujete kolem nich nějaký produkt v bance?

Krypto považuji trochu za „náboženství“, neberu to jako standardní třídu aktiv, ale technologie se mi líbí, například pro zahraniční platby. V bance chceme do poloviny roku spustit kryptoplatformu. Začneme jednoduše s bitcoinem, možná přidáme ethereum. Cílem je, aby si je klienti mohli bezpečně v aplikaci koupit pro diverzifikaci, aniž by museli řešit složité peněženky jinde.

Jaké jsou hlavní plány Partners Banky na tento rok?

Dvěma slovy: budování profitability. Chceme, aby banka začala generovat zisk. Dále je to příprava na zahraniční expanzi. V aplikaci spouštíme multiměnová konta s velmi nízkými maržemi na směnu měn, dále investiční „tradingový“ účet pro nákup akcií a ETF bez poradenství a zmíněné krypto.

Co se týče zisku, na měsíční bázi bychom chtěli být s bankou profitabilní na konci roku. Splatit historickou ztrátu z rozjezdu by se mělo podařit kolem roku 2029.

  • Do čeho Petr Borkovec osobně investuje?
  • Kde je nemovitostní trh přehřátý a jaké reality jeho fondy kupují? 
  • Jaké novinky pro aktivní investice chystá Partners Banka?
  • Jaké benefity chce Partners Banka pro „lepší“ klienty?
  • Jak vypadá expanze Partners v zahraničí?
  • Jak Petr Borkovec vnímá nástup AI, co to udělá s trhem? 

I to se dozvíte v podcastu Newstream Byznys Talk. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také v kanálu Newstream Podcasty na Spotify či Apple Podcasts. Hezký poslech.

Petr Borkovec/Partners

Petr Borkovec: Partners Banka má tolik klientů, že se nám přehřál klientský servis

Leaders

Tereza Zavadilová

Přečíst článek
