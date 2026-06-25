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newstream.cz Názory Evropský AI ACT: Odklad není amnestie

Evropský AI ACT: Odklad není amnestie

Evropský AI ACT: Odklad není amnestie
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Evropa odkládá pravidla pro umělou inteligenci, protože na jejich složitost sama není připravená, píše v komentáři pro Newstream advokát Pavol Szabo. To ale neznamená, že zůstává jen právní vakuum.

Firmy si do kalendáře zakroužkovaly 2. srpna 2026. Den, kdy měl evropský akt o umělé inteligenci (AI Act) naplno dopadnout na organizace, které už AI významně pro svou činnost využívají. Nábor a hodnocení zaměstnanců, vzdělávání, úvěry, některé veřejné služby nebo rozpoznávání lidí podle obličeje a dalších tělesných znaků. Pro mnoho podniků to nebyla vzdálená evropská politika, ale velmi konkrétní otázka: máme hotový soupis svých systémů, smlouvy, dokumentaci, lidskou kontrolu a postup pro hlídání změn? 

Teď se do tohoto kalendáře vkládá nový list takzvaný Digital Omnibus – jeden velký předpis, kterým Evropská unie najednou upravuje hned několik digitálních zákonů, a mezi nimi i pravidla pro umělou inteligenci. Pozor ale na jednu věc: ačkoli se na jeho podobě shodly Rada EU i Evropský parlament, celý proces ještě není u konce. Chybí konečné schválení Radou a vyhlášení v Úředním věstníku EU. Pravidla se tedy ještě definitivně nezměnila. Jisté však je, že Unie je těsně před cílenou úpravou, která má firmám dát více času, ale samotnou podstatu AI Actu nechává beze změny. 

Regulace za dynamikou změn 

A právě v tom je jádro pudla. Nejde o kapitulaci před umělou inteligencí, ale o tiché přiznání, že na tak složitou regulaci zatím není připravena ani sama Evropa. Chybí závazné technické normy, jednotné postupy, část podpůrných nástrojů i dozorové úřady, které by měly nová pravidla v praxi vymáhat. Vzniká tak zvláštní past: zákon chce být přísný, ale jak ho doopravdy splnit, zůstává hádankou. Firmy pak riziko neřídí. Jen tipují, co bude úřad později považovat za dostatečné. 

Dohodnutý Omnibus proto posouvá ty nejdůležitější povinnosti. U samostatných vysoce rizikových systémů umělé inteligence se mají rozběhnout až 2. prosince 2027. U systémů zabudovaných do výrobků, které už podléhají vlastním přísným pravidlům, pak 2. srpna 2028. V praxi to znamená, že jinak poběží čas třeba u umělé inteligence v personalistice (HR) a jinak u té, která je součástí takto regulovaného výrobku. Logika je rozumná: kde už nějaká kontrola výrobku existuje, nemá smysl vyrábět druhou vrstvu úplně stejných papírů. 

Přísněji na „lechtivý“ obsah 

Omnibus ale není jen o odkladu. V jednom bodě naopak přitvrzuje. Nově se má zakázat nabízet nástroje, které slouží k výrobě nebo úpravě sexuálního či intimního obsahu bez souhlasu konkrétní osoby, a také materiálů zachycujících zneužívání dětí. Řečeno srozumitelně: takzvané „svlékací“ aplikace a nástroje na výrobu podobných podvrhů – tedy realisticky vypadajících, ale uměle vyrobených fotek a videí, kterým se říká deepfake – mají dostat jasnou stopku. U části povinného označování obsahu vytvořeného umělou inteligencí dostanou systémy uvedené na trh před 2. srpnem 2026 čas na přizpůsobení do 2. prosince 2026. Unie tím říká něco podstatného: u složitých povinností pro nejrizikovější systémy se čas přidat dá, ale u nejškodlivějšího zneužití se čekat nebude. 

Pro české firmy z toho plyne nepohodlná, ale jednoduchá lekce. Odklad není strategie. Kdo dnes zastaví přípravu, nebude za rok a půl odpočatý. Bude jen stejně nepřipravený, s kratším časem a větším počtem systémů v provozu. 

Uplatnit zdravý rozum 

Smysl má jiný postup. Zjistit, kde se ve firmě umělá inteligence používá. Kdo ji dodal. K čemu slouží. Jaká data zpracovává. Kdo schvaluje její nasazení. Kdo hlídá změny samotného AI systému, dat, účelu nebo míry samostatnosti systému. Kdo a na základě čeho rozhodl, že systém mezi ty vysoce rizikoví nepatří. U dobře řízené firmy by to neměl být detektivní úkol. Měl by to být běžný řádek v mapě digitálních rizik, zkrátka vzít rozum do hrsti. 

Přechodná pravidla navíc vytvářejí zvláštní časovou mezeru. U řady starších vysoce rizikových systémů naskočí plné povinnosti až ve chvíli, kdy je firma zásadně přepracuje, zatímco systémy určené pro úřady a veřejné orgány mají pevný konečný termín 2. srpna 2030. O to důležitější je vést si u každého důležitého systému umělé inteligence jakýsi „rodný list“ – tedy mít poznamenané aspoň jeho účel, verzi, dodavatele, zpracovávaná data, hranice použití, datum nasazení a přehled pozdějších změn. 

Komplexnější než jak se zdá 

AI Act navíc nestojí osamoceně. Pokud systém pracuje s osobními údaji, platí dál pravidla jejich ochrany (GDPR), a to bez ohledu na použitou technologii. Je jedno, jestli údaje zpracovává člověk, jednoduchý program, nebo model, který umí psát plynulé věty. Pokud umělá inteligence ovlivňuje zákazníky, nastupují pravidla proti klamavým a agresivním obchodním praktikám. Pokud zasáhne do tváře, hlasu, pověsti nebo soukromí konkrétního člověka, české právo zná ochranu osobnosti. Pokud jde o software ve zdravotnickém přístroji, přidávají se evropská pravidla pro zdravotnické prostředky. Ve finančnictví se připojují požadavky na kybernetickou a provozní odolnost a v online prostředí mohou platit i unijní pravidla pro digitální služby. AI Act je důležitý nosný sloup. Není to ale celá budova. 

Totéž platí pro ochranu spotřebitelů. Ta nezačíná až dnem, kdy se rozběhne další část AI Actu. Kdo zneužije model k nezákonnému zpracování osobních údajů, se za Omnibus neschová. Kdo láká zákazníky na falešné recenze, chatboty vydávající se za živého člověka nebo cílený nátlak šitý na míru, nevstupuje do žádného právního vakua. A kdo vyrobí podvržené video zasahující do intimity nebo důstojnosti člověka, řeší nejen evropská pravidla pro umělou inteligenci, ale i odpovědnost podle dalších zákonů. 

Rozhodne kvalita managementu 

Nejtěžší proto není právnická definice toho, co je systém umělé inteligence. Nejtěžší je manažerská kázeň. Vedení firmy nemusí rozumět každému technickému detailu modelu. Musí ale umět doložit, že důležitá digitální rizika nenechává na nadšení jednotlivců, interní improvizaci a podmínkách dodavatele. Péče řádného hospodáře se v digitální době čím dál víc scvrkává do jediné otázky: věděli jste, co vám ve firmě běží, a měli jste to pod kontrolou? 

Digital Omnibus tak může být užitečnou opravou. Umí ubrat paniku, narovnat část termínů a dát firmám šanci se připravit bez zbytečného divadla. Nesmí se ale číst jako omluvenka. Víc času neznamená prázdniny od pravidel. Je to poslední rozumné okno, kdy si firmy mohou v umělé inteligenci udělat pořádek v klidu, a ne na poslední chvíli. 

Autorem komentáře je Pavol Szabo, partner v advokátní kanceláři Chrenek, Toman, Kotrba 

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Firmy dávají lidem zdravotní benefity. Často ale nevědí, zda jim skutečně pomáhají

Firmy dávají lidem zdravotní benefity. Často ale nevědí, zda jim skutečně pomáhají
iStock
Newstream & Partner
Newstream & Partner

Zdravotní benefity se v Česku staly téměř standardem. Nabízí je devět z deseti firem. Jenže nová studie Deloitte a Mediverse ukazuje, že většina zaměstnavatelů k nim stále přistupuje spíše nahodile. Firmy sice přidávají preventivní programy, sportovní příspěvky, očkování nebo podporu duševního zdraví, často jim ale chybí data, strategie i pravidelné vyhodnocování toho, co zaměstnanci opravdu potřebují.

Zdraví zaměstnanců už dávno není jen soukromou věcí jednotlivců. Pro firmy znamená nižší nemocnost, stabilnější týmy, vyšší výkon i lepší schopnost udržet si lidi. Přestože si to zaměstnavatelé v Česku stále více uvědomují, jejich přístup ke zdravotním benefitům zůstává často roztříštěný.

Podle studie „Zdraví zaměstnanců jako mise firem v Česku. Benefity jako součást firemní strategie“, kterou připravily společnosti Deloitte a Mediverse na vzorku 96 zaměstnavatelů, nabízí zdravotní benefity 89 procent firem působících v Česku. Ve většině případů však nejde o ucelený systém, ale o jednotlivá opatření, která nejsou vždy propojena s dlouhodobou HR strategií.

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„Zdravotní benefity už jsou dnes běžnou součástí zaměstnanecké nabídky, nicméně jejich skutečný přínos pro firmy zůstává většinou nevyužitý. Mnohdy totiž fungují jako jednotlivé iniciativy bez jasné strategie a pravidelného vyhodnocování dopadu,“ říká Tereza Kavan Klimešová, partnerka Deloitte a expertka na personální zdanění a globální mobilitu zaměstnanců.

Nejčastěji vítězí sport, wellness a prevence

Firmy nejčastěji sázejí na benefity, které jsou snadno pochopitelné, plošně dostupné a relativně jednoduše nastavitelné. Patří mezi ně příspěvky na sport a wellness, dny zdraví, sportovní aktivity, očkování nebo preventivní prohlídky.

Prevence je podle studie dostupná všem zaměstnancům u 62 procent firem. Podporu zdravého životního stylu nabízí plošně dokonce 74 procent společností. Právě tyto benefity patří mezi nejrozšířenější, protože se dají snadno komunikovat a obvykle nevyžadují složitou infrastrukturu.

U komplexnější zdravotní péče je ale situace jiná. Telemedicínu dnes vůbec nenabízí 61 procent firem a rozšířenou zdravotní péči neposkytuje 41 procent dotázaných zaměstnavatelů. Firmy tak zatím častěji investují do jednodušších opatření než do služeb, které mohou být nákladnější, ale zároveň mohou mít větší dopad na zdraví lidí i fungování firmy.

Rozdíly jsou patrné také mezi obory. IT firmy podle studie častěji volí flexibilnější přístup, který průběžně upravují podle potřeb zaměstnanců. Ve výrobě nebo finančním sektoru bývají programy naopak formálnější a pravidelněji aktualizované.

Duševní zdraví firmy řeší, zaměstnanci ho ale využívají opatrně

Podpora duševního zdraví je jedním z témat, o kterém se ve firmách mluví stále častěji. Celkem 41 procent zaměstnavatelů ji považuje za stejně důležitou jako ostatní benefity a dalších 20 procent jí přikládá ještě větší význam.

Realita využívání je ale opatrnější. Podle zkušeností zaměstnavatelů je zájem lidí o benefity v oblasti duševního zdraví často nižší než u jiných služeb. Pouze zhruba čtvrtina respondentů vnímá jejich využívání jako srovnatelné s ostatními benefity.

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Psychologické poradenství nebo programy typu EAP, tedy zaměstnanecké asistenční programy, jsou dostupné přibližně ve třetině firem. Nižší zájem může souviset se stigmatem, nedostatečnou informovaností nebo s tím, že zaměstnanci nevědí, jak službu využít a zda je skutečně důvěrná.

Vyšší zájem o podporu duševního zdraví je podle studie patrný zejména v IT firmách. Ve výrobních firmách zůstává naopak dlouhodobě nižší.

Telemedicína může šetřit čas i náklady, zatím ji ale nabízí menšina firem

Největší rozdíl mezi potenciálem a současnou realitou ukazuje studie u telemedicíny. Kompletně všem zaměstnancům ji dnes nabízí 26 procent firem, další tři procenta ji poskytují alespoň vybraným skupinám pracovníků. Většina zaměstnavatelů, konkrétně 61 procent, ji ale v nabídce vůbec nemá.

Přitom právě digitální zdravotní služby mohou firmám i lidem výrazně pomoci. Podle studie lze přibližně 30 procent zdravotních problémů řešit na dálku bez osobní návštěvy lékaře. V polovině případů je zaměstnanec nasměrován ke svému praktickému lékaři, 17 procent případů vyžaduje specialistu a pouze dvě procenta urgentní péči.

„Telemedicína dnes může výrazně šetřit čas zaměstnanců i snižovat nepřímé náklady firem spojené například s absencí,“ říká Petr Kudlák, zakladatel a výkonný ředitel společnosti Mediverse. Podle něj zkušenosti ze zahraničí ukazují, že při větším rozšíření lze na dálku řešit až polovinu zdravotních případů, například ve Skandinávii.

Výhodou telemedicíny nejsou jen rychlé konzultace. Firmám může přinést i lepší data o tom, jak zaměstnanci zdravotní služby využívají a jak nastavit prevenci tak, aby skutečně odpovídala jejich potřebám.

Zahraniční zaměstnanci potřebují hlavně orientaci v systému

Dalším tématem je rostoucí počet zahraničních pracovníků. Ti dnes ve firmách tvoří v průměru zhruba sedm procent zaměstnanců, v některých segmentech je ale jejich zastoupení výrazně vyšší.

Nejčastěji působí v řadových pozicích, kde jejich podíl dosahuje 14,4 procenta. Významné zastoupení mají také ve středním a top managementu, kde se pohybuje zhruba mezi deseti a jedenácti procenty.

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Přesto jen menší část firem nabízí zahraničním zaměstnancům cílenou podporu, například pomoc s orientací ve zdravotním systému nebo služby v cizím jazyce. Studie přitom ukazuje, že zahraniční pracovníci využívají asistované objednání k lékaři zhruba o 58 procent častěji než jejich čeští kolegové.

Problémem tedy není pouze samotná dostupnost péče. Často jde spíše o jazyk, administrativu a nejistotu, na koho se v českém zdravotním systému obrátit.

Firmy narážejí na rozpočty i daňové limity

Ochota firem investovat do zdravotních benefitů má své hranice. Hlavní překážkou jsou peníze. Rozpočtová omezení označilo za bariéru 82 procent dotázaných společností.

Důležitou roli hrají také preference zaměstnanců, které zmiňuje 64 procent firem, a situace na trhu práce, kterou uvádí 46 procent respondentů. Téměř polovina firem, konkrétně 49 procent, bere při rozhodování v úvahu také daňové prostředí. U 31 procent společností do nastavení benefitů zasahuje i vliv mateřské firmy.

Zaměstnavatelé tak hledají rovnováhu mezi tím, aby byli na trhu práce atraktivní, a tím, aby náklady na benefity zůstaly udržitelné. Výsledkem je často opatrnější přístup a preference jednodušších benefitů před komplexnějšími programy.

Generace Z přinutí firmy přemýšlet jinak

Do firemních strategií začne v příštích letech stále více promlouvat také demografie. Počet zaměstnanců z generace Z má podle studie vzrůst z přibližně 533 tisíc v roce 2026 na více než 1,2 milionu v roce 2036. Jejich podíl na pracovní síle se tak zvýší zhruba z 16 procent na téměř 37 procent.

Už v letech 2033 až 2034 by generace Z měla tvořit přibližně třetinu pracovní síly. To může zásadně změnit očekávání vůči zaměstnavatelům, včetně toho, jaké benefity budou lidé považovat za důležité.

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Většina firem ale na tento vývoj zatím nereaguje. Celkem 35 procent společností nedokáže dopady těchto změn posoudit a dalších 33 procent uvádí, že jejich benefitní politiku zatím neovlivňují. Pouze sedm procent firem aktivně reflektuje potřeby generace Z.

Benefity už nestačí jen nabízet. Firmy musí vědět, proč je mají

Studie ukazuje, že zdravotní benefity se v Česku posunuly z okraje zaměstnanecké nabídky do jejího hlavního proudu. Samotná nabídka ale přestává stačit. Rozhodující bude, zda firmy dokážou jednotlivé služby propojit, měřit jejich využívání a přizpůsobovat je různým skupinám zaměstnanců.

Řada firem přistupuje ke zdravotním benefitům plošně, bez výraznějšího rozlišení potřeb jednotlivých skupin zaměstnanců. Takové nastavení je sice organizačně jednodušší, ale často neodpovídá rozdílným očekáváním zaměstnanců v různých fázích života a kariéry,“ říká Lucie Dryáková, manažerka Deloitte specializující se na benefity a odměňování.

Podle ní se jako účinnější ukazuje cílenější segmentace a pravidelná revize benefitů podle reálných potřeb zaměstnanců. Tam, kde firmy s daty pracují, roste využívání služeb i jejich vnímaná hodnota.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Musk už není dolarový bilionář. Burza mu připomněla, že ani rakety nelétají pořád vzhůru
Profimedia
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Muskův bilionářský titul vydržel jen krátce. Akcie SpaceX po prudkém růstu zchladly a spolu s poklesem Tesly stáhly hodnotu jeho majetku pod hranici jednoho bilionu dolarů. Trh tak začíná testovat, zda ocenění vesmírné firmy není příliš ambiciózní.

Nejbohatší člověk světa už není dolarový bilionář. Hodnota majetku podnikatele Elona Muska se po několikadenním poklesu cen akcií jeho firem SpaceX a Tesla snížila na 957 miliard dolarů, tedy 20,4 bilionu korun. Ukazuje to žebříček nejbohatších lidí světa, který sestavuje a denně aktualizuje agentura Bloomberg. Údaje jsou k úternímu večeru.

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Akcie SpaceX vstoupily na burzu s cenou 135 dolarů a obchodování zahájily na 150 dolarech za kus. V následujících dnech se dostaly vysoko nad 200 dolarů, vlna výprodeje zejména technologických titulů na burzách je ale do pondělí tohoto týdne vrátila na 154,60 dolaru. K tomu se přidal pokles ceny akcií automobilky Tesla, které tvoří další významnou část Muskova majetku.

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Firma se zaměřuje na vývoj a výrobu raket pro cesty do vesmíru. V budoucnu chce ve vesmíru rozšiřovat datová centra a později vyslat lidi na Mars.

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SpaceX je zatím ve ztrátě

SpaceX před vstupem na burzu uvedla, že v roce 2025 vykázala ztrátu 4,9 miliardy dolarů. Její ztrátová divize zaměřená na umělou inteligenci přitom vynaložila 12,7 miliardy dolarů na kapitálové investice.

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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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