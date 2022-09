Zelenského ekonomické reformy nefungují. Ukrajina je v hluboké recesi

Hrubý domácí produkt válkou zmítaná země se ve druhém čtvrtletí propadl o kritických 37 procent. Přitom již v prvním kvartálu HDP Ukrajiny padalo o 15 procent. Ukrajina je tak v recesi a nepomáhají tomu ani reformy, které ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prosadil krátce po začátku invaze.

Zdecimovaná infrastruktura, téměř zrušený export a prakticky nefunkční energetika. To je ekonomický dopad invaze ruských vojáků na Ukrajinu, která se tak stala ekonomicky paralyzovanou zemí. A projevuje se to i na datech o ekonomické kondici země.

Ve druhém čtvrtletí se Ukrajina podle agentury Bloomberg propadla do recese, když její HDP meziročně pokleslo o neuvěřitelných 37 procent. Přitom již v prvním čtvrtletí propad činil 15 procent.

„Jakékoli případné oživení je přímo závislé na konci aktivní fáze války,“ uvedla podle Bloombergu ukrajinská centrální banka, která svou základní úrokovou sazbu drží na 25 procentech.

Přesto na základě určitých uvolnění, zejména přístavů, které jsou pro ukrajinský export klíčové, by podle centrálních bankéřů mohlo k návratu k ekonomickému růstu dojít v příštím roce. Nicméně to se projeví také výrazně nižší srovnávací základna letošního válečného roku.

Zelenského reforma

Již necelý měsíc po zahájení ruské invaze ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj představil první část ekonomické reformy.

„Daňovou soustavu chceme co nejvíce zjednodušit. Proto rušíme daň z přidané hodnoty a daň z příjmu a místo nich zavádíme daň z obratu ve výši dvou procent,“ vyhlásil v březnu ukrajinský prezident Zelenskyj.

„Pro malé podniky navíc zavádíme dobrovolné plátcovství. To znamená: Když můžeš, zaplať, když ne, na nic se neptáme,“ uvedl. „U velkých podniků pak jdeme cestou maximální deregulace. Rušíme veškeré inspekce. Dále rušíme veškeré kontroly podniků, velký byznys bude bez větší regulace. Všichni ať pracují co možná nejnormálněji, ať může život ve městech probíhat pokud možno normálně. Jen dodržujte ukrajinské zákony,“ dodal tehdy prezident s tím, že toto je pouhý začátek v chystaných daňových změnách.

Nicméně ani to nemůže zemi závislé na exportu surovin zabránit v propadu. Ministerstvo financí Ukrajiny tak pro celý letošní rok odhaduje podle Bloombergu propad ekonomiky o 33 procent.

