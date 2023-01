Zaměstnavatelé i letos budou zvedat mzdy. Na inflaci to ale stačit nebude

Zaměstnavatelé počítají s pokračujícím růstem mezd i v letošním roce, nejčastěji se bude pohybovat mezi pěti až deseti procenty. Pětina firem plánuje zvyšovat mzdy jen na individuální bázi. Tempo růstu se bude lišit podle sektorů, ale patrně proti loňskému roku zpomalí. Vyplývá to z průzkumu, který představila společnost Hays. Firma se zaměřuje na nábor specialistů a obsazování kvalifikovaných pracovních míst.

Růst mezd v ČR byl podle průzkumu loni proti původním předpokladům a okolnostem rychlejší, u kvalifikovaných profesí dosáhl v průměru k deseti procentům. Z důvodu vysoké inflace navýšily některé firmy během roku mzdu ve dvou fázích. Za celý loňský rok byla průměrná míra inflace podle údajů Českého statistického úřadu 15,1 procenta, reálné mzdy tak vesměs klesly.

Stále hrozí ceny energií a dopady války

Do strategických rozhodování firem a plánování finančních i lidských zdrojů se podle společnosti promítá energetická krize a válka na Ukrajině. Někteří zaměstnavatelé budou nuceni optimalizovat svůj provoz, což může vyústit například v omezení výroby v některých oborech, v krajním případě pak i relokaci výrobních závodů do levnějších regionů, uvedla firma.

"Zaměstnavatelé jsou vzhledem k obtížné předvídatelnosti dalšího vývoje cen a dostupnosti komodit velmi obezřetní a jejich strategickým cílem pro následující měsíce je především zvýšení obratu a provozního zisku. Největšími komplikacemi, které jim v tomto snažení brání, je nedostatek kvalifikovaného personálu a rostoucí náklady," uvedl ředitel Hays pro ČR a Rumunsko Sándor Bodnár.

"Poptávka po kvalifikovaných zaměstnancích a specialistech bude proto v příštím roce nadále vysoká a zintenzivní, a to napříč sektory," dodal.

Proč chtějí lidé měnit místo?

Faktory, které zaměstnanci při změně pracovního místa nejčastěji zvažují, kromě mzdy, jsou podle průzkumu pracovní náplň na pozici (61 procent), možnost flexibility a práce z domova (60 procent), lokalita pracovního místa (33 procent) a možnosti kariérního rozvoje (31 procent).

Z nabízených benefitů je nejvíce ceněna dovolená navíc (55 procent), částečný home office (36 procent), flexibilní pracovní doba (35 procent) a plný home office (24 procent).

Informace o náborových trendech a benefitech vznikly na základě vyhodnocení průzkumu mezi zaměstnanci a zaměstnavateli z loňského října. Podrobnější datové šetření se uskutečnilo mezi 1051 respondentů z řad zaměstnanců a uchazečů o práci a a 523 respondentů z řad zaměstnavatelů.

