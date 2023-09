AKTUALIZOVÁNO: Tvrdá realita v Česku. Reálná mzda klesla ve čtvrtletí posedmé za sebou

Průměrná hrubá mzda v Česku ve druhém čtvrtletí stoupla o téměř osm procent na 43 193 korun, kvůli výši inflace ale reálně klesla o více než tři procenta. Uvedl to Český statistický úřad. Sedmý pokles v řadě znamená nejdelší takové období v historii ČR, mzdy se vrátily na úroveň roku 2018, uvedli analytici.

Ve druhém čtvrtletí 2023 vzrostla sice nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců proti stejnému období minulého roku o 7,7 procenta, tedy 3101 korun, na 43 193 korun, ale po započtení vlivu inflace se reálně snížila o 3,1 procenta. Medián mezd činil 36 816 korun.

„Reálná mzda klesla posedmé za sebou,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky práce ČSÚ Jitka Erhartová. Spotřebitelské ceny se totiž zvýšily za uvedené období o 11,1 procenta o 3,1 bodu více než mzdy. Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve druhém čtvrtletí 2023 po očištění od sezónních vlivů 1,5 procenta, dodala Erhartová.

Mzdy se vrátily na úroveň roku 2018

Medián mezd ve výši 36 816 korun vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 7,8 procenta. U mužů dosáhl 39 847 korun, u žen byl 33 862 korun. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 19 320 korun a 70 247 korun.

Doba poklesu průměrné reálné mzdy, která klesla sedmé čtvrtletí v řadě, je nejdelší v historii ČR. V reálném srovnání se vrátila na úroveň roku 2018. Shodli se na tom analytici, které oslovila ČTK. Pokles byl ve druhém čtvrtletí nejnižší od posledního čtvrtletí roku 2021, letos se podle nich zastaví. „Tento pokles byl nejmírnější od posledního čtvrtletí 2021, šlo ale již o sedmý pokles v řadě. K tak dlouhému období ztráty kupní síly výdělků v historii Česka (od roku 1993) dosud nedošlo," uvedl analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

„Zpomalení tempa růstu nominálních mezd kontrastuje s přetrvávajícím napětím na trhu práce. Zatímco nezaměstnanost zůstává nízká, mzdy rozhodně neakcelerují,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek. „Mzdově inflační spirála, které se soustavně obávala centrální banka, se v českých podmínkách ukazuje jako nereálná. A potvrzují to právě i data za druhý kvartál," dodal.

Nejvíce si polepšili v energetice

Stejně jako v prvním čtvrtletí se podle Dufka nejvíce přidávalo v odvětví energetiky, které se veze na vlně vysokých cen energií a rekordních finančních výsledků. Průměrná mzda se tam už přiblížila 63 tisícům korun.

„Ve zpracovatelském průmyslu, který je největším tuzemským odvětvím, mzdy vzrostly o 9,2 procenta. Ještě pomaleji se zvyšovaly mzdy v obchodě, pro který byl z pohledu ziskovosti třeba loňský rok zcela rekordní,“ podotkl Dufek.

