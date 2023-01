Zvrat ve vývoji? Inflace meziměsíčně stagnovala, meziročně zpomalila

Spotřebitelské ceny v Česku v prosinci meziročně stouply o 15,8 procenta, tempo růstu tak zpomalilo z listopadových 16,2 procenta. V meziměsíčním srovnání ceny stagnovaly. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Za celý loňský rok byla průměrná míra inflace 15,1 procenta. Šlo o druhou nejvyšší hodnotu od vzniku samostatné ČR. Vyšší byla jen v roce 1993, kdy činila 20,8 procenta.

Na prosincové zpomalení inflace měly největší vliv ceny za dopravu. Meziroční růst cen automobilů zmírnil na 9,2 procenta z listopadových 12,7 procenta. Pohonné hmoty pak byly meziročně dražší o 4,4 procenta, zatímco v listopadu to bylo 14,5 procenta.

Rostly ceny potravin a bydlení

Proti loňskému prosinci zdražovaly zejména potraviny. Za mouku zaplatili lidé o 42 procent více, za chleba téměř o 38 procent více, za drůbeží maso zhruba o 43 procent více. Polotučné trvanlivé mléko zdražilo o 55 procent, vejce o 92 procent, oleje a tuky o 38 procent a za cukr se platil bezmála dvojnásobek než o rok dříve.

zdroj: ČSÚ

Rostly rovněž ceny za bydlení. Nájemné bylo v meziročním srovnání dražší téměř o šest procent, výrobky a služby pro běžnou údržbu bytu o 21 procent, vodné o více než pět procent, stočné o více než šest procent, zemní plyn o 140 procent, tuhá paliva o dvě třetiny a teplo a teplá voda téměř o 29 procent. Elektřina naopak zlevnila o 21,2 procenta.

Ceny zboží v prosinci meziročně úhrnem vzrostly o 17,8 procenta a ceny služeb o 12,5 procenta. V meziměsíčním srovnání ceny zboží klesly o 0,2 procenta, zatímco ceny služeb o 0,3 procenta vzrostly. „Ceny zboží úhrnem v roce 2022 vzrostly o 16,8 procenta a ceny služeb o 12,3 procenta,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.

V lednu inflace opět poroste, ale ne na dlouho

„Leden přinese na delší dobu poslední inflační vzepětí. Se začátkem nového roku přišlo tradičně přecenění celé řady zboží a služeb, o jehož síle můžeme jen spekulovat,“ uvedl ekonom tuzemské pobočky UniCredit Bank Patrik Rožumberský. „S neobvykle vysokými cenovými růsty můžeme počítat u některých služeb spojených s bydlením, jako například u vodného, stočného či odvozu odpadu. Citelné zdražení se s velkou pravděpodobností týkalo i dodávek tepla,“ podotkl.

U předpokládaného navýšení cen elektřiny sehraje hlavní roli podle Rožumberského ukončení vlivu úsporného tarifu. „U řady domácností navíc došlo ke zdražení elektřiny a plynu až na úroveň cenového stropu. V důsledku těchto vlivů předpokládáme, že inflace v lednu zrychlí do okolí 17 procent. Únor by již měl přinést začátek trvalejšího poklesu meziroční inflace. Její návrat do jednociferných čísel by měl nastat kolem poloviny příštího roku.

ČSÚ zveřejnil také informace o listopadovém vývoji cen v zahraničního obchodu. Meziroční růst vývozních cen zpomalil na 9,8 procenta z říjnových 11,4 procenta. U dovozu se ceny loni v listopadu meziročně zvýšily o 11,4 procenta po říjnovém růstu o 14,4 procent. „Ceny ve vývozu rostou meziročně nepřetržitě od září 2020, v dovozu od ledna 2021,“ uvedli statistici. Meziměsíčně se ceny potřetí za sebou snížily, vývozní klesly o 0,6 procenta a dovozní o 1,8 procenta.

