Nespokojení mileniálové. Většina z nich vnímá svou mzdu jako podhodnocenou

Svou mzdu jako podhodnocenou vnímá 60,5 procenta českých zaměstnanců. Z nich 13,7 procenta si myslí, že pobírají výrazně méně, než by měli. Ukázal to průzkum stravenkové firmy Up ČR s více než tisícem respondentů.

Reklama

Více jsou se svým finančním ohodnocením nespokojené ženy. Je jich 63,7 procenta, zatímco mužů 57,2 procenta. Více než polovina Čechů, 55 procent, v průzkumu dále uvedla, že jim s ohledem na rostoucí inflaci nebyla zvýšena mzda.

V letošním druhém čtvrtletí průměrná hrubá mzda v Česku meziročně vzrostla o 7,7 procenta, tedy o 3101 korun, na 43 193 korun. Při zohlednění inflace však opět reálně klesla, tentokrát o 3,1 procenta, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu. V reálném srovnání se mzda podle analytiků vrátila na úroveň roku 2018.

Už žádné tabu. Němci začali srovnávat svoje platy na Instagramu Money O penězích se v Německu mluví zřídka, a už vůbec ne o platech. Na novém instagramovém fóru je ale všechno jinak: zaměstnanci zde dobrovolně vyvěšují své výplatní pásky. Chtějí mít srovnání, uvádí server t-online. ČTK Přečíst článek

„Mnoho zaměstnavatelů se nachází ve zdánlivě bezvýchodné situaci, protože už zkrátka nemohou zaměstnancům přidat tolik peněz. Na druhou stranu ale mnoho z nich nevyužívá zdaleka všechny nástroje odměňování naplno. Jen málo zaměstnavatelů například maximálně efektivně pracuje s příspěvky na stravování. Přitom tak lze zvýšit kupní sílu zaměstnance efektivněji, než kdyby měl stejnou částku získat čistě v rámci mzdy či platu,“ uvedl generální ředitel společnosti Up ČR Stéphane Nicoletti.

Nespokojení mileniálové

Nespokojenost se svou mzdou v průzkumu vyjádřili zejména příslušníci generace Y, takzvaní mileniálové, což jsou lidé, kteří se narodili mezi lety 1980 a 1995. Bylo jich 63 procent. Z lidí patřících do generace X, jejichž datum narození je od roku 1965 do roku 1979, svou mzdu jako podhodnocenou vnímá přibližně stejný podíl, tedy 62,8 procenta respondentů. Z generace lidí narozených mezi lety 1946 a 1964 je jich 56,5 procenta.

Nespokojena je také převážná většina lidí narozených od roku 1996, tedy příslušníků generace Z. V průzkumu se jich takto vyslovilo 50,4 procenta.

Za zcela odpovídající svou mzdu naopak má 30,9 procenta českých zaměstnanců. Dalších 4,7 procenta si dokonce myslí, že dostávají nadstandardní výplatu. Ostatní, 3,9 procenta, podle průzkumu nedokáže svou výši finančního ohodnocení posoudit.

Kdy konečně přestanou Češi chudnout? Dle Stanjury už příští rok Money Ministerstvo financí zhoršilo letošní výhled ekonomiky, hrubý domácí produkt (HDP) podle něj klesne o 0,5 procenta. V srpnové prognóze předpokládalo pokles o 0,2 procenta. Důvodem zhoršení je slabší spotřeba domácností v důsledku vysoké inflace, řekl v pátek novinářům ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Průměrnou inflaci letos ministerstvo očekává 10,8 procenta, proti srpnu zlepšilo odhad o 0,1 procentního bodu. ČTK Přečíst článek

Podle dřívějšího průzkumu Hospodářské komory bude v příštím roce zvyšovat mzdy 60 procent zaměstnavatelů v ČR. Nejčastěji by se měly zvednout o pět až deset procent, díky čemuž by měly stoupnout i v reálném vyjádření.

V říjnu spotřebitelské ceny v Česku meziročně vzrostly o 8,5 procenta. Růst inflace ale ovlivnilo to, že před rokem statistici zahrnuli do výpočtu vládní úsporný tarif na energie jako zlevnění elektřiny. Bez tohoto vlivu by meziroční inflace letos v říjnu byla pod šesti procenty, uvedl ČSÚ.

Společnost Up ČR na český trh vstoupila v roce 1995 pod názvem Chèque Déjeuner. Patří pod Groupe Up, která působí ve 29 zemích.