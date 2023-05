Výpadek dodávek do Evropy bolí. Těžba plynu v Rusku spadla o desetinu

Těžba plynu v Rusku se v prvním čtvrtletí meziročně snížila o deset procent na 180 miliard metrů krychlových. Produkce státního plynárenského podniku Gazprom, který má monopol na vývoz plynu z Ruska sítí potrubí, klesla o 18 procent. Uvedl to ruský deník Kommersant.

Těžba plynu padá podle Kommersantu kvůli výrazně nižším dodávkám do Evropy. V samotném březnu se těžba snížila také o deset procent a činila 61 miliard metrů krychlových. Stejný propad jako Gazprom, tedy o 18 procent, vykázala i těžba jeho dceřiné společnosti Gazpromněfť.

Zároveň se ale zvyšuje produkce velkých nezávislých výrobců – Rosněfti a Novateku. Novatek vytěžil ve stejném období 20 miliard metrů krychlových plynu, což je zhruba o procento více. Státní ropný koncern Rosněfť pak pod vedením Igora Sečina, který je důvěrníkem ruského prezidenta Vladimira Putina, zvýšil v prvním čtvrtletí těžbu o více než 70 procent na 19,7 miliardy metrů krychlových. Vystřídal tak firmu Novatek na pozici druhého největšího producenta plynu.

Nezávislí producenti posilují

V souvislosti s poklesem dodávek ruského plynu do Evropy připomíná Kommersant, že podmořský plynovod Nord Stream je po sérii výbuchů mimo provoz, zatímco na plynovod Jamal-Evropa, který přiváděl ruský plyn přes Bělorusko do Polska a dál do Německa, Moskva uvalila sankce. Plyn na západ proudí pouze přes Turecko a v menší míře přes Ukrajinu. Gazprom se snaží rozšířit vývoz do Číny, objem dodávek ale nemůže kompenzovat výpadky směrem na západ.

Sergej Kondratěv z Institutu pro energetiku a finance podotýká, že trh je v současné době v neobvyklé situaci, když s prudkým poklesem exportu potrubími a slabou poptávkou na domácím trhu nadále roste produkce zemního plynu od nezávislých producentů. Kondratěv odhaduje, že těžba plynu v Rusku bude letos činit 630 miliard metrů krychlových proti 673,8 miliardy metrů krychlových loni. Jen Gazpromu by mohla produkce klesnout na 385 až 390 miliard metrů krychlových ze 412,6 miliardy metrů krychlových loni, dodává Kondratěv.

