Rusko se letos vrátilo na pozici největšího dovozce ropy a zemního plynu do Česka

Rusko se letos stalo největším dovozcem základních fosilních paliv – ropy a zemního plynu – do České republiky. V období od ledna do října 2024 Česko odebralo z Ruské federace mírně přes tři miliony tun dohromady ropy a zemního plynu, a to v hodnotě 42,9 miliardy korun. Druhé Norsko zajistilo Česku celkově zhruba 2,2 miliony tun ropy a zejména zemního plynu, a sice v celkové hodnotě 42,1 miliardy korun.

Reklama

Třetí pak skončil Ázerbájdžán, který do Česka letos v uvedeném období dovezl takřka 2,2 milionu tun ropy za 33,3 miliardy korun. Posledním z významnějších dovozců fosilních paliv do ČR je čtvrtý Kazachstán, jenž letos Česku zajistil 0,85 milionu tun ropy za 12,6 miliardy korun.

Česko posílá Rusku pětkrát více peněz než na pomoc Ukrajině Money Česká republika od začátku ruské invaze na Ukrajinu do letošního června utratila za ropu a plyn z Ruska sedm miliard eur (177 miliard korun), což je více než pětkrát tolik, než kolik činila česká pomoc Kyjevu, tvrdí zpráva Centra pro studium demokracie (CSD) a Středisko pro výzkum energií a čistého vzduchu (CREA). ČTK Přečíst článek

Loni od ledna do října Rusko dovezlo do Česka necelé čtyři miliony tun dohromady ropy a zemního plynu, a to v hodnotě 43 miliard korun. Druhé Norsko loni od ledna do října zajistilo Česku plyn v objemu v přepočtu 3,7 milionu tun, a to v hodnotě 65,7 miliardy korun. Třetí Ázerbájdžán do Česka přepravil 1,6 milionu tun ropy za 23,9 miliardy korun a čtvrtý Kazachstán pak bezmála 0,5 milionu tun téže suroviny za 7,1 miliardy korun.

Rusko se tak letos vrátilo na první pozici v žebříčku zemí, které Česku zajišťují uvedená fosilní paliva v největší hodnotě. Až do roku 2022 včetně Ruská federace tomuto žebříčku vévodila, loni však přepustila první místo Norsku, aby se letos vrátila do čela, byť s citelně menším náskokem, než tomu bylo do zmíněného roku 2022.

Reklama

Lukáš Kovanda: Češi mohutně navýšili dovoz plynu z Ruska. Meziročně o 530 procent Názory Česko letos masivně navýšilo dovoz zemního plynu z Ruska, meziročně o zhruba 530 procent, plyne z dat ČSÚ. Pokud by slovenský premiér Robert Fico v Kremlu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem dojednal pokračování dovozu ruského plynu do EU, bude zřejmě dovoz ruského plynu do Česka poměrně vysoký i v příštím roce. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Důvod návratu Ruska na první pozici v žebříčku dodavatelů ropy a zemního plynu České republice tkví zejména v tom, že zatímco se Česku daří diverzifikovat dodavatele ropy a snižovat její dovoz z Ruska, dochází letos k výraznému navýšení dovozu ruského zemního plynu, od ledna do října meziročně o více než 500 procent.

I díky zvýšenému odběru ruského plynu Českou republikou se letos Gazpromu, ruskému plynárenskému gigantu v rukou Kremlu, daří navyšovat objem svého vývozu do Evropy. Ten letos podle výpočtu agentury Bloomberg narůstá meziročně o třináct procent. Gazpromu se přitom současně daří upevňovat svoji pozici na čínském trhu, kde letos od ledna do listopadu zaznamenal dle Bloombergu o zhruba 40 procent vyšší objem odběru potrubně dodávaného plynu než loni.

Dodávky Gazpromu do Číny tak letos podle všeho překonají potrubní dodávky do Evropy, která byla dosud jeho největším odbytištěm. Evropský odbyt se se přitom měl v příštím roce snížit, poněvadž Ukrajina už nebude umožňovat přepravu ruského plynu přes své území. Gazprom tímto tranzitem v současnosti zajišťuje dodávky zhruba poloviny celkového objemu plynu vyváženého do Evropy.