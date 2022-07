Vše zdražuje, ale luxus na Pařížské posiluje. V Praze otevřel Chanel

Na český trh vstoupilo 15 nových značek. Sázejí na to, že se Češi nebudou bát utrácet ani v období krize. Zároveň ale chtějí zaplnit díru ze ztráty ruského trhu. Většina otevřela v Praze. Jedná se převážně o prodejce oblečení a doplňků. V Pařížské ulici přibyly luxusní značky Chanel a Balenciaga.

„Český maloobchodní trh je pro mezinárodní brandy stále přitažlivý, mnohdy je pro ně prvním v regionu střední a východní Evropy, na kterém testují svůj úspěch,“ říká Jan Korbáček, vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield.

Podle Korbáčka má na zájem zahraničních značek vliv i válka na Ukrajině, které uzavřely své prodejny v Rusku. „Jistě se budou snažit tento trh nahradit, třeba právě v České republice a okolních zemích,“ uvádí.

To, že se Češi nebojí v čase krize utrácet, ukazalo i období covidové pandemie. „Zákazníci se po skončení omezení do značné míry vracejí k nákupům v kamenných obchodech, a zdejší kupní síla je pro značky atraktivní. Jako pozitivní vnímám fakt, že zákazníci mají stále chuť a potřebu nakupovat – nejen z nutnosti, ale i pro potěšení,“ popisuje Korbáček.

Polovina Čechů šetří na oblečení

To ale nemusí trvat věčně. Květnový průzkum domácností agentury STEM ukazuje, že Češi mimo potraviny nejvíce šetří právě na oblečení či obuvi. Téměř polovina dotázaných v uplynulém roce učinila úsporná opatření, která se týkala těchto nákupů.

„Chování spotřebitelů se velmi rychle vyvíjí, mění se nákupní zvyklosti – a na to musejí brandy reagovat, aby udržely krok se stávajícími zákazníky a získaly nové. Je třeba neustále inovovat, investovat do digitalizace prodeje a do komunikace s klienty. Se zásadním a nepřirozeným omezením fungování klasického retailu, které přinesl covid, sice vzrostly online prodeje – což v menší míře pokračuje i nadále – ale do kamenných prodejen se zákazníci začali opět vracet. Roste tak celý objem retailu,“ říká Korbáček

Šest značek otevřelo v hlavních nákupních třídách a pět v obchodních centrech z celkového počtu patnácti. Dá se ale předpokládat, že jejich počet ve druhé polovině roku ještě naroste. Převážně v období Vánoc. Počet by tak mohl být stejný jako loni, kdy nových značek přibylo na český trh 38. Z oděvních značek kromě Chanelu a Balenciaga byznys v Česku rozjel například American Vintage či Jacadi Paris. K obchodům prodávajícím vybavení a doplňky pro domácnost přibyl Tefal či Materasso.

