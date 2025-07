Musk si zoufá nad špatnými výsledky Tesly. Ale může si za to sám

Americké automobilce Tesla, kterou vede miliardář Elon Musk, ve druhém čtvrtletí klesl odbyt meziročně o 13,5 procenta na 384 122 vozů. Firma to ve středu oznámila v tiskové zprávě. Je to druhý takto výrazný pokles po sobě, už v prvním čtvrtletí odbyt klesl o 13 procent.

Propad prodejů, tržeb i zisku přitom odborníci spojují zejména s Muskovým angažmá ve vládě Donalda Trumpa. I když Musk viníky hledá jinde. Minulý týden přišel deník Financial Times s informací, že dal padáka jednomu z nejvyšších manažerů automobilky Omeadu Afsharovi. Afshar stál v čele obchodních týmů v Severní Americe a Evropě a byl podle řady odborníků hlavním strůjcem úspěchu Tesly v loňském roce.

Tesle nepomohla oživit prodeje ani nová verze nejprodávanějšího Modelu Y, kterou zákazníkům začala dodávat v březnu. Firma je podle agentury Reuters na cestě vykázat druhý roční pokles prodeje po sobě, protože poptávka klesá. A ta klesá v důsledku reakcí na Muskovy politické postoje. Dalším důvodem poklesu, který se nabízí, je tak zastarávání modelových řad vozidel.

Společnost na začátku roku inovovala Model Y ve snaze zvýšit poptávku. Úpravy si ale vynutily zastavení výroby a některé kupující přiměly odložit nákup, aby si mohli pořídit až vylepšenou verzi.

Akcie Tesly přesto krátce před 17:00 SELČ vykazovaly růst o více než čtyři procenta a pohybovaly se těsně pod 315 dolary. Pokles odbytu se ukázal být méně závažný, než byly ty nejchmurnější prognózy analytiků. Od začátku roku nicméně akcie firmy odepisují kolem 25 procent hodnoty. Za poslední rok se prodávaly zhruba od 182 do 488 dolarů za kus.

