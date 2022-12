V průmyslu to začíná haprovat. Automobilky zvolňují tempo

Výroba aut zůstává tahounem tuzemského průmyslu. Ten sice meziročně stále roste, meziměsíčně však růst výrazně zpomalil. A mírně klesl i počet lidí pracujících v průmyslu.

Průmyslová výroba v Česku letos v říjnu meziročně stoupla o 3,1 procenta, růst však zpomalil ze zářijových 8,3 procenta. Vliv na výsledky měla výroba aut, která stála také za meziměsíčním poklesem produkce o 3,7 procenta. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 18,1 procenta. Čísla zveřejnil Český statistický úřad.

Za říjnovým meziročním růstem průmyslu byl výhradně vývoj ve výrobě motorových vozidel, u které se stejně jako v předchozích dvou měsících projevilo srovnání s nízkými čísly před rokem, uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

„Jak produkce automobilek zásadně pomohla udržet meziroční růst průmyslu, ovlivnila i meziměsíční pokles. V říjnu se totiž opět začaly v tomto odvětví objevovat dílčí problémy se zásobováním některými komponenty,“ dodala vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová.

Rostou zakázky z domova i zahraničí

V návaznosti na meziroční růst výroby aut se podle ČSÚ v říjnu zvýšila poptávka po elektrotechnické produkci, zejména po osvětlovacích zařízeních. Dařilo se také výrobě chladicích a klimatizačních zařízení, uvedli statistici.

„Za pětinovým poklesem v odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu stály odstávky v jaderných elektrárnách a dále výrazně nižší spotřeba plynu způsobená především mimořádně teplým počasím v kombinaci se šetřením,“ dodali.

Nové zakázky ze zahraničí se v říjnu meziročně zvýšily o 15,1 procenta, z tuzemska vzrostly o 24,6 procenta. Nové zakázky v meziročním srovnání ubyly v říjnu jen v hutnictví a slévárenství, kde se podle ČSÚ v poslední době projevuje vysoká energetická náročnost tohoto odvětví. Meziměsíčně se hodnota nových zakázek naopak mírně snížila, pokles zaznamenala většina sledovaných odvětví.

„Ukazuje se, že domácí ekonomika je zatím v dobré kondici a celkově se nepotvrzují černé scénáře hlubokého propadu českého hospodářství. To, že přijde příští rok pokles ekonomiky je fakt, ale podle všeho by se nemělo jednat o dlouhodobou a hlubokou recesi,“ komentoval výsledky průmyslové výroby Tomáš Volf ze společnosti Citfin.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v říjnu meziročně snížil o 0,3 procenta. Jejich průměrná hrubá měsíční mzda vzrostla o 8,6 procenta.

