Dobré zprávy. Stavební výroba poskočila, staví se hlavně domy

Stavební výroba v říjnu rostla. Daří se zejména pozemnímu stavitelství. Staví se sice méně, ale za více peněz.

Stavební výroba v Česku se v říjnu vrátila k růstu, meziročně reálně vzrostla o jedno procento a meziměsíčně byla vyšší o 1,8 procenta, uvedl Český statistický úřad. V září stavební produkce zaznamenala po revizi meziroční pokles 2,9 procenta. V říjnu se dařilo především pozemnímu stavitelství, tedy stavbám budov, meziročně stouplo o 1,2 procenta. Produkce inženýrského stavitelství, kam spadá budování cest nebo telekomunikačních a energetických sítí, vzrostla o 0,4 procenta.

„Stavební produkce v říjnu meziročně i meziměsíčně vzrostla a tahounem růstu bylo pozemní stavitelství. Inženýrské stavby nepatrně překonaly úroveň října minulého roku a ve srovnání se zářím zaznamenaly mírný meziměsíční růst,“ uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky Radek Matějka.

Staví se méně. Za víc peněz

Stavební úřady v říjnu vydaly 7178 stavebních povolení, což je meziročně o 6,5 procenta méně. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 38,2 miliardy korun a ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostla o 11,1 procenta.

Zahajování bytové výstavby je podle vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby Petry Cuřínové dále v útlumu. Počet zahájených bytů meziročně klesl o 27,7 procenta na 2598 bytů.

„Klesá zejména počet zahájených bytů v bytových domech, ale ani rodinné domy se aktuálně příliš nepovolují, a to napříč všemi kraji,“ podotkla Cuřínová. Počet dokončených bytů v říjnu meziročně klesl o 0,6 procenta na 3341 bytů.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se meziročně zvýšil o jedno procento, jejich průměrná hrubá měsíční mzda meziročně stoupla o 11,3 procenta.

