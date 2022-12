Tomáš Prouza: Vánoce budou hubené, už to vidíme. Ani povánoční slevy nepomohou

Letošní Vánoce budou z hlediska obchodu jiné než všechny předchozí za mnoho let. Lidé jsou zaskočeni obřím nárůstem cen energií a přemýšlejí, jak ušetřit. Vánoční dárky budou první obětí. Dobře si to uvědomuje i Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu. „Předvánoční prodeje jsou asi o patnáct procent nižší,“ říká v rozhovoru pro newstream.cz. Ani tradiční povánoční výprodeje podle něj neskýtají obchodníkům dobré vyhlídky. Nejhůř jsou na tom prý prodejci textilu.

Obchodníci mohou drahé energie promítnout do cen. Což se děje. Zboží zdražuje. Kam až situace zajde? Budou krachovat rodiny, nebo obchodní firmy?

Zatím nikdo nezkrachoval. Ale je vidět, že zátěž je nyní na obchodnících. Z údajů statistického úřadu vyplývá, že od začátku roku obrovsky rostly ceny rostlinných komodit. Padesát, šedesát procent, žádná míra. V létě začaly výrazně růst i ceny masných komodit. Tam už je růst kolem čtyřiceti nebo padesáti procent. Finální cena potravin vzrostla zhruba o dvacet procent. Tady je vidět, že jestli někdo na této krizi vydělává, jsou to velcí čeští zemědělci. Kteří jsou jediní nebo dominantní dodavatelé. Retail má výhodu, že má zafixované ceny energií minimálně do konce roku. Takže vysoké ceny energií ještě nepromítal do finálních cen.

Takže po Novém roce přijde další vlna zdražování zboží?

Přijde. Razantnímu zdražení zabrání zastropování cen energií, které kopíruje německý přístup. Nicméně, když se bavím s velkými obchodníky, tak říkají, že jediná nabídka, kterou od dodavatelů energií nyní dostávají, jsou spotové ceny. A pokud na cenový strop nedosáhnou velké firmy, tak se to do koncových cen promítne velmi rychle, na začátku příštího roku. Ceny rostou celým dodavatelským řetězcem. Co není nyní příliš vidět, je, že třeba kelímek na jogurt stojí dva a půl krát víc než na začátku roku. Kartonový obal stojí tři a půl krát víc než na začátku roku. Zároveň je potravinářství energeticky náročné. Musíte potraviny zmrazovat, máte náklady na energie v logistických centrech, v dopravě, v obchodech. Zatím nás cenově zachraňovalo, že měli všichni zafixované ceny energií do konce roku.

Nákupní centra se mění v centra služeb

Lidé už nyní šetří, hledají slevy. Obchodníci zdražují, aby kompenzovali vyšší náklady. Kde je ta hranice mezi tím, kdy lidé přestanou nakupovat a obchodníci začnou zavírat krám?

Zatím obchodníci nepřenášejí zdražování ze strany dodavatelů plně do cen produktů. Potravináři nebo obchodníci si už nyní sahají do marží.

Takže ceny v obchodech stoupají, ale vy tvrdíte, že tento růst je zatím malý, že ho prodejci drží nízko na úkor svých marží?

Přesně tak. Bezpochyby bude letošní rok ekonomicky pro obchodní branži výrazně ekonomicky horší, než byly ty předchozí. Nečekám, že velké obchody budou krachovat. Uvidíme to na malých obchodech, na vesnicích. Kde už tradiční obchodníci zavírají. Velmi často tyto obchody přebírají Vietnamci. A najednou se obchod na vesnici, který se nedokázal uživit, když měl českého majitele a české zaměstnance, s novým vietnamským managementem prosperuje.

Máslo stálo u „našeho“ Vietnamce sedmdesát korun, nyní stojí sto korun. To je ten recept k udržení se na trhu?

Ano. Většina vietnamských prodejen je centrálně řízená. Mají společný informační systém, společný velkoobchod. Vietnamské večerky jsou největší obchodní řetězec v Česku. Podle odhadů mají tržní podíl kolem pětadvaceti procent. Lidl, který je vnímaný jako velký řetězec, má podíl asi šestnáct procent. To je složitý příběh českého retailu. Vietnamské večerky nejsou vnímány jako řetězec, nejsou kontrolovány jako řetězec.

Jak jsou na tom obchodní sektory mimo potraviny?

Myslím, že nejvíc jsou ohroženi prodejci oblečení a obuvi pro dospělé. Tam jsou meziroční propady tržeb o pětadvacet až třicet procent. Kdo prodává dětské oblečení nebo obuv, tam je to lepší. Děti rostou, je potřeba jim to koupit. Ale dospělí nyní nekupují. To je první položka, kterou v případě potřeby škrtnete. Se starými botami ještě jednu sezonu zvládnete. Když si nyní projdete obchodní centra, uvidíte, že je tam méně obchodů a víc služeb. Masáže, pedikúry, kadeřnictví. Nákupní centra se mění v centra služeb.

Možná je to tím, že lidé více nakupují zboží přes e-shopy?

I v tomto segmentu tržby padají. Spousta e-shopů přiznává, že má výrazně nižší obraty. A kdo masivně investoval do logistických center nebo do skladů, má nyní problém splácet tyto investice.

Čekání na slevy

Přesto je investice do logistických center nyní vnímána jako jedna z nejvýhodnějších. V logice, že je kapacit skladovacích prostor v Česku stále málo a že je to nyní jeden z nejlepších způsobů, jak dobře zhodnotit peníze…

Je za tím snaha hledat úspory. Když si vezmete velkého prodejce, který má v zemi dva sklady, jeden v Česku a druhý na Moravě, a musí živit velkou flotilu aut, která zboží rozváží, tak už má spočítané, že je lepší mít sklady čtyři nebo pět. A ušetřit na logistice. Logistická centra jsou již schopná fungovat téměř v pasivním režimu. Na střechu dáte fotovoltaiku, pořídíte tepelná čerpadla. Logistická centra jsou smysluplná investice, kde ušetříte spoustu nákladů.

Pro obchod jsou klíčovým obdobím Vánoce. Jak vidíte ty letošní?

Budou hodně špatné. Když se nyní podíváme na situaci, předvánoční prodeje jsou asi o patnáct procent nižší, než byly v průměru minulých let. Ještě před covidem. Lidé přestali nakupovat drobnosti. A pokud chtějí větší věc, bedlivě sledují, kdo na ni nabízí slevu. Snaha ušetřit je velká. Ale zajímavé je, že dřív lidé při této snaze sahali po nižší kvalitě. Teď chtějí kvalitu vysokou, ale ne drahou. Lidé vyčkávají na slevy. Vždy se říkalo, že Češi nemají problém s nízkou kvalitou. Toto se změnilo. Nyní dělají úsporu jinde. Poškrtají zbytné věci, ale věci, které jsou pro ně důležité, tak čekají, kdy bude slevová akce.

Takže to vidíte tak, že budou z hlediska obchodu špatné Vánoce, ale skvělý povánoční slevový prodej?

U výprodejů je problém, že obchodníci mají minimální marži. Potřebují vyprázdnit sklady a získat peníze na nákup nového zboží. Ale třeba oblečení se dnes stalo zbytnou položkou. Takže ani třeba podzimní slevy nezafungovaly tak dobře jako v minulosti.

Takže obchody s oblečením budou mít problém?

Je to nyní absolutně nejrizikovější segment.

