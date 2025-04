Průmyslová produkce v Česku se po měsících vrátila k růstu

Průmyslová produkce v Česku po čtyřech měsících poklesu letos v únoru meziročně reálně vzrostla o 1,5 procenta, uvedl Český statistický úřad.

V lednu průmyslová výroba podle revidovaných údajů meziročně klesla o 0,8 procenta. K únorovému obratu přispěly například potravinářský průmysl, výroba strojů a zařízení nebo výroba elektrických zařízení. Hodnota nových zakázek v průmyslu ale v únoru klesla o 1,3 procenta. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se meziročně snížil o dvě procenta.

„Únorový růst průmyslové produkce ovlivnila především nízká srovnávací základna z loňského února ve výrobě a rozvodu elektřiny a plynu ovlivněná klimatickými podmínkami. Produkce zpracovatelského průmyslu meziročně stagnovala,“ sdělil ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

Výroba v průmyslu předtím od loňského října meziročně klesala. V říjnu pokles činil 1,6 procenta, v listopadu zrychlil na 2,4 procenta a v prosinci na 2,7 procenta. Letos v lednu pak ale pokles výrazně zpomalil na 0,8 procenta.

Únor přinesl podle statistiků mírný meziroční nárůst hlavně v potravinářství a strojírenství. Pokles naopak zaznamenala výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení nebo výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení, kde se podle ČSÚ projevila kromě dlouhodobé rozpracovanosti zakázek i vyšší srovnávací základna.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v únoru klesla. Podepsalo se na tom hlavně snížení hodnoty zakázek z Česka o 3,1 procenta. Nové zakázky ze zahraničí meziročně klesly o 0,3 procenta. „Hodnota nových průmyslových zakázek meziročně klesla, stejně jako v předchozím měsíci. Mírný pokles zaznamenal automobilový průmysl, vliv vysoké srovnávací základny se projevil v poklesu nových zakázek ve výrobě ostatních dopravních prostředků a zařízení,“ sdělila vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová. Naproti tomu již třetí měsíc v řadě rostly zakázky ve výrobě strojů a zařízení.

Meziměsíčně v únoru vzrostla jak průmyslová produkce, tak hodnota nových zakázek. Výroba se zvýšila oproti lednu o 1,7 procenta a hodnota nových zakázek byla vyšší o rovná tři procenta.