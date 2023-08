Putinovo Rusko opět našlo způsob, jak obejít cenový strop na svoji ropu

Rusko by mělo svoji ropu prodávat maximálně za 60 dolarů za barel. Zdá se ale, že tamní obchodníci našli způsob, jak tyto západní sankce dodržet, ale zároveň si ušlý zisk kompenzovat.

Nafouknuté přepravní náklady umožňují ruským společnostem vydělat mnohem více z prodeje ropy do Indie, než se dříve předpokládalo. Tvrdí to alespoň analýza deníku Financial Times, která naznačuje, že poplatky mohly za jediné čtvrtletí přinést Rusku více než miliardu dolarů (22 miliard korun).

Až donedávna se zdálo, že Rusko na této trase dodržuje západní opatření určená k omezení jeho příjmů, která byla zavedena po loňské ruské invazi na Ukrajinu. Ruští producenti ropy prodávají ropu do Indie za méně, než je cenový strop na úrovni 60 dolarů za barel. Když se však započítají náklady na dopravu, oni i obchodníci, se kterými spolupracují, si účtovali mnohem vyšší částky.

Cenu dopravy nic neomezuje

Analýza FT lodí plujících přímo z ruských pobaltských přístavů do Indie naznačuje, že toto předražení v kombinaci s poplatky získanými za přepravu ropy na plavidlech spojených s Ruskem mohlo mít hodnotu 1,2 miliardy dolarů, a to jen za období tří měsíců od května do července.

Benjamin Hilgenstock, akademik z Kyjevské ekonomické školy, který se zabýval obcházením cenového stropu, deníku Financial Times řekl: „Nadměrné přepravní náklady jsou hlavním problémem, protože vytvářejí mezeru v režimu cenového stropu, přes níž může někdo někde odsát miliardy dolarů.“

„Není žádným překvapením, že Putin je stále zoufalejší a nečestnější ve svých pokusech omezit dopad cenového stropu – tedy něčeho, co od jeho zavedení výrazně omezuje ruské příjmy. Ti, kteří napomáhají ruským pokusům financovat tuto nezákonnou válku, by měli vědět, že Spojené království bude i nadále jednat po boku našich partnerů, aby toto opatření prosadilo,“ uvedl ministr zahraničí Spojeného království James Cleverly.

Nárůst o třetinu

Účelem cenového stropu stanoveného skupinou G7 je udržet ruskou ropu na trhu, ale zároveň stlačit ruské příjmy, které by mohly být použity na financování války. Strop – který klade požadavky na kupující, majitele lodí a pojistitele ze zúčastněných zemí – však neukládá žádné omezení nákladů na přepravu.

Celní záznamy vydané v Rusku od prosince do konce června naznačují, že průměrná cena ropy dodávané do Indie se v ruských baltských přístavech pohybovala kolem 50 dolarů za barel. Tržby se tak udržely v souladu se stropem, který se vztahuje na takzvanou cenu „free on board“ (FOB) neboli cenu ropy v přístavu nakládky.

Indické celní údaje však ukazují, že ceny skutečně zaplacené v Indii po dodání – takzvaná cena „náklady, pojištění a přepravné“ (CIF) – za stejné období činily 68 dolarů za barel. I tak se jednalo se o výraznou slevu na světových cenách ropy, která se v daném období pohybovala v průměru kolem 79 dolarů za barel, to ale nemění nic na tom, že cena ropy obchodovaná mezi Baltem a Indií vzrostla o více než třetinu.