Úspěch Schillerové? Rozpočet v lednu skončil v přebytku desítek miliard

Česká ekonomika se příští rok dočká oživení, uvádí průzkum ministerstva financí
ČTK
ČTK
ČTK

Státní rozpočet skončil v lednu přebytkem 32,4 miliardy korun. Výsledek ovlivnilo rozpočtové provizorium, které limituje státní výdaje, uvedlo ministerstvo financí. Naposledy byl rozpočet v lednu přebytkový v roce 2022, kdy rovněž Česko fungovalo v rozpočtovém provizoriu. Loni v lednu byl schodek 11,2 miliardy korun.

Rozpočtové příjmy v prvním měsíci roku dosáhly 181,4 miliardy korun, ve srovnání s loňským lednem se zvýšily o 12,1 procenta. K nárůstu přispěly vyšší výběr daní i větší příjmy z Evropské unie. Výdaje do konce ledna dosáhly 149 miliard korun, meziročně se snížily o 13,9 procenta.

Příjmy meziročně vzrostly o 19,6 miliardy korun a většinu z tohoto nárůstu zajistily peníze z EU. Česko v lednu z unie získalo 24,1 miliardy korun, meziročně o 13,3 miliardy korun víc. „Naše vláda si vzala evropské peníze jako svou prioritu a výsledkem jsou o 13 miliard korun vyšší příjmy než loni na konci ledna. Nejedná se o rekordní lednové evropské příjmy, ale spíše návrat k normálu,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Z hlavních daňových titulů nejrychleji rostl výběr daně z příjmu fyzických osob. Stát na ní vybral 17,5 miliardy korun, meziročně o 8,5 procenta víc. Podle ministerstva financí se na vyšším inkasu projevuje růst mezd a platů. Na povinném pojistném stát získal 68,8 miliardy korun, meziročně o 5,8 procenta víc. Inkaso daně z přidané hodnoty (DPH) meziročně vzrostlo o 3,9 procenta na 43,6 miliardy korun. Na spotřebních daních se vybralo 16,4 miliardy korun, proti loňskému lednu o 5,6 procenta víc.

Rozpočtové provizorium

Vývoj výdajů ovlivnilo rozpočtové provizorium, které stanovuje měsíční limit ve výši jedné dvanáctiny celkových výdajů předchozího roku. V lednu se to podle ministerstva financí projevilo v běžných výdajích zejména dočasným tlumením financování školství a výzkumu, vývoje a inovací.

Největší výdajovou položkou tradičně byly sociální dávky, na kterých stát vyplatil 82,5 miliardy korun, meziročně o 3,8 procenta víc. Z celkové částky tvořily 64,1 miliardy korun důchody, jejich objem proti loňskému lednu vzrostl o 3,1 procenta.

Kapitálové výdaje se meziročně zvýšily o šest miliard korun na 8,3 miliardy korun. Z toho 4,4 miliardy korun byly transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Ministerstvo financí upozornilo, že kapitálové výdaje jsou v lednu tradičně nízké kvůli realizaci investic převážně ve druhé polovině roku.

Česko letos začalo rok v rozpočtovém provizoriu, protože vláda Andreje Babiše (ANO) odmítla návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun od předchozího kabinetu Petra Fialy (ODS). Vlastní návrh rozpočtu se schodkem 310 miliard korun schválil Babišův kabinet před týdnem, konečné schválení Sněmovnou se čeká v březnu. Loni skončil rozpočet schodkem 290,7 miliardy korun, byl čtvrtý nejhlubší od vzniku Česka.

Alena Schillerová: Schodek rozpočtu bude nižší, než mnozí očekávají

Politika

Tvorba státního rozpočtu na rok 2026 se nachází v horké fázi. Česko nyní funguje v módu rozpočtového provizoria. V pondělí 26. ledna přinese na vládu návrh rozpočtu Alena Schillerová, ministryně financí. „Neakceptuji žádné nadpožadavky ministrů," říká tvrdě Schillerová.

Skončí všichni politruci, říká Karel Havlíček. A chystá čistku ve státních firmách

Leaders

První místopředseda vlády Karel Havlíček vypracoval hospodářskou strategii země. Je to komplexní materiál, má 88 stran. Přináší recepty nejen pro průmysl, ale třeba pro vzdělávání, dopravu nebo digitalizaci. Podle této kuchařky se teď bude v Česku vládnout, Havlíček je na ni náležitě pyšný. Než doporučení přejdou do praxe, vláda se vypořádá ještě s několika oblastmi. Jednak chce změnit služební zákon, aby mohla lépe propouštět nadbytečné úředníky. Omezí řečnění ve sněmovně a vyčistí státní firmy. „Skončí všichni politruci," říká Havlíček.

Zleva ministryně financí Alena Schillerová (ANO), ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) a premiér Andrej Babiš (ANO)
Aktualizováno

Vláda schválila rozpočet se schodkem 310 miliard. Právě začíná rozhazování peněz ve velkém, uvedl Kupka

Money

Money

Z bývalého mlýna v Brně budou nové byty. Nejlevnější stojí sedm milionů

Eliptická budova od ateliéru RAW v Brně
Na jihu Brna pokračuje přeměna zanedbaných území. V Komárově se začíná prodávat rezidenční projekt s 80 byty, který cílí na vlastní bydlení i investory. Projekt nabídne terasy, parkování i soukromý rezidenční park.

Projekt Zanzara developerské společnosti Domoplan vznikne na brownfieldu, kde v minulosti stával vodní, později parní a elektrický mlýn. Podle developera jde o další krok v systematické kultivaci zanedbaných území na jihu Brno, která v příštích letech zásadně změní podobu celé lokality.

„Chtěli jsme do této rychle se rozvíjející části města přinést projekt, který vynikne architekturou, originalitou i funkčností. Zanzara, italsky komár, se v Komárově rozhodně neztratí,“ říká Tomáš Vavřík, majitel společnosti Domoplan a skupiny Fipox. 

Byty s technologickým nadstandardem

Eliptická budova se světlým keramickým obkladem a subtilním zábradlím nabídne celkem 80 bytových jednotek. Každý byt bude mít vlastní terasu přístupnou ze všech obytných místností a velkoformátová okna s výhledy na město a Pálavu.

Dispozičně projekt zahrnuje jednotky od 2+kk až po dva exkluzivní penthousy. Součástí každého bytu je kryté parkovací stání, sklepní kóje a přístup do kolárny a kočárkárny. Vybrané přízemní jednotky je možné upravit pro bezbariérové bydlení.

Kaple Panny Marie Bolestné v Nesvačilce

Česko se stává architektonickou velmocí. Tohle jsou stavby, které to dokazují

Reality

Architektura, která léčí, zpomaluje i šetří místo. Česká architektonická scéna zažívá tichou změnu a výsledky jsou vidět od regionů až po velká města.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Standard odpovídá vyššímu segmentu trhu: stropní vytápění a dochlazování, centrální rekuperace vzduchu, masivní dřevěné podlahy a sanitární vybavení od renomovaných výrobců. Cena začínají na sedmi milionech korunách.

Vlastní park a silný investiční potenciál

Na vyvýšeném přízemí vznikne soukromý rezidenční park s relaxační zónou, lavičkami, okrasnou zelení a dětským hřištěm. Součástí projektu je i sousední pozemek u základní školy, kde se počítá s další parkovou úpravou.

Lokalita Komárova výrazně těží z plánované výstavby nového hlavního nádraží, které bude od rezidence vzdáleno zhruba 700 metrů. V docházkové vzdálenosti se nachází školy, sportovní areál Komec, cyklostezka podél Svratky, obchodní zóny i přímé tramvajové spojení do centra.

Byty za 200 tisíc za metr? A bude hůř, varuje jeden z největších brněnských developerů

Reality

Brno je pro Domoplan středem dění. Šéf Tomáš Vavřík zde rozjíždí několikafázový projekt téměř 900 bytů v Lískovci s cílem postavit skutečnou městskou čtvrť, nikoli jen další blok domů. Podle něj se ve stavebně „zamrzlém“ Brně vyplácí disciplína i dlouhý dech. Ceny v moravské metropoli už podle Vavříka překročily 200 tisíc korun za metr čtvereční a rychle se přibližují drahé Praze.

Výstavba projektu Zanzara začne ve 2. kvartálu 2026, hrubá stavba má být dokončena ve 2. kvartálu 2028. Kolaudace je plánována na podzim 2028, nastěhování klientů pak na konec roku 2028, případně první kvartál 2029.

Kromě rezidenčního projektu Zanzara, který nabídne 80 bytů pár set metrů od budoucího hlavního nádraží, pokračuje v Brně rozsáhlá transformace městských brownfieldů a vznikají další výrazné nové čtvrti. V Nové Zbrojovce (Židenice) vzniká rozsáhlá urbanistická promenáda s tisíci bytů, kanceláří a služeb, která mění západní část města.

V sousedství nové dopravní infrastruktury se realizuje Ponávka Tower a další polyfunkční projekty v oblasti Trnité, kde je silná poptávka po menších bytech vhodných pro nájemní bydlení. V tradičních městských lokalitách jako Černá Pole se staví projekty typu Rezidence Lužánky, které cílí na kvalitní vlastní bydlení, zatímco na okrajích města (např. Nové Chrášťany) rostou nízkopodlažní rezidence a rodinné domy.

Brno ukazuje Praze směr: NOOX přepisuje pravidla realitního trhu

Reality

V době, kdy se trh s byty drolí mezi prémiové projekty pro elitu a neudržitelné „dostupné“ řešení, přichází brněnské studio KOGAA s odpovědí. NOOX ukazuje, že development může být zároveň ziskový, estetický i sociálně zodpovědný. Z nevyužitého přízemí vytvořil model budoucnosti nájemního bydlení, který může změnit způsob, jakým města rostou.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Projekt Domoplanu v Bratislavské ulici v Brně

V centru Brna vzniká nový obytný areál. Na kolik tam vyjde luxusní mezonet?

Reality

Pekárenský dvůr, nový obytný areál v brněnském Cejlu, dál roste. Developer Domoplan zboural poslední vybydlený dům a místo něj staví nový o 40 bytech za cca 360 milionů korun.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Edit! architects byli ocenění za kvalitní řešení do ulice Jana Želivského.

Velká přeměna Žižkova začíná. Sekyra ukázal, jak budou vypadat první domy nové čtvrti

Reality

Reality

Byty za 200 tisíc za metr? A bude hůř, varuje jeden z největších brněnských developerů

Reality

Reality

Film Melania schytává ostrou kritiku. Přesto je nejvýdělečnějším dokumentem za 14 let

Dokumentární film Melania o první dámě Spojených států Melanii Trumpové během prvního víkendu v kinech podle odhadů analytiků v USA a v Kanadě utržil sedm milionů dolarů, tedy zhruba 143,4 milionu korun. Jedná se o nejlepší výsledek pro dokumentární film, vyjma koncertních filmů, za posledních 14 let. Snímek o dvaceti dnech předcházejících loňské lednové inauguraci amerického prezidenta Donalda Trumpa předčil očekávání navzdory ostrým recenzím filmových kritiků, informují americká média.

Uvedení snímku se odehrálo za neobvyklých podmínek, píše deník The Washington Post. Společnost Amazon MGM Studios za práva k filmu zaplatila 40 milionů dolarů (819,6 milionu korun) a dalších 35 milionů dolarů (717 milionů korun) vynaložila na jeho propagaci. Jedná se tak o vůbec nejdražší dokumentární snímek, poznamenal list. Režíroval jej Brett Ratner, který z hollywoodské scény prakticky zmizel v roce 2017, kdy ho několik žen obvinilo ze sexuálního násilí. Ratner se objevil v nejnovějším souboru dokumentů o zesnulém sexuálním delikventovi Jeffreym Epsteinovi, který zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti minulý týden. Režisér na jedné z fotografií na pohovce objímá mladou dívku či ženu, jejíž obličej je začerněn. Vedle nich sedí Epstein s další dívkou po boku.

Film dorazil do kin v týdnu, který ovládlo zpravodajství o protiimigračních praktikách v Minnesotě poté, co federální agenti 24. ledna zastřelili zdravotníka Alexe Prettiho na ulici v Minneapolis.

Kina ve venkovských oblastech v USA a Kanadě přispěla k celkovému výnosu Melanie během prvního víkendu v kinech přibližně 46 procenty. To je mnohem více, než je u filmové premiéry obvyklé, uvedla podle deníku The New York Times výzkumná společnost EntTelligence. K tržbám podle společnosti nadprůměrně přispěly také republikánské okresy. Největší zájem o zhlédnutí filmu měli diváci na Floridě, v Texasu a v Arizoně. Sedmdesát procent diváků tvořily ženy starší 55 let, uvedl podle The New York Times Amazon.

Manželé Trumpovi na filmu Melania

Film Melania a pak ticho: Trump na dva roky uzavře Kennedyho centrum

Politika

V Kennedyho centru se zhruba po dva roky kvůli rekonstrukci nebudou konat žádné akce. Oznámil to v neděli večer na své sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump, který se loni jmenoval předsedou této významné kulturní instituce ve Washingtonu. Uzavřeno má být národní kulturní centrum od 4. července, kdy Spojné státy budou slavit 250. výročí nezávislosti.

ČTK

Přečíst článek

Amazon může film zpoplatnit na své streamovací platformě Prime. Podle The New York Times se očekává, že Melania se tam objeví za tři až čtyři týdny. Výdaje Amazonu na dokumentární film byly však tak vysoké, že to podle listu vyvolává otázku, zda ze strany společnosti nešlo pouze o snahu získat prezidentovu přízeň. „Jedná se o politickou investici, nikoliv o komerční filmový projekt,“ uvedl filmový konzultant David Gross, který vydává populární newsletter o tržbách z prodeje vstupenek.

Filmoví kritici portrét Trumpové, která film produkovala a měla nad ním redakční kontrolu, ostře odsoudili. „Je tak zinscenovaný, vyretušovaný a naaranžovaný, že je sotva na úrovni nestydaté televizní reklamy,“ napsal kritik webu Variety Owen Gleiberman. Deník The Guardian snímek přirovnal ke „středověké poctě k uspokojení chamtivého krále na jeho trůnu“. Časopis Rolling Stone napsal, že dvě třetiny členů newyorského filmového štábu požádaly o vynechání svých jmen ze závěrečných titulků.

