Daň za brexit. Z Británie stále prchají davy milionářů

Britská finanční smetánka loni pokračovala v úprku ze země. Země má zase o 1400 lidí se jměním přesahujícím milion dolarů méně. Důvodem jsou dopady odchodu Velké Británie z Evropské unie v roce 2020. Počet bohatých exulantů ale loni přece jen ve srovnání s předcovidovými lety klesl, uvedla agentura Bloomberg s odkazem na analýzu společnosti Henley & Partners.

Nová zpráva poradenské firmy Henley & Partners zjistila, že v roce 2022 se ze Spojeného království odstěhovalo víc milionářů, než se do něj přistěhovalo. Tento rozdíl činil 1400 lidí s majetkem převyšujícím milion dolarů (přes 22 milionů korun). V roce 2017 – prvním po odhlasování brexitu v referendu – to bylo 4200, o rok později 2800 a v roce 2019 pak 2200.

Odchody po brexitu tak pokračují uprostřed turbulentního politického klimatu, kdy se loni v létě během dvou měsíců vystřídali na postu premiéra tři osoby, a skřípající ekonomiky, uvedl Bloomberg.

Před covidem milionářů v Británii přibývalo

Naopak v letech před hlasováním o brexitu počet milionářů stěhujících se do Británie převládal nad těmi, kteří zemi opustili. Během covidu v letech 2020 a 2021 nebyla zveřejněna žádná data, protože počet migrujících lidí byl kvůli proticovidovým opatřením velmi nízký a nevypovídající.

Odchody částečně odráží pohyb dobře placených obchodníků a bankéřů z londýnské City do finančních center v EU, jako je Paříž a Milán. I když v některých odvětvích, jako je bankovnictví, došlo k méně odchodům, než někteří očekávali, obecně převládá nedostatek kvalifikovaných pracovníků a expertů.

Oslabený finanční trh

Podíl Londýna na celkových příjmech z evropských primárních nabídek akcií klesl v loňském roce na nejnižší úroveň od roku 2009. Podle údajů agentury Bloomberg vynesly primární nabídky v Londýně loni do poloviny prosince jen 1,8 miliardy dolarů (41,5 miliardy korun), což představuje devět procent z celkového výnosu primárních nabídek v Evropě. Zpráva je další známkou toho, že vliv Británie mezi globálními finančními trhy slábne, uvedla tehdy agentura. Londýnská burza také v listopadu na deset dnů po mnoha letech přišla o post největší burzy v Evropě.

Podle analýzy Centra pro evropskou reformu brexitové omezení imigrace vedlo v Británii k nedostatku 330 tisíc pracovníků, což přispělo k napjatějšímu trhu práce a podpořilo inflaci, která byla v posledních měsících nejvyšší za čtyři desítky let od vlády Margaret Thatcherové.

Kvůli nedostatku praktických lékařů se například téměř každý čtvrtý člověk v Británii uchýlil k samoléčbě nákupem léků na internetu nebo v lékárně bez doporučení lékaře. Ukázal to nedávný průzkum institutu pro výzkum veřejného mínění Savanta ComRes, o kterém informovala stanice ITV.

