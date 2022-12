Ústup londýnské City ze slávy. Podíl na evropských úpisech akcií je nejnižší od roku 2009

Podíl Londýna na celkových příjmech z evropských primárních nabídek akcií klesl v letošním roce na nejnižší úroveň od roku 2009. Podle údajů agentury Bloomberg vynesly primární nabídky v Londýně letos jen 1,8 miliardy dolarů (41,5 miliardy korun), což představuje devět procent z celkového výnosu primárních nabídek v Evropě. Zpráva je další známkou toho, že vliv Británie mezi globálními finančními trhy slábne.

Slabý výsledek ukazuje, že Londýnu se po odchodu Británie z EU nedaří udržet si status globálního finančního centra. K problémům přispěly i politické a ekonomické turbulence v letošním roce. Minulý měsíc také Londýn na krátkou dobu přišel o titul největšího akciového trhu v Evropě, předstihla ho Paříž.

Nepříznivý rok pro akciové trhy

Letošní rok je nepříznivý pro primární nabídky po celém světě, protože akciové trhy zatěžují vysoká inflace a rostoucí úrokové sazby. Prodej akcií tak obecně slábne. Navíc hospodářské vyhlídky pro Británii nejsou příliš příznivé kvůli rekordní krizi životních nákladů a vyhlídce dlouhé recese.

Londýnský trh nepodpořilo ani to, že většina loňských velkých kotací se nyní obchoduje se ztrátou. Všech 15 největších primárních nabídek v Británii v roce 2021, včetně platformy pro rozvoz jídla Deliveroo a výrobce obuvi Dr Martens, se nyní obchoduje pod svojí nabídkovou cenou. To snižuje chuť investorů k novým obchodům.

V Evropě vede úpis akcií Porsche

V Londýně se letos neuskutečnila ani jedna primární nabídka v hodnotě přes jednu miliardu dolarů a pouze pět nabídek vyneslo více než 100 milionů dolarů. Největším vstupem byl prodej akcií čínského výrobce větrných turbín za 757 milionů dolarů. V celé Evropě byla největší nabídka akcií automobilky Porsche za devět miliard dolarů. To Německu vyneslo první příčku v žebříčku příjmů z nabídek akcií v Evropě.

Britská vláda se snaží podpořit londýnské finanční centrum City za pomoci balíčku reforem finančních služeb, který má podpořit jeho konkurenceschopnost. Osud případných primárních nabídek akcií, které by mohly dodat londýnskému akciovému trhu potřebný impuls, je však stále nejistý. Mezi takové nabídky by mohl patřit vstup britského výrobce čipů Arm.

