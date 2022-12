Éru královny Alžběty vystřídala doba Harryho a Megan. Snad ne napořád

Velká Británie prožívá turbulentní období. Sérii přehmatů, špatných rozhodnutí i stín populismu. Během nastalého chaosu zemřela královna Alžběta, což mnozí interpretovali jako ústup staré éry. Někdejší slávy. Zesnulá královna tak je další z osobností roku 2022 byznysového portálu newstream.cz.

Británie se odhlasováním Brexitu v roce 2016 takříkajíc poněkud střelila do nohy. Místo toužené pohody v silné samostatné zemi, bez obtěžování námezdními pracovníky z východu a jihu Evropy či Afriky, se království propadlo do zmatku, způsobeném nedostatkem pracovníků a nezvládnutým zásobováním.

Na rok 2022 by v Británii asi leckdo spíš rád zapomněl: premiéra Borise Johnsona dohnala řada skandálů, například pořádání mejdanů v době lockdownů či lhaní o svých spolupracovnících. Ještě v úřadu ho vyšetřovala policie. Pro důstojné Brity reprezentace nic moc. Premiéra vystřídala LIz Trussová, která si z chaotických sedm týdnů v úřadě odnesla primát nejkratšího kabinetu vůbec. Její vláda ovšem stihla napáchat velké škody - protože unikl plán na obří daňové škrty, měly být největší za padesát let, investoři se vyděsili, že rozpočtové výdaje by měly být placeny jen z půjček státu, a začali ve velkém prodávat dluhopisy. Úroky prudce vzrostly, což způsobilo velké problémy v hypotékách a zasahovat musela centrální banka. Libra tehdy prudce propadla, skoro na paritu s dolarem.

Efekty krize na finančním trhu jsou zřetelné i teď. Financial Times napsaly, že zářijový "minibudget" odkryl, jak moc je království nyní politicky nekompetentní. A ač nový premiér Rishi Sunak odvádí celkem dobrou práci, na dluhopisovém trhu částečný "pitomcův příplatek" zůstal. Guvernér Bank of England Andrew Bailey deníku přiznal, že reputace země je poškozena.

Nejsou lidi, ale stávkuje se

Velkým problémem pobrexitové Británie zůstává nedostatek lidí na práci. Kromě cizinců přišla země i o vlastní - podle statistického úřadu je 2,5 milionu lidí v produktivním věku ekonomicky neaktivních - což znamená, že práci nemají a ani ji nehledají - a toto číslo vzrostlo o 600 tisíc od začátku pandemie. Část z nich uvádí dlouhodobou nemocnost, což kromě pracovního trhu zatěžuje i zdravotní sytém.

Vlivný institut Centre for European Reform uvedl, že pobrexitová Británie trpí zhoršením stavu obchodu a investic, což vyjádřeno v číslech znamená, že se za tu dobu smrskla o 5,5 procenta. Jako jiné státy Británie trpí vysokou inflací (v listopadu zpomalila na 10,7 procenta), která spolu s napjatým pracovním trhem snižuje lidem reálné mzdy a vede k častým stávkám zaměstnanců - což ale produktivitu nadále snižuje.

Bank of England uvedla, že země už v listopadu patrně byla v recesi, která potrvá nejspíše až do konce příštího roku. V říjnu ekononomika proti září o něco vzrostla - kvůli vlivu pohřbu královny Alžběty, který ne snad že by byl tak drahý, ale byl státním svátkem, takže ze statistik vypadl den práce.

Harry a Megan - nebo král Karel?

Pohřeb panovnice byl velkou událostí. Královna Alžběta vládla sedmdesát let a za tu dobu se svět radikálně proměnil. Diplomacie královny dokázala někdejší imperiální velmoc těmito změnami důstojně provést. New York Times napsal, že ztělesňovala mýtus dobrého krále (zde královny). Média psala, že její smrtí končí éra staré Británie.

Něco na tom je, ale ta změna začala už v uplynulé dekádě. Rok 2016 není jen rokem odhlasování Brexitu, ale také rokem, kdy se dle nové netflixové série sezámil princ Harry se svou budoucí ženou Megan Marklovou. Prosincová série se stala netflixovým největším hitem v Británii vůbec. Odhaluje „příliš formální a institucionalizované“ poměry v Buckinghamském paláci i mezi členy královské rodiny, která nezvládla integrovat novou členku bez urozeného původu, smíšené rasy a uvolněných postojů.

Harry a Megan se kvůli přílišnému zájmu britských médií soudí s bulvárem, vzdali se královských povinností a raději prchli do Kalifornie - kde relaxují a vydělávají peníze na sociálních médiích a televizních show. Ovládli média po svém. Harry a Megan se - vcelku příznačně - seznámili přes Instagram. Nebýt sociálních sítí, k rozbití Evropské unie Brexitem by s největší pravděpodobností nedošlo. Nová éra, kdy vládnou nikoli lidé, ale algoritmy sociálních sítí, nenastala totiž jenom v Británii.

Magazín Economist napsal, že rok 2022 v Británii byl přitažený za vlasy i pro největšího katastrofistu. Takže už nemůže být hůř a příští rok musí být lepší. Uvidíme.

Král Karel bude korunován 6. května. Třeba to království trochu nakopne a ta nová éra, Karlova, pomůže staré Británii důstojněji se upevnit v moderní době, bez zbytečné sentimentality, ale i podbízení a extrémů.

