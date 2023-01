V Británii kolabuje zdravotní péče, lidé se uchylují k domácí samoléčbě

Kvůli nedostatku praktických lékařů se téměř každý čtvrtý člověk v Británii uchýlil k samoléčbě nákupem léků na internetu nebo v lékárně bez doporučení lékaře. Ukázal to průzkum institutu pro výzkum veřejného mínění Savanta ComRes, o kterém informovala stanice ITV.

Více než čtvrtina dospělých Britů se v posledních 12 měsících pokusila objednat na osobní prohlídku u praktického lékaře, ale nepodařilo se jí to, vyplynulo z ankety. Někteří proto návštěvu doktora odložili nebo ji úplně vzdali, zatímco jiní se začali léčit sami nebo s pomocí někoho jiného, kdo ovšem není zdravotníkem.

Liberální demokraté, kteří si průzkum objednali, uvedli, že zjištění jsou „celostátním skandálem”. Obvinili vládu z dlouholetého „špatného řízení a zanedbávání” místních zdravotnických služeb. „Nyní máme katastrofální situaci, kdy se lidé musí léčit sami nebo si dokonce sami předepisovat léky, protože nemohou navštívit svého místního praktického lékaře,” uvedl šéf strany Ed Davey.

„Jsme si vědomi tlaku, kterému jsou praktičtí lékaři vystaveni, a pracujeme na zvýšení dostupnosti pro pacienty,” reagoval mluvčí ministerstva zdravotnictví.

Nedostupná péče

Šéf britských lékařů poskytujících urgentní péči Adrian Boyle mezitím uvedl, že kvůli zpožděním na pohotovostech může každý týden zemřít až 500 lidí. Dodal, že chřipková sezona prohlubuje systémové problémy v britském státním zdravotnickém systému NHS a vede ke stovkám zbytečných úmrtí.

Britské zdravotnictví se potýká s krizí, podle expertů je státní zdravotnický systém chronicky podfinancovaný a trpí nedostatkem personálu. Záchranné služby NHS po celé zemi v prosinci několikrát vyhlásily stav nouze kvůli nedostatku personálu a významným zpožděním ambulancí, které vyjíždějí k pacientům.

Brexit připravil Británii o tisíce lékařů

V Anglii a Walesu v prosinci také kvůli sporům o platy opakovaně stávkovaly desítky tisíc pracovníků záchranné služby, včetně záchranářů a operátorů, či zdravotní sestry. NHS loni uvedla, že na běžnou léčbu v nemocnici čeká více než sedm milionů lidí.

Zhoršování kvality lékařské péče se v Británii odehrává také v souvislosti s brexitem, po němž v zemi ubyly tisíce lékařů. Odborná společnost Nuffield Trust koncem listopadu uvedla, že Británie v důsledku brexitu přišla zhruba o zhruba 4000 lékařů.

