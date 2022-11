Kritika brexitu sílí. Exportéři přicházejí o kšefty

Zázračný ekonomický růst a blahobyt, které slibovali zastánci brexitu, se zatím nekonají. Naopak. Naříkají především britští exportéři, že je odchod z Evropské unie připravil o byznys.

Téměř dva roky po brexitu trápí britské exportéry nižší prodeje, vývoz do evropské sedmadvacítky zatěžuje přílišná byrokracie. V nedávném průzkumu Britské obchodní komory (BCC) jeden z pěti malých exportérů ve Spojeném království není nyní schopen obchodovat se zeměmi EU právě kvůli překážkám vytvořeným brexitem. BCC tak apeluje na britského premiéra Rishiho Sunaka, aby zatočil s přílišnou byrokracií na hranicích země, která vyplynula z „fantastické“ obchodní dohody Borise Johnsona.

Průzkum také odhalil, že podniky mají pochybnosti ohledně slíbených nových obchodních dohod se zbytkem světa.

Raději nebereme objednávky

Proslulý londýnský obchodní dům Fortnum & Mason letos neposlal žádné zboží do většiny zemí EU, protože „dočasné“ pozastavení vývozu do Evropy pro maloobchodníka s 315letou historií stále trvá, píše agentura Bloomberg.

Venkovský statek a hotel The Newt v Somersetu, který prodává svůj vlastní cider a další pochoutky, přestal kvůli potížím dodávat své produkty do unijního bloku. Klenotnictví Secret Halo se sídlem v Colchesteru zastavilo přijímání objednávek z EU na svých webových stránkách, zatímco nápojová společnost Tea People zrušila objednávky unijních zákazníků a zaznamenala pokles tržeb o zhruba 100 tisíc liber (téměř 2,8 milionu korun). To jen pro ilustraci. Podobných případů by se našlo opravdu hodně.

Lépe už bylo

„Mysleli jsme, že teď už se to zlepší,“ říká Shevaun Havilandová, generální ředitelka Britské obchodní komory v narážce na snížení byrokracie a uzavření obchodních dohod se zeměmi celého světa, které sliboval bývalý premiér Boris Johnson.

Nejnovější data ovšem ukazují, že obchodní dohoda mezi Spojeným královstvím a EU po brexitu tok zboží neusnadnila. Drtivá většina podniků, 80 procent registrovaných u BCC, má podle Havilandové problémy s exportem právě kvůli brexitu.

Zpráva Centra pro výzkum hospodářské politiky (CEPR) v létě zjistila, že touha po „tvrdém“ brexitu vedla k výraznému nárůstu obchodních překážek a nákladů. Dalším problémem pro firmy jsou nová omezení migračních toků, kdy občané EU již nemohou volně přijít do ostrovního království a začít tam pracovat. Tamní firmy přitom často spoléhají na pracovníky ze zahraničí. Británii tak chybějí například polští instalatéři, pracovníci na stavbách či posila v pohostinství. A na úrovni služeb je to bohužel dost znát.

