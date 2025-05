Británie strádá? Počet miliardářů klesl nejprudčeji za desítky let

Britský deník The Sunday Times, který přehled majetku 350 boháčů ve Spojeném království vydává od roku 1989, letos napočítal o devět miliardářů méně. Celkové jmění všech umístěných pak odhadl na 772,8 miliardy liber (22,8 bilionu korun).

V Británii za rok klesl počet miliardářů ze 165 na 156, což je nejprudší pokles za 37 let. Napsal to web stanice BBC s odkazem na každoročně vydávaný žebříček nejbohatších lidí v Británii The Sunday Times Rich List (STRL).

Na první příčce je rodinný klan Gopiho Hindujy specializující se na bankovnictví a dopravu. Jeho jmění se odhaduje na 35,3 miliardy liber. Na druhém místě jsou s majetkem 26,8 miliardy bratři David a Simon Reubenovi, kteří působí v kovoprůmyslu. Třetí se s 25,7 miliardy umístil Leonard Blavatnik, který je většinovým vlastníkem amerického hudebního vydavatelství Warner Music Group.

Největší, čtvrtinový pokles majetku (o 6,4 miliardy liber), zaznamenal spolumajitel fotbalového klubu Manchester United Jim Ratcliffe, zatímco jmění nejvíce narostlo (o 6,1 miliardy) bratrům Igorovi a Dmitrymu Bukhmanovým, kteří stojí za firmou Playrix vytvářející mobilní hry. Devětatřicetiletý Dmitry je také nejbohatší člověk v seznamu lidí pod 40 let.

Novými jmény na seznamu jsou například manželé Mark a Lindy O'Hareovi operující v americké investiční společnosti BlackRock (1,8 miliardy liber, 92. pozice) nebo americká komička a moderátorka Ellen DeGeneresová (363 milionů liber, 339. příčka), která se do Británie přistěhovala loni na podzim.

Mezi dalšími známými osobnostmi byli závodník Lewis Hamilton, fotbalista David Beckham s manželkou, zpěvačkou Victorií, nebo hudebník Elton John. Nejmladší osobou na seznamu je zpěvačka Dua Lipa, která má ve svých 29 letech majetek přibližně 115 milionů liber.

O 20 příček si polepšil britský král Karel III., jehož majetek vzrostl o 30 milionů na celkových 640 milionů liber díky zděděným prostředkům z investičního portfolia jeho matky, královny Alžběty II. Britský monarcha také získává peníze ze soukromého majetku v Lancasterském vévodství a z nemovitostí v centru Londýna.

