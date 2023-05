Umělá inteligence ztíží odhalování podvodů a dezinformací, varuje Steve Wozniak

K zástupu lídrů technologického světa varujících před zneužitím prudce se rozvíjející umělé inteligence (AI) se přidal i spoluzakladatel Applu Steve Wozniak. Všechny výtvory AI by měly být podle něj jasně označené, jinak to lidem a úřadům ztíží odhalování podvodů a boj s šířením dezinformací, prohlásil podle BBC.

Wozniak, v technologickém světě známější jako Woz, je veterán ze Silicon Valley, který spolu se Stevem Jobsem založil Apple a sestrojil první počítač Apple. „AI je velmi inteligentní. A je otevřená i těm, kteří vás chtějí oklamat,“ řekl Wozniak v rozhovoru pro BBC.

Termín AI zahrnuje počítačové systémy schopné provádět úkoly, které by normálně vyžadovaly lidskou inteligenci. To zahrnuje chatboty schopné porozumět otázkám a odpovídat lidskými odpověďmi a systémy schopné rozpoznávat objekty na obrázcích.

AI člověka nenahradí, chybí jí emoce

Wozniak nevěří, že umělá inteligence nahradí lidi, protože jí chybí emoce, ale varoval, že podle jeho názoru učiní špatné aktéry přesvědčivějšími, protože programy jako ChatGPT dokážou vytvořit text, který „zní velmi inteligentně“.

Odpovědnost za cokoli, co umělá inteligence vytvoří a poté se zveřejní, by měla spočívat na těch, kdo sdělení publikují. „Člověk musí opravdu převzít odpovědnost za to, co je generováno umělou inteligencí,“ prohlásil Wozniak, který chce, aby regulaci vzaly na vědomí velké technologické firmy, které „mají pocit, že jim projde cokoliv“.

Wozniak: Obvykle vyhrají ti, co usilují o peníze

Nicméně jeho názor, že regulační úřady vyřeší otázky kolem AI správně, vyznělo podle BBC skepticky. „Myslím, že síly, které usilují o peníze, obvykle vítězí, což je trochu smutné,“ přiznal.

Wozniak byl průkopníkem výpočetní techniky. Dnes říká, že promarněné příležitosti z doby zrodu internetu by měly být pro dnešní architekty umělé inteligence ponaučením. „Věřím, že technologii nedokážeme zastavit, ale dokážeme připravit lidi tak, aby byli lépe vzdělaní a odhalili podvody a zlomyslné pokusy získávat osobní informace,“ uvedl.

Také současný šéf Applu, Tim Cook, řekl minulý týden investorům, že je důležité být „rozvážný a přemýšlivý“ v tom, jak přistupovat k AI. „Umělou inteligenci považujeme za obrovskou příležitost a budeme ji i nadále zavádět do našich produktů – a to na velmi promyšlených základech,“ prohlásil Cook.

