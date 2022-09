Týden tradera: Trhy pod silným tlakem a první zpomalení inflace

Zvyšovaní sazeb Fedu v uplynulém týdnu a očekávaní jejich možného vrcholu dál tlačilo na akciové trhy. Americká centrální banka akceleruje svůj boj s inflací, a to je nutně negativní pro řadu aktiv. S&P 500 index se přiblížil 3700 bodům. „Medvědi“ tedy postupně posouvají zavírací ceny indexů blíže k letošním minimům.

Klíčovou událostí uplynulého týdne bylo očekávané zasedání Fedu. Americká centrální banka ve středu zvýšila základní úrokové sazby o další tři čtvrtiny procentního bodu a naznačila, že je bude nadále zvyšovat výrazně nad současnou úroveň. Ve snaze snížit vysokou inflaci, která se pohybuje blízko nejvyšších úrovní od počátku 80. let, měnová autorita zvýšila svou sazbu „Fed funds“ do rozmezí 3-3,25 procenta. To je nejvyšší hodnota od počátku roku 2008, a to po třetím po sobě jdoucím posunu o 75 bazických bodů.

Pro trhy nelichotivé výhledy

Obchodníci se právem obávali, že po slabých datech CPI z minulého týdne by Fed mohl sazby zvýšit ještě více, 100 bazických bodů znělo realisticky. Trhy přesto v reakci poklesly a vydaly se vstříc letošním minimům. S&P 500 index odepsal v jeden den 1,7 procenta! Co je ovšem nejdůležitější, je výhled pro zbytek roku a vrchol sazeb v roce nadcházejícím. Příští měnově politické zasedání Fedu může přinést zvýšení sazeb znovu o 75 bazických bodů. A v příštím roce se můžeme dočkat sazby kolem 4,5 procenta (trh to vidí nyní výše, a to až na 5,5 procenta). To by mělo umožnit dostat úroky na úroveň inflace.

Jerome Powell se tedy dál vydává na cestu, která historicky připomíná předešlého šéfa Fedu Volckera, který také bojoval s rekordní inflací a uspěl právě díky nekompromisní měnové politice zahrnující ve svém důsledku zvýšení nezaměstnanosti a opakované ekonomické recese. Bohužel to je daň, která je naprosto nezbytná pro udržení rozumných inflačních očekávání v ekonomice. Opakem může být chaos.

Kroky měnové autority v USA mají nezpochybnitelně dopad také na náš kontinent. Měnový pár EUR/USD bude nadále pod tlakem a ECB bude muset vykonat mnoho pro stabilizaci společné měny, inflačních očekávání a utlumení inflace. A to i za cenu dluhových krizí. Trhy podle agentury Bloomberg sázejí na to, že ECB navýší do června 2023 svou hlavní úrokovou sazbu na tři procenta.

Mobilizace, IPO a brzdící inflace

V Evropě bylo událostí týdne oznámení Moskvy, že zahajuje mobilizaci záloh pro strádající armádu, což značí, že prezident Putin nehodlá jen tak ustoupit ze svého záměru získat území Ukrajiny. Zpráva je velmi negativní pro energetický trh v EU, kde se dá očekávat další stupňování války skrze ceny plynu. Jeho hodnoty se znovu rekordně zvýšily a budou působit na „cenové stropy“. Cena energetické komodity vystoupala zpět blíže k 200 eur za MWh.

I přes probíhající ekonomickou recesi v eurozóně a problémy německé ekonomiky s cenami energetických komodit se připravuje jedno z největších IPO v EU. Automobilka Porsche, která vyrábí luxusní auta si půjde na trhy pro 9,4 miliardy eur. Společnost tak uvolní pro „free float“ až 25 procent kapitálu. Úpis akcií by měl skončit 28. září. Plusem pro investory má být také nárok na budoucí mimořádnou dividendu (9,5procentní výnos při cenách akcií kolem 82 eur) ze zisku firmy. Valuace společnosti nejsou vyloženě špatné, provozní marže se pohybuje na úrovni 17 procent a roční produkce je až 300 tisíc automobilů.

ČNB by podle bankéře Holuba měla dál zvyšovat své úrokové sazby, aby předešla inflaci, která připomíná růst cen v USA v 80. letech. Srpnové zpomalení inflace na 17,2 procenta, což bylo první zpomalení po více než roce, bylo „příjemným překvapením“, které naznačuje, že vrchol růstu cen může být i pod 20 procenty, řekl v rozhovoru Tomáš Holub. To přesto nemusí být konec výrazného růstu cenové hladiny v ČR. V srpnu Holub neúspěšně usiloval o zvýšení sazeb o 100 bazických bodů. Ve chvíli, kde se takzvaný úrokových diferenciál rychle snižuje skrze agresivní měnové„utahovaní“ Fedu a ECB, je další zvýšení úrokových sazeb na místě. ČNB by mohla přehodnotit úpravu současných sazeb také prot, že se v domácí ekonomice množí další vládní pro inflační fiskální stimuly tentokrát v rámci boje s energetickou krizí.

