Americký Fed zvýšil potřetí za sebou sazby

Americký Fed zvýšil sazby o očekávaných 0,75 procentního bodu. Rozhodnutí centrálních bankéřů bylo podle agentury Bloomberg jednomyslné.

Základní úroková sazba v USA je nyní nejvyšší od roku 2008. Americký Fed podle očekávání ve středu zvýšil sazby o tři čtvrtě procentního bodu. Úroková hladina je nyní 3,25 procenta. Americká centrální banka se snaží vypořádat s inflací, která v srpnu dosáhla 8,3 procenta. Již dříve šéf Fedu Jerome Powell předeslal, že jím řízená centrální banka je „silně motivována dostat inflaci zpět k cíli kolem dvou procent,“ připomněla agentura Bloomberg.

„Dá se čekat, že Fed bude zvedat sazbu i v budoucnu, a to i za cenu mírného utlumení americké ekonomiky. V předchozích dlouhých měsících Fed podporoval ekonomiku nízkými sazbami a podařilo se mu zotavit trh práce. Počet dávek v nezaměstnanosti se prakticky dostal na hodnoty ze začátku roku 2020 a tak si nyní může dovolit být v oblasti utahování měnových podmínek přísnější,“ myslí si Tomáš Volf z Citfinu.

