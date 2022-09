Jen posiluje, díky intervencím. Dlouho mu to ale nevydrží

Japonský jen ve čtvrtek prudce posílil v reakci na vládní intervence, které mají podpořit oslabenou měnu. Analytici však varují, že Japonsko může mít problém s udržením silného jenu delší dobu.

Reklama

Ve čtvrtek vpodvečer dolar vůči jenu oslaboval o 1,2 procenta na 142,29 jenu. Euro k jenu klesalo o 1,2 procenta na 140 jenu. Kurz eura vůči jenu zůstal téměř beze změny na 0,9843 dolaru. Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, rostl o půl procenta na 111,22 jenu.

Japonská vláda ve čtvetek vstoupila na devizový trh, aby intervenovala na obranu měny, která k americkému dolaru za poslední rok ztratila asi 30 procent hodnoty. K intervenci na podporu měny japonské úřady přikročily poprvé od roku 1998. Úřady odmítly sdělit, zda postupovaly osamoceně, nebo v koordinaci s centrálními bankami jiných zemí.

Jen padá, dolar roste, koruna na steroidech. Co se to s těmi měnami děje? Money Svět se mění, očekává se hluboká recese a centrální banky otáčejí své měnové politiky. V důsledku toho se světové měny dostávají na horskou dráhu, kde již dlouhé roky nebyly. K čemu to povede? Stanislav Šulc Přečíst článek

Dolar se po intervenci dostal až na minimum 140,31 jenu, když předtím naopak dosáhl nejvyšší hodnoty za 24 let, a to 145,9 jenu. Rozpětí mezi denním minimem a maximem bylo nejvyšší od června 2016.

Potvrzení japonských intervencí přišlo jen několik hodin poté, co japonská centrální banka rozhodla, že nechá úrokové sazby na dosavadní nízké úrovni, aby podpořila křehké ekonomické oživení. Guvernér centrální banky Haruhiko Kuroda novinářům řekl, že centrální banka by mohla zvýšit sazby až za několik let.

Reklama

Naopak centrální banky po celém světě, zvláště ve Spojených státech, agresivně zvyšují úrokové sazby. Tato rozdílná politika má negativní dopad na jen. A analytici varují, že Japonsko nebude schopno podporovat měnu delší dobu. Očekávají tak další oslabení jenu.

Které země letos zvýšily základní sazby? Podívejte se na přehled Money Česká národní banka v posledních měsících zvýšila základní úrokovou sazbu, naposledy v červnu o 125 bazických bodů na sedm procent, což je nejvíce od roku 1999. Podobný způsob boje s rapidní inflací ve světě letos zvolilo více než osm desítek zemí. Maďarsko od konce června zvýšilo sazbu čtyřikrát na nejvyšší úroveň v EU, vyplývá z údajů centrálních bank. Některé země, jako například Turecko či Rusko, jdou ale opačným směrem. Dušan Kütner, ČTK Přečíst článek

Posiluje také britská libra. Měnový výbor britské centrální banky zvýšil základní úrokovou sazbu o 0,5 procentního bodu a uvedl, že bude dále rázně reagovat podle potřeby na inflaci, přestože se ekonomika dostává do recese, napsala agentura Reuters.

Banky nabízejí Fialově vládě handl. Místo válečné daně dají 50 miliard na pomoc ekonomice Money Až 50 miliard na pomoc ekonomice výměnou za to, že na ně kabinet neuvalí válečnou daň. To je nabídka, s níž přišla za vládou Česká bankovní asociace. Lukáš Kovanda Přečíst článek