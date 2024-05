Týden tradera: Fed se snaží trhům dodat šťávu, akcie Starbucks zažily sešup

Na Blízkém východě se sice schyluje ke klidu, ale na finančních trzích nemůže být o nějakém výraznějším poklesu volatility řeč. Stále se totiž trh přizpůsobuje nové realitě vyšších amerických sazeb po celý rok 2024. Zasedání americké centrální banky v týdnu tyto teze pouze potvrdilo. Hlavní index S&P 500se nadále pohybuje v širokém rozpětí 5130 až 5000 bodů s prudkými pohyby spíše dolů.

Zasedání americké centrální banky přineslo avizovanou úpravu tempa kvantitativního utahovaní (QT), kdy dochází k snižování bilance o americké vládní dluhopisy a další cenné papíry (MBS – mortgage backed securities). Bilance se za dobu tohoto procesu snížila již o 1,5 bilionu dolarů. Nyní bude banka pokračovat prodejem instrumentů Treasuries pouze o 25 miliard dolarů měsíčně z dosavadních 60 miliard dolarů měsíčně.

To by se mělo pozitivně projevit na likviditě amerických vládních dluhopisů a dodat trhům „šťávu“. Může se také jednat o stabilizační prvek pro zlato a další drahé kovy. Pro technologické společnosti je to rovněž pozitivní. U úrokových sazeb prozatím zůstala stabilita. Fed rozhodnul o ponechání úrokových sazeb beze změny v pásmu 5,25 až 5,5 procenta. Bankéři vyjádřili nelibost s posunem v inflaci, to znamená, že dosavadní vysoké sazby tu s námi mohou být dost možná až do roku 2025.

ČNB snížila úrokové sazby o půl procenta. Naše ekonomika nenaplňuje potenciál, uvedl Michl Money Bankovní rada ČNB snížila základní úrokovou sazbu o 0,5 procentního bodu na 5,25 procenta. Současně rozhodla o snížení diskontní sazby ve stejném rozsahu na 4,25 procenta a lombardní sazby na 6,25 procenta. ČNB to uvedla na svém webu. Rozhodnutí rady analytici očekávali. Nynější úroveň sazeb je nejnižší od začátku května 2022. ČTK, fry Přečíst článek

Neuspokojivé výsledky předvedla společnost Starbucks. Oznámila nižší než očekávané čtvrtletní zisky a tržby, k čemuž přispěl překvapivý pokles tržeb plynoucí z teplejšího počasí. Kavárenský řetězec rovněž snížil svůj odhad zisku a tržeb pro fiskální rok 2024 a předpověděl, že jeho kavárny budou i nadále dosahovat horších výsledků po několik čtvrtletí. Akcie reagovaly propadem o více než 17 procent. Z mého pohledu má společnost velmi silnou značku, podnikatelský model a rozumné ocenění a firma vyplácí stabilně dividendu. Může se tak jednat o příležitost ke vstupu do pozice na tomto titulu.

V týdnu měla jednání ohledně výše sazeb také domácí ČNB. Bankovní rada rozhodla o poklesu úroků o 50 bazických bodů. Představena byla rovněž nová prognóza, která počítá s vyšší trajektorii sazeb než na začátku roku. Mezi důvody patří slabší „kačka“ nebo vyšší růst HDP. Českou inflaci pomáhá tlumit oslabená ekonomika, která letos vzroste jen o 0,6 procenta.