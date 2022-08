Na zaměstnance ČNB inflace nedolehne. Všichni si platově polepší o 20 procent

Na zaměstnance ČNB inflace nedolehne, všichni si letos automaticky platově polepší o zhruba 20 procent. Lidé by se jimi měli inspirovat a dojednat si k pracovní smlouvě inflační doložku – je to nejlepší zbraň proti inflaci.

Reklama

Existuje řada způsobů, jak bojovat s inflací. Ten úplně nejlepší, který nenutí člověka jakkoli se omezovat, je prostě vyjednat si u svého zaměstnavatele navýšení výdělku, které inflaci celou pokryje. To ovšem vůbec není jednoduché. Zaměstnavatelé sami čelí také růstu jiných nákladů, než jsou ty mzdové, takže příliš velkorysé přidávání by je mohlo „položit“.

Prozíravě celou věc vyřešili zaměstnanci České národní banky. Tedy instituce, která má s inflací ze zákona bojovat. Už v roce 2020 si v kolektivní smlouvě vyjednali, že se jim platy letos automaticky zvednou o inflaci a ještě 2,5 procentního bodu k tomu. Pokud tedy vyjde jejich odhad, ten z nové prognózy ČNB zveřejněné minulý týden, dočkají se nakonec automatického zvýšení platů o takřka 20 procent.

Prognóza ČNB počítá s celoroční inflací 16,5 procenta

Prognóza ČNB totiž pro letošek počítá s celoroční inflací 16,5 procenta. Připočteme-li 2,5 procentního bodu, získáváme 19 procent. Právě o 19 procent tedy na základě letošní inflace automaticky narostou zaměstnancům ČNB platy. Všem s výjimkou členů bankovní rady.

Inflace tlačí Čechy do investic. A to je dobře Money Dvojciferná inflace likviduje úspory podstatně rychleji, než je tuzemské domácnosti zvládají vytvořit. Řešení, která by nad mocnou silou požírající úspory zvítězila, moc není. Jedno je jisté. Nedělat nic je špatně. Pokud nechcete chudnout, investujte, zní zaručená rada ekonomů. Ale i ta má svá úskalí. Zlaťák Přečíst článek

Rapidní inflace, která letos snižuje reálné příjmy drtivé většiny české populace nejvýrazněji od vzniku republiky v roce 1993, tak jejich kupní sílu vůbec nepoškodí. Zaměstnanci ČNB dramatickou inflaci zkrátka jako jedni z mála vůbec nepocítí.

Reklama

Lidé, kteří se obávají rapidní inflace i pro příští léta, se mohou zaměstnanci ČNB inspirovat, zejména pracují-li v soukromé sféře a nejsou-li tedy sevřeni kazajkou tabulkových platů a dalších pravidel odměňování ve státní sféře.

K pracovní smlouvě si mohou vyjednat právě takzvanou inflační doložku. Ta zajistí, že jim mzda automaticky, bez dalšího vyjednávání se zaměstnavatelem, naroste třeba právě o inflaci a nějaké procentní body k tomu. Zejména lidé, kteří nyní mění zaměstnavatele, mají dobrou šanci si takovou doložku vyjednat.

Očekávané zpomalení české ekonomiky zatím nepřišlo. Ekonomové se předhánějí v korekci odhadů Money Ekonomické zpomalení, které očekávali analytici, se stále nedostavuje. Státní i soukromé instituce tak začaly své prognózy vylepšovat. Důvod k radosti ale není, hospodářské zpomalení se jen odsouvá na příští rok. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Pokud o ně nový zaměstnavatel opravdu stojí, přistoupí na ni jako na svého druhu benefit, i když třeba ostatní, stávající zaměstnanci takovou doložku sjednánu nemají. Pro zaměstnavatele je zpravidla schůdné mzdově přilepšovat automaticky o inflaci vybraným pracovníkům, nikoli však plošně všem.

Inflační doložky byly populární v 90. letech, kdy inflace dosahovala také poměrně vysokých hodnot, ale s příchodem nového milénia a s trvalejším poklesem inflace se na ně „zapomnělo“.

ČNB chce nakoupit zhruba 100 tun zlata. Česko by ho mělo nejvíce v historii Money Česká národní banka by ráda rozšířila své zlaté rezervy přibližně desetinásobně, na více než 100 tun. Má se tak stát během několika let. V rozhovoru pro deník Právo to uvedl nový guvernér ČNB Aleš Michl. Do zlata zamýšlí takto rozsáhle investovat, neboť vývoj ceny drahého kovu má podle něj nulovou vazbu na vývoj cen akcií. Také podíl právě akcií v devizových rezervách chce nový guvernér navýšit. Lukáš Kovanda Přečíst článek