Zisk ČSOB stoupl o polovinu. Za pololetí banka vydělala deset miliard

Čistý zisk skupiny ČSOB v prvním pololetí stoupl meziročně o 52 procent na 10,1 miliardy korun. Objem aktiv pod správou jí vzrostl o šest procent na 286 miliard korun. Výrazný růst zisku v pololetí zaznamenaly také další velké banky působící v ČR.

„Tyto výsledky jsou dobrou zprávou o stavu české ekonomiky, firem i domácností v prvním pololetí. Zaznamenali jsme zvýšené investice podniků i jednotlivců do energeticky úsporných a udržitelných řešení, včetně bydlení. Na růstu ziskovosti se podílely zejména čisté úrokové výnosy, u nichž se projevil vývoj tržních úrokových sazeb a nižší ekonomická aktivita v loňském prvním pololetí ovlivněném pandemií covidu-19,“ komentoval výsledky generální ředitel ČSOB Aleš Blažek.

Růst objemu hypoték zpomalil

Celkový objem úvěrů ČSOB byl 871 miliard korun, což byl meziroční nárůst o osm procent. Objem úvěrů na bydlení stoupl o šest procent na 500 miliard korun. Klientské vklady narostly o pět procent na 1,177 bilionu korun. Vklady celkem stouply o 21 procent na 1,4 bilionu korun. Provozní výnosy banky vzrostly o 42 procent na 23,3 miliardy korun. Provozní náklady bez bankovních daní činily 9,8 miliardy korun, meziročně byly vyšší o devět procent.

Počet uživatelů mobilního bankovnictví ČSOB Smart meziročně stoupl o 61 procent a počet transakcí o 46 procent. „Rozvoj digitálních produktů a služeb a přesun zákazníků do on-line prostředí je i v postcovidové době vysoký,“ uvedl člen představenstva ČSOB zodpovědný za retail Jan Sadil.

Růst objemu úvěrů na bydlení, tedy hypoték a úvěrů ze stavebního spoření, podle Sadila meziročně výrazně zpomalil. Poptávku utlumily vyšší sazby úvěrů na bydlení a zpřísnění pravidel pro hypotéky ze strany České národní banky, řekl. Na druhou stranu podle něj prudce stoupl zájem o zvýhodněné hypotéky na úsporné bydlení, jejichž prodej se meziročně více než zdesetinásobil. Stoupající tržní úrokové sazby jsou současnou realitou trhu a promítnou se i do úvěrů, které čeká refixace, dodal.

Do skupiny ČSOB patří ČSOB, Hypoteční banka, ČSOB stavební spořitelna, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing a ČSOB Factoring. ČSOB je součástí mezinárodní bankovní a pojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a zemích střední a východní Evropy.

Ostatní velké banky zaznamenaly také výrazný nárůst zisku. Čistý zisk Komerční banky vzrostl meziročně o 60 procent na 8,426 miliardy korun. V případě České spořitelny to bylo meziročně o 67 procent na 11 miliard korun. Čistý zisk Moneta Money Bank stoupl o 101 procent na 2,9 miliardy korun a Raiffeisenbank o 78 procent na více než tři miliardy korun. Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala čistý zisk 4,2 miliardy korun, což je nárůst o 45 procent.

